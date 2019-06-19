رياضة

المنتخب: لا نعد الجماهير بتحقيق لقب أمم إفريقيا

تحرير:سعد الدين محمود ١٩ يونيو ٢٠١٩ - ١٢:٢٠ ص
منتخب مصر
منتخب مصر
قال إيهاب لهيطة، مدير المنتخب الوطني، إن المنتخب حقق الاستفادة المطلوبة من معسكر برج العرب الذي استمر لمدة 10 أيام، وخاص خلاله مباراتين وديتين أمام تنزانيا ثم غينيا، قبل الانتقال لمعسكره الحالي بالقاهرة. وأوضح لهيطة، خلال تصريحاته، مساء الثلاثاء، لقناة «TIME SPORTS»، أن الجهاز الفني بقيادة المكسيكي خافيير أجيري، لم يستقر على تشكيل مباراة زيمبابوي بنسبة 100%، خاصة أن الفريق ما زال أمامه تدريبان قبل المباراة، لكن ذلك لا يمنع أن الصورة أصبحت واضحة أمامه بشكل أكبر.
وأضاف أن تدريبات المنتخب، ستكون في الفترة المسائية فقط، لتقليص الحمل البدني على اللاعبين قبل مواجهة زيمبابوي، مشيرًا إلى أن وليد سليمان شارك في التدريب الأساسي للمنتخب، مساء الثلاثاء، بعد حصوله على راحة من مران الإثنين، بعد تأكد سلامته. واستمر في حديثه: «مجموعة المنتخب ليست سهلة، قد تكون أفضل
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نادر شوقي: الأهلي بدأ التحرك الرسمي لضم رمضان صبحي

كشف نادر شوقي، وكيل اللاعبين عن تحرك جديد من جانب إدارة النادي الأهلي للتفاوض على ضم رمضان صبحي، المعار للفريق الأحمر قادمًا من هدرسفيلد الإنجليزي، حتى نهاية يونيو الحالى. وقال شوقي، خلال تصريحات تصريحات تليفزيونية، مساء الثلاثاء، إن مسؤولي النادي الأهلي بدأوا بالفعل الحديث بشكل رسمي في الساعات الماضية مع نادي هدرسفيلد، لبحث إمكانية ضم رمضان صبحي، خلال فترة الانتقالات الصيفية. وأوضح أنه لا يستطيع الكشف عن رغبة الأهلي إذا كانت لضم رمضان صبحي بشكل نهائي أو على سبيل الإعارة، هذا أمر يخص النادي، ولكن الأكيد أنه بدأ التحرك بشكل رسمي بالفعل.
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أحمد ناجي: مشاركة الشناوي أمام تنزانيا لا تعني شيئا

استبعد أحمد ناجي، مدرب حراس المرمى لمنتخب مصر، فكرة خوض الفراعنة تدريباتهم على ملعب ستاد القاهرة الدولي، قبل انطلاق بطولة الأمم الإفريقية المقرر لها يوم الجمعة المقبل. ويفتتح منتخب الفراعنة مبارياته في بطولة كأس الأمم الإفريقية 2019 التي تستضيفها مصر، في الفترة من 21 يونيو الحالي وحتى 19 يوليو المقبل، بمواجهة منتخب زيمبابوى، فى تمام الساعة العاشرة من مساء الجمعة المقبل، ضمن منافسات المجموعة الأولى التي تضم بخلافهما كلا من: الكونغو الديمقراطية وأوغندا.
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عبد الملك أخطر خطير.. عشق الزمالك وفشل الأهلي في ضمه

أعلن أحمد عيد عبد الملك، لاعب الجونة، اعتزاله كرة القدم بصفة نهائية بعد مسيرة طويلة مع عدد من الأندية بالدوري الممتاز، وكتب عبد الملك عبر حسابه بموقع «فيسبوك»: «سوف أنتقل لصفوف الجماهير بعد 18 موسمًا في الدوري المصري وكل الشكر لمن أحبني ومن انتقدني أو لا يحبني، وكل من ساندني ووقف بجواري وأتمنى للجميع التوفيق إن شاء الله.. وهذا قرار اعتزال كرة القدم وإلى اللقاء». وتعد بطولة الدوري المصري الممتاز التي حققها الزمالك موسم 2014- 2015 هي آخر بطولة حصل عليها أحمد عيد عبد الملك في ملاعب كرة القدم المصرية.
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مدرب أوغندا: مصر ليست منافسنا الوحيد في أمم إفريقيا

أكد الفرنسي سيباستيان ديسابر المدير الفني لمنتخب أوغندا، أن تواجد مصر في مجموعته بأمم إفريقيا، يزيدها صعوبة بالنسبة لفريقه، لكنها ليست المنافس الوحيد، وأن فريقه مطالب بعمل حساب لجميع منتخبات المجموعة. وتقع أوغندا فى المجموعة الأولى مع مصر والكونغو الديمقراطية وزيمبابوي، وتستهل مشوارها أمام الكونغو يوم السبت المقبل على استاد القاهرة. وأضاف ديسابر، خلال تصريحاته، مساء اليوم الإثنين، في برنامج «استاد إفريقيا»، على قناة ON sport، أن فريقه استعد للبطولة جيدًا في معسكر أبوظبي الأخير، مشيرًا إلى أنه يتمنى تقديم فريقه لمستوى مميز في النهائيات.
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فرانس فوتبول: تأثير صلاح تخطى كرة القدم

خصصت مجلة "فرانس فوتبول" الفرنسية جزءا من عددها الصادر اليوم الإثنين للحديث عن نجم المنتخب الوطني محمد صلاح ومشاركته المنتظرة في كأس الأمم الإفريقية التي تحتضنها مصر بين يومي 21 يونيو و19 يوليو المقبل، وتصدّر العدد الحوار الذي أجرته المجلة مع مالك باريس سان جيرمان ناصر الخليفي، إلى جانب الحوار الآخر الذي أجرته "فرانس فوتبول" مع يوسف عتال الجزائري المحترف في صفوف فريق نيس، كما خصصت المجلة جزءًا للحديث عن كأس الأمم الإفريقية وفخرها بوجود 8 مدربين فرنسيين في البطولة.
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مدرب المنتخب يكشف حقيقة طلب محمد صلاح لشارة القيادة

أكد هاني رمزي، المدرب العام لمنتخب مصر، أن محمد صلاح صنع الفارق خلال ودية غينيا، معلقًا: «صلاح منح اللاعبين مزيد من الثقة ونجحنا في تحقيق الفوز، والمباراة كانت مثالا للمباريات الإفريقية الصعبة التي سنواجهها بشكل أقوى في المواجهات الرسمية». وأضاف رمزي، خلال مداخلة هاتفية بحلقة الأحد من برنامج «الماتش» الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت عبر قناة صدى البلد، أن تجهيز جميع اللاعبين في المباريات من أهم الإيجابيات في وديتي تنزانيا وغينيا، خاصة أن مشوار البطولة طويل.
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هاني رمزي: استقرينا على التشكيل.. وهذا الأمر يزعجنا

أكد هاني رمزي، المدرب العام للمنتخب الوطني، على أهمية مواجهة غينيا، مساء اليوم الأحد، موضحًا أنه بخلاف الفوز استطاع الجهاز الفني أن يدفع بأكبر عدد من اللاعبين والاطمئنان على الحالة البدنية لبعضهم، والخروج من المباريات الودية دون إصابات. وأشار رمزي، خلال تصريحاته عقب المباراة لقناة TIME SPORTS، إلى أن الأخطاء المتكررة أكثر ما يزعج الجهاز الفني، مشددًا أن هناك تمريرات خاطئة تحدث في مناطق خطرة تكلف المنتخب أهداف في بعض الأحيان، لكنه سيعمل على تجنبها في الفترة المقبلة.
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