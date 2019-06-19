رياضة

عبد الملك أخطر خطير.. عشق الزمالك وفشل الأهلي في ضمه

أحمد عيد عبد الملك هو واحد من أفضل اللاعبين في الدوري المصري واستطاع أن يحقق عددا من الإنجازات خلال مشواره مع كرة القدم الذي استمر نحو 18 عاما.
١٩ يونيو ٢٠١٩ - ١٢:١٠ ص
احمد عيد عبد الملك
احمد عيد عبد الملك
أعلن أحمد عيد عبد الملك، لاعب الجونة، اعتزاله كرة القدم بصفة نهائية بعد مسيرة طويلة مع عدد من الأندية بالدوري الممتاز، وكتب عبد الملك عبر حسابه بموقع «فيسبوك»: «سوف أنتقل لصفوف الجماهير بعد 18 موسمًا في الدوري المصري وكل الشكر لمن أحبني ومن انتقدني أو لا يحبني، وكل من ساندني ووقف بجواري وأتمنى للجميع التوفيق إن شاء الله.. وهذا قرار اعتزال كرة القدم وإلى اللقاء». وتعد بطولة الدوري المصري الممتاز التي حققها الزمالك موسم 2014- 2015 هي آخر بطولة حصل عليها أحمد عيد عبد الملك في ملاعب كرة القدم المصرية.
نشأة زملكاوية أحمد عيد عبد الملك أو أخطر خطير كما لقبه الجمهور والمعلقين، هو نجل الكابتن عيد عبد الملك لاعب الزمالك السابق في فترة الستينيات، وكان أحد أفراد الجيل الذي صنع شعبية الزمالك مع حمادة إمام ونبيل نصير وأحمد مصطفى ويكن حسين، ولعل ذلك هو ما زرع حب القلعة البيضاء في دماء الطفل الصغير الذي ولد
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نادر شوقي: الأهلي بدأ التحرك الرسمي لضم رمضان صبحي

كشف نادر شوقي، وكيل اللاعبين عن تحرك جديد من جانب إدارة النادي الأهلي للتفاوض على ضم رمضان صبحي، المعار للفريق الأحمر قادمًا من هدرسفيلد الإنجليزي، حتى نهاية يونيو الحالى. وقال شوقي، خلال تصريحات تصريحات تليفزيونية، مساء الثلاثاء، إن مسؤولي النادي الأهلي بدأوا بالفعل الحديث بشكل رسمي في الساعات الماضية مع نادي هدرسفيلد، لبحث إمكانية ضم رمضان صبحي، خلال فترة الانتقالات الصيفية. وأوضح أنه لا يستطيع الكشف عن رغبة الأهلي إذا كانت لضم رمضان صبحي بشكل نهائي أو على سبيل الإعارة، هذا أمر يخص النادي، ولكن الأكيد أنه بدأ التحرك بشكل رسمي بالفعل.
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أحمد ناجي: مشاركة الشناوي أمام تنزانيا لا تعني شيئا

استبعد أحمد ناجي، مدرب حراس المرمى لمنتخب مصر، فكرة خوض الفراعنة تدريباتهم على ملعب ستاد القاهرة الدولي، قبل انطلاق بطولة الأمم الإفريقية المقرر لها يوم الجمعة المقبل. ويفتتح منتخب الفراعنة مبارياته في بطولة كأس الأمم الإفريقية 2019 التي تستضيفها مصر، في الفترة من 21 يونيو الحالي وحتى 19 يوليو المقبل، بمواجهة منتخب زيمبابوى، فى تمام الساعة العاشرة من مساء الجمعة المقبل، ضمن منافسات المجموعة الأولى التي تضم بخلافهما كلا من: الكونغو الديمقراطية وأوغندا.
منتخب- مصر

المنتخب: لا نعد الجماهير بتحقيق لقب أمم إفريقيا

قال إيهاب لهيطة، مدير المنتخب الوطني، إن المنتخب حقق الاستفادة المطلوبة من معسكر برج العرب الذي استمر لمدة 10 أيام، وخاص خلاله مباراتين وديتين أمام تنزانيا ثم غينيا، قبل الانتقال لمعسكره الحالي بالقاهرة. وأوضح لهيطة، خلال تصريحاته، مساء الثلاثاء، لقناة «TIME SPORTS»، أن الجهاز الفني بقيادة المكسيكي خافيير أجيري، لم يستقر على تشكيل مباراة زيمبابوي بنسبة 100%، خاصة أن الفريق ما زال أمامه تدريبان قبل المباراة، لكن ذلك لا يمنع أن الصورة أصبحت واضحة أمامه بشكل أكبر.
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محمود-جنش

صالح: جنش الأفضل لحراسة مرمى المنتخب لهذا السبب

أكد فكري صالح مدرب حراس المنتخب الوطني السابق، أن محمود عبدالرحيم "جنش" حارس الزمالك يمتلك أفضلية عن الثنائي أحمد الشناوي حارس بيراميدز ومحمد الشناوي حارس الأهلي في التواجد بصفة أساسية مع المنتخب في بطولة الأمم الإفريقية. وقال صالح في تصريحات خاصة لبرنامج "93.7" على إذاعة "أون سبورت إف إم" إن جنش منحه الله هبة غير موجودة في حراس كثيرين وهي هدوء الأعصاب أو ما يمكن تسميته بالثبات الانفعالي، وهو ما يجعله لا يتأثر بأي ضغوط خارجية مثل الجماهير والإعلام وغيرها.
اتحاد-الكرة

اتجاه بالجبلاية لمنع إشراك الأندية في أكثر من بطولة

أكد أحمد شوبير، نائب رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم، رئيس اللجنة المشكلة من الجبلاية لإعداد لائحة المسابقات خلال الموسم الجديد بالدوري (2019- 2020)، أن هناك اتجاها قويا لوضع بند في اللائحة يمنع اشتراك أي نادٍ في أكثر من بطولتين بالموسم الواحد، كما حدث في الموسم المنقضي، وترتب عليه الكثير من المشكلات، وقال شوبير في تصريحات خاصة لـ«التحرير»: «يجب الحرص على انتظام مسابقة الدوري الممتاز لكرة القدم، ففكرة مشاركة أي ناد في كل البطولات أمر مرفوض شكلا وموضوعًا».
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هل تعمد الأهلي خطف الأنظار من المنتخب والزمالك؟

أخيرًا أسدل اتحاد الكرة الستار على الأزمة التي افتعلها مجلس إدارة الأهلي برئاسة محمود الخطيب خلال الأيام الماضية، بعد أن طلب الأخير في بيان رسمي إنهاء مباريات مسابقة الدوري الممتاز قبل بطولة أمم إفريقيا المقرر إقامتها في مصر خلال الفترة من 21 يونيو وحتى 19 يوليو وأعلن أنه لن يستكمل مبارياته في المسابقة في حالة استمرارها إلى ما بعد البطولة الأفريقية، لكن اتحاد الكرة أعلن في بيان رسمي صعوبة تنفيذ طلب الأهلي، بل وأعلن رسميا عن مواعيد مباريات الأهلي والزمالك المتبقية في مسابقة الدوري وكذلك مباريات كأس مصر وجميعها بعد انتهاء مسابقة أمم إفريقيا.
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الأهلي يبحث اليوم موقفه من استكمال مسابقة الدوري

يعقد مجلس إدارة النادي الأهلي، برئاسة محمود الخطيب، في الخامسة من عصر اليوم السبت، اجتماعًا لمناقشة أزمة مسابقة الدوري الممتاز، التي تم طرحها خلال الجلسات الأخيرة على طاولة المجلس، وذلك في مقر القلعة الحمراء بالجزيرة، حيث يتابع المجلس قراراته التي أصدرها خلال الفترة الأخيرة، والتي جاء على رأسها عدم استكمال مسابقة الدوري في حال تأجيل مباريات الدوري إلى ما بعد بطولة كأس الأمم الإفريقية التى ستقام في مصر خلال الفترة من 21 يونيو الجاري إلى 19 يوليو المقبل.
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