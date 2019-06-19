رسميًا.. حسام غالي يجدد تعاقده مع الجونة

تحرير:سعد الدين محمود ١٩ يونيو ٢٠١٩ - ١٢:٠٠ ص

حسام غالي - الجونة

أعلن نادي الجونة، رسميًا، مساء الثلاثاء، عن تجديد تعاقده مع حسام غالي، قائد النادي الأهلي ومنتخب مصر السابق، في منصب مدير الكرة بالفريق الأول، لمدة موسم واحد جديد. وأوضح النادي في منشور له عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» أن تجديد التعاقد مع حسام غالي، جاء مساء الثلاثاء، في حضور خالد بشارة، رئيس مجلس إدارة النادي الساحلي، ونادر شوقي، الرئيس التنفيذي لشركة «Eleven 11» المسؤولة عن إدارة الكرة بالنادي بعد الاتفاق على كل التفاصيل.

وكان الكابيتانو، قد تعاقد مع الجونة لتولي منصب مدير الكرة للمرة الأولى في 26 ديسمبر 2018 الماضي، قبل أن يستقر الطرفان على مواصلة التعاون مجددًا في الموسم المقبل 2019- 2020. وضمن الجونة البقاء في بطولة الدوري المصري الممتاز، بعدما رفع رصيده إلى 37 نقطة يحتل بها المركز الـ15 بجدول ترتيب المسابقة،