أحمد ناجي: مشاركة الشناوي أمام تنزانيا لا تعني شيئا
تحرير:سعد الدين محمود١٩ يونيو ٢٠١٩ - ٠١:٠٣ ص
منتخب مصر
استبعد أحمد ناجي، مدرب حراس المرمى لمنتخب مصر، فكرة خوض الفراعنة تدريباتهم على ملعب ستاد القاهرة الدولي، قبل انطلاق بطولة الأمم الإفريقية المقرر لها يوم الجمعة المقبل.
ويفتتح منتخب الفراعنة مبارياته في بطولة كأس الأمم الإفريقية 2019 التي تستضيفها مصر، في الفترة من 21 يونيو الحالي وحتى 19 يوليو المقبل، بمواجهة منتخب زيمبابوى، فى تمام الساعة العاشرة من مساء الجمعة المقبل، ضمن منافسات المجموعة الأولى التي تضم بخلافهما كلا من: الكونغو الديمقراطية وأوغندا.
وقال ناجي في تصريحات لبرنامج «الماتش»، الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت عبر فضائية «صدى البلد»، إنه لا يتوقع السماح للمنتخب بالتدريب على ستاد القاهرة بسبب تجهيزات حفل الافتتاح.
وتحدث مدرب حراس المنتخب، عن مشاركة الحراس في المباريات الودية للفراعنة أمام تنزانيا وغينيا، موضحًا أن
وقال ناجي في تصريحات لبرنامج «الماتش»، الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت عبر فضائية «صدى البلد»، إنه لا يتوقع السماح للمنتخب بالتدريب على ستاد القاهرة بسبب تجهيزات حفل الافتتاح.
وتحدث مدرب حراس المنتخب، عن مشاركة الحراس في المباريات الودية للفراعنة أمام تنزانيا وغينيا، موضحًا أن مشاركة محمود عبد الرحيم «جنش» وأحمد الشناوي في مباراة تنزانيا، ثم محمد الشناوي أمام غينيا لا تعني أي شيء ولا تعطي مؤشرًا على أي شيء.
وأشار ناجي إلى أن محمد أبو جبل، حارس سموحة، مستمر مع المنتخب حتى قبل انطلاق البطولة، لافتا أن الروح العالية بين اللاعبين في المعسكر تبشر بالخير إذ إن الجميع يرغب في المنافسة.