المنتخب: لا نعد الجماهير بتحقيق لقب أمم إفريقيا

تحرير:سعد الدين محمود ١٩ يونيو ٢٠١٩ - ١٢:٢٠ ص

منتخب مصر

قال إيهاب لهيطة، مدير المنتخب الوطني، إن المنتخب حقق الاستفادة المطلوبة من معسكر برج العرب الذي استمر لمدة 10 أيام، وخاص خلاله مباراتين وديتين أمام تنزانيا ثم غينيا، قبل الانتقال لمعسكره الحالي بالقاهرة. وأوضح لهيطة، خلال تصريحاته، مساء الثلاثاء، لقناة «TIME SPORTS»، أن الجهاز الفني بقيادة المكسيكي خافيير أجيري، لم يستقر على تشكيل مباراة زيمبابوي بنسبة 100%، خاصة أن الفريق ما زال أمامه تدريبان قبل المباراة، لكن ذلك لا يمنع أن الصورة أصبحت واضحة أمامه بشكل أكبر.

وأضاف أن تدريبات المنتخب، ستكون في الفترة المسائية فقط، لتقليص الحمل البدني على اللاعبين قبل مواجهة زيمبابوي، مشيرًا إلى أن وليد سليمان شارك في التدريب الأساسي للمنتخب، مساء الثلاثاء، بعد حصوله على راحة من مران الإثنين، بعد تأكد سلامته. واستمر في حديثه: «مجموعة المنتخب ليست سهلة، قد تكون أفضل