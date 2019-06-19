رياضة

رسميًا.. حسام غالي يجدد تعاقده مع الجونة

تحرير:سعد الدين محمود ١٩ يونيو ٢٠١٩ - ١٢:٠٠ ص
حسام غالي - الجونة
حسام غالي - الجونة
أعلن نادي الجونة، رسميًا، مساء الثلاثاء، عن تجديد تعاقده مع حسام غالي، قائد النادي الأهلي ومنتخب مصر السابق، في منصب مدير الكرة بالفريق الأول، لمدة موسم واحد جديد. وأوضح النادي في منشور له عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» أن تجديد التعاقد مع حسام غالي، جاء مساء الثلاثاء، في حضور خالد بشارة، رئيس مجلس إدارة النادي الساحلي، ونادر شوقي، الرئيس التنفيذي لشركة «Eleven 11» المسؤولة عن إدارة الكرة بالنادي بعد الاتفاق على كل التفاصيل.
وكان الكابيتانو، قد تعاقد مع الجونة لتولي منصب مدير الكرة للمرة الأولى في 26 ديسمبر 2018 الماضي، قبل أن يستقر الطرفان على مواصلة التعاون مجددًا في الموسم المقبل 2019- 2020. وضمن الجونة البقاء في بطولة الدوري المصري الممتاز، بعدما رفع رصيده إلى 37 نقطة يحتل بها المركز الـ15 بجدول ترتيب المسابقة،
اقرأ المزيد
رمضان-صبحى (2)

نادر شوقي: الأهلي بدأ التحرك الرسمي لضم رمضان صبحي

كشف نادر شوقي، وكيل اللاعبين عن تحرك جديد من جانب إدارة النادي الأهلي للتفاوض على ضم رمضان صبحي، المعار للفريق الأحمر قادمًا من هدرسفيلد الإنجليزي، حتى نهاية يونيو الحالى. وقال شوقي، خلال تصريحات تصريحات تليفزيونية، مساء الثلاثاء، إن مسؤولي النادي الأهلي بدأوا بالفعل الحديث بشكل رسمي في الساعات الماضية مع نادي هدرسفيلد، لبحث إمكانية ضم رمضان صبحي، خلال فترة الانتقالات الصيفية. وأوضح أنه لا يستطيع الكشف عن رغبة الأهلي إذا كانت لضم رمضان صبحي بشكل نهائي أو على سبيل الإعارة، هذا أمر يخص النادي، ولكن الأكيد أنه بدأ التحرك بشكل رسمي بالفعل.
تدريب-المنتخب-بمشاركة-صلاح‎ (14)

أحمد ناجي: مشاركة الشناوي أمام تنزانيا لا تعني شيئا

استبعد أحمد ناجي، مدرب حراس المرمى لمنتخب مصر، فكرة خوض الفراعنة تدريباتهم على ملعب ستاد القاهرة الدولي، قبل انطلاق بطولة الأمم الإفريقية المقرر لها يوم الجمعة المقبل. ويفتتح منتخب الفراعنة مبارياته في بطولة كأس الأمم الإفريقية 2019 التي تستضيفها مصر، في الفترة من 21 يونيو الحالي وحتى 19 يوليو المقبل، بمواجهة منتخب زيمبابوى، فى تمام الساعة العاشرة من مساء الجمعة المقبل، ضمن منافسات المجموعة الأولى التي تضم بخلافهما كلا من: الكونغو الديمقراطية وأوغندا.
منتخب- مصر

المنتخب: لا نعد الجماهير بتحقيق لقب أمم إفريقيا

قال إيهاب لهيطة، مدير المنتخب الوطني، إن المنتخب حقق الاستفادة المطلوبة من معسكر برج العرب الذي استمر لمدة 10 أيام، وخاص خلاله مباراتين وديتين أمام تنزانيا ثم غينيا، قبل الانتقال لمعسكره الحالي بالقاهرة. وأوضح لهيطة، خلال تصريحاته، مساء الثلاثاء، لقناة «TIME SPORTS»، أن الجهاز الفني بقيادة المكسيكي خافيير أجيري، لم يستقر على تشكيل مباراة زيمبابوي بنسبة 100%، خاصة أن الفريق ما زال أمامه تدريبان قبل المباراة، لكن ذلك لا يمنع أن الصورة أصبحت واضحة أمامه بشكل أكبر.
اقرأ المزيد من الأخبار
مران-الزمالك-في-المغرب (3)

مران الزمالك.. أول ظهور للمدرب اليوناني وغياب كهربا

خاض لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك تدريبات بدنية قوية على هامش المران المقام حاليًّا بملعب النادي، حيث حصل عبدالله جمعة الظهير الأيسر للفريق على راحة من تدريبات الفريق اليوم وحضر اللاعب إلى النادي، ووافق الجهاز الفني على إراحته اليوم وذلك لإنهاء بعض الأمور الخاصة به. وقام الجهاز الفني للفريق بقيادة خالد جلال المدير الفني بتصعيد بعض الناشئين للتدريب مع الفريق وهم: يوسف أحمد ومحمود الشحات مواليد 97 بالنادي ويوسف محمود مواليد 2000 ويحيى مفتاح مواليد 2001.
فرحة-لعيبة-النادى-الاهلى (2)

الجبلاية تحدد موعد مباريات الأهلي والزمالك المتبقية

قررت لجنة المسابقات بالاتحاد المصري لكرة القدم، برئاسة عامر حسين، تحديد مواعيد مباريات فريقي الأهلي والزمالك المتبقية، من مسابقة الدوري الممتاز لكرة القدم، خلال يوليو المقبل، حيث حددت أيام 22 و25 و29 من شهر يوليو، لمباريات القلعة البيضاء أمام كل من الجونة والإسماعيلي والأهلي، وأيام 25 و29 من الشهر المقبل، لمباريات القلعة الحمراء أمام فريقي المقاولون العرب والزمالك، وذلك بعد الانتهاء من بطولة كأس الأمم الإفريقية، التى ستقام في مصر خلال الفترة من 21 يونيو الجاري إلى 19 يوليو المقبل.
رمضان-صبحى

الأهلي يتقدم بعرض لهيدرسفيلد لشراء رمضان صبحي

كشف سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة بالأهلي، أن النادي سيتقدم بعرض رسمي خلال الأيام المقبلة لنادي هيدرسفيلد تاون الإنجليزي، من أجل شراء رمضان صبحي أو تجديد استعارته، وقال عبد الحفيظ في تصريحات خاصة لـ«التحرير»: «مهتمون باستمرار رمضان صبحي معنا في الفريق الأول وهناك اقتناع تام بضرورة وجوده خلال الفترة المقبلة، لذلك سنأخذ المبادرة خلال ساعات وسنخاطب هيدرسفيلد بشأنه، وسنحسم أولًا إذا كنا سنقدم عرض شراء أو استعارة، ثم سنشرع في سلك القنوات الرسمية مع النادي الإنجليزي حول اللاعب».
الجمعية-العمومية-لاتحاد-الكرة-المصرى (2)

الجبلاية توجه الدعوة للأهلي والزمالك لحل أزمة الدوري

وجه مجلس إدارة اتحاد الكرة برئاسة هاني أبو ريدة، الدعوة لمسؤولي الأهلي والزمالك لحضور اجتماع الجبلاية والمنتخب مع الأندية لبحث أزمة جدول الدوري، بعد اعتراض أكثر من نادٍ عليه، وقرر أبو ريدة رئيس الاتحاد تشكيل لجنة برئاسة أحمد شوبير، نائب رئيس الاتحاد، وعضوية أحمد مجاهد، وسيف زاهر، وعصام عبد الفتاح، أعضاء مجلس الإدارة، وإيهاب لهيطة، مدير المنتخب الوطني الأول. وكشف أحمد شوبير، أنه تم التواصل مع الأندية أصحاب الأزمة والمتضررين من جدول الدوري وسيحضرون الاجتماع للوصول إلى أفضل الحلول لاستكمال المسابقة.
للإعلان على موقع التحرير: info@tahrirnews.org
عن مؤسسة التحرير

سياسة

إرهاب

جريمة

رياضة

فنون

حياة

صحة

رأي
إنضم لفريق التحرير: hr@tahrirnews.org