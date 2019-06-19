عبد الملك أخطر خطير.. عشق الزمالك وفشل الأهلي في ضمه

أحمد عيد عبد الملك هو واحد من أفضل اللاعبين في الدوري المصري واستطاع أن يحقق عددا من الإنجازات خلال مشواره مع كرة القدم الذي استمر نحو 18 عاما.

١٩ يونيو ٢٠١٩ - ١٢:١٠ ص

أعلن أحمد عيد عبد الملك، لاعب الجونة، اعتزاله كرة القدم بصفة نهائية بعد مسيرة طويلة مع عدد من الأندية بالدوري الممتاز، وكتب عبد الملك عبر حسابه بموقع «فيسبوك»: «سوف أنتقل لصفوف الجماهير بعد 18 موسمًا في الدوري المصري وكل الشكر لمن أحبني ومن انتقدني أو لا يحبني، وكل من ساندني ووقف بجواري وأتمنى للجميع التوفيق إن شاء الله.. وهذا قرار اعتزال كرة القدم وإلى اللقاء». وتعد بطولة الدوري المصري الممتاز التي حققها الزمالك موسم 2014- 2015 هي آخر بطولة حصل عليها أحمد عيد عبد الملك في ملاعب كرة القدم المصرية.

نشأة زملكاوية أحمد عيد عبد الملك أو أخطر خطير كما لقبه الجمهور والمعلقين، هو نجل الكابتن عيد عبد الملك لاعب الزمالك السابق في فترة الستينيات، وكان أحد أفراد الجيل الذي صنع شعبية الزمالك مع حمادة إمام ونبيل نصير وأحمد مصطفى ويكن حسين، ولعل ذلك هو ما زرع حب القلعة البيضاء في دماء الطفل الصغير الذي ولد

نشأة زملكاوية

أحمد عيد عبد الملك أو أخطر خطير كما لقبه الجمهور والمعلقين، هو نجل الكابتن عيد عبد الملك لاعب الزمالك السابق في فترة الستينيات، وكان أحد أفراد الجيل الذي صنع شعبية الزمالك مع حمادة إمام ونبيل نصير وأحمد مصطفى ويكن حسين، ولعل ذلك هو ما زرع حب القلعة البيضاء في دماء الطفل الصغير الذي ولد يوم 15 مايو عام 1980.

البداية

بدأ أحمد عيد مشواره مع الكرة بقطاع الناشئين في نادي الزمالك، وتم تصعيده للفريق الأول موسم 200-2001، لكنه لم يشارك سوى في مباراتين ليرحل بعد ذلك إلى غزل المحلة واستمر معهم لمدة موسم شارك خلاله في 15 مباراة.

لم يستمر أحمد عيد مع غزل المحلة فترة طويلة لينتقل إلى صفوف نادي أسوان وهنا كانت بداية ظهور موهبة جديدة تنبأ لها الجميع بمستقبل واعد لما يمتلكه اللاعب من مهارات وقدرات خاصة وشارك عبدالملك مع أسوان في 33 مباراة خلال موسمين سجل خلالهم 5 أهداف فقط.

رحلة تألق

المحطة الأبرز في مشوار أحمد عيد عبد الملك كانت مع نادي حرس الحدود الذي انتقل إلى صفوفه عام 2004 ليبدأ معه رحلة تألق وضعته ضمن نجوم الشباك في الدوري المصري لسنوات عدة، إذ قاد حرس الحدود للتويج بلقب كأس مصر مرتين موسم 2008/2009 و2009/2010 كما حصل معه على كأس السوبر المصري 2010.

شارك أحمد عيد مع حرس الحدود في 310 مباريات خلال 9 سنوات (2004 -2013) سجل خلالها 69 هدفًا وتوج بثلاث بطولات.

فشل الانتقال للأهلي

تألق اللاعب مع حرس الحدود دفع مانويل جوزيه، المدير الفني للأهلي، إلى مطالبة إدارة القلعة الحمراء بالتعاقد معه، وبالفعل دخل الأهلي في مفاوضات مع النادي العسكري لكن الصفقة تعثرت وفشل انتقال اللاعب إلى صفوف الأهلي أكثر من مرة.

العودة إلى البيت

عام 2013 ظلت إدارة الزمالك في مفاوضات مع اللاعب من أجل الانتقال للفريق ليعود ابن ميت عقبة إلى بيته مرة أخرى بعد رحلة استمرت 12 عامًا بين عدد من الأندية، وشارك اللاعب مع الزمالك في 61 مباراة وسجل 13 هدفًا وصنع عددا من الأهداف، وكان أحد العناصر المؤثرة التي قادت الفارس الأبيض للتويج ببطولة الدوري الممتاز بعد غياب اللقب عن النادي لمدة 10 سنوات، كما ساهم مع زملائه في التتويج بلقبي كأس مصر.

الاحتراف

في الموسم الثاني له مع الزمالك، ابتعد اللاعب عن المشاركة بشكل أساسي ليتلقى عرضًا من نادي أهلي بني غازي، ووافق مجلس إدارة الزمالك على إعارة اللاعب، ليبدأ عبد الملك رحلة جديدة مع كرة القدم خارج الأراضي المصرية، وشارك مع فريقه الجديد في 20 مباراة سجل خلالها 3 أهداف وقاد الفريق الليبي لتحقيق مفاجأة كبيرة بعد الفوز على الأهلي في دور الـ16 والإطاحة به من بطولة دوري أبطال إفريقيا.

بعد رحلته القصيرة مع أهلي بني غازي عاد عبد الملك إلى مصر مرة أخرى وانضم لصفوف فريق طلائع الجيش واستمر معه موسمين من 2015 إلى 2017 وشارك خلال هذه الفترة في 50 مباراة وأحرز 14 هدفًا.

بداية النهاية

عام 2017 طلب حسام حسن، المدير الفني لفريق المصري البورسعيدي، في ذلك الوقت، التعاقد مع أحمد عيد، لينتقل اللاعب إلى صفوف الفريق الساحلي لكنه لم يشارك بشكل أساسي ليدخل في أزمة مع الجهاز الفني تنتهي برحيله عن صفوف الفريق 4 مباريات، بعدها انتقل لصفوف وادي دجلة لكنه لم يستمر طويلًا ورحل بعد أن شارك معهم في 8 مباريات فقط، لينتقل إلى صفوف الجونة خلال الموسم الماضي لكنه تعرض لإصابة قوية في الركبة تسببت في ابتعاده فترة طويلة عن الملاعب، فلم يشارك مع الجونة إلا في 6 مباريات فقط قبل أن يفاجئ جماهيره، صباح الثلاثاء، بإعلانه اعتزال لعب الكرة بعد رحلة استمرت نحو 18 عامًا.

مشوار مع الفراعنة

رغم عدم مشاركته كثيرًا مع المنتخب الوطني إلا أنه كان أحد أفراد الجيل الذهبي الذي سيطر على كرة القدم في إفريقيا وحصد لقب بطولة كأس الأمم 3 مرات متتالية أعوم 2006-2008-2010، إذ بدأت مسيرة أخطر خطير مع الفراعنة عام 2005 واستمرت حتى عام 2013 وشارك خلال هذه الفترة في 52 مباراة وسجل 10 أهداف.

أرقام

لقب دوري مصري

4 بطولات كأس مصر

بطولة سوبر مصري

2 بطولة أمم إفريقيا

لقب البطولة العربية

لقب كأس العالم العسكري

أحرز 136 هدفًا كالتالي: 89 هدفا في الدوري المصري، و13 هدفا كأس مصر، و 19 هدفا في البطولات الإفريقية، وهدف في البطولة العربية و4 أهداف في الدوري الليبي و10 أهداف مع منتخب مصر.

هو صاحب أسرع هدف في تاريخ البطولات الإفريقية بعد 10 ثوانٍ.

أول لاعب في تاريخ الدوري المصري يسجل في 17 موسما متتاليا.

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