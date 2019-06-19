رياضة

أحمد ناجي: مشاركة الشناوي أمام تنزانيا لا تعني شيئا

تحرير:سعد الدين محمود ١٩ يونيو ٢٠١٩ - ٠١:٠٣ ص
منتخب مصر
منتخب مصر
استبعد أحمد ناجي، مدرب حراس المرمى لمنتخب مصر، فكرة خوض الفراعنة تدريباتهم على ملعب ستاد القاهرة الدولي، قبل انطلاق بطولة الأمم الإفريقية المقرر لها يوم الجمعة المقبل. ويفتتح منتخب الفراعنة مبارياته في بطولة كأس الأمم الإفريقية 2019 التي تستضيفها مصر، في الفترة من 21 يونيو الحالي وحتى 19 يوليو المقبل، بمواجهة منتخب زيمبابوى، فى تمام الساعة العاشرة من مساء الجمعة المقبل، ضمن منافسات المجموعة الأولى التي تضم بخلافهما كلا من: الكونغو الديمقراطية وأوغندا.
وقال ناجي في تصريحات لبرنامج «الماتش»، الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت عبر فضائية «صدى البلد»، إنه لا يتوقع السماح للمنتخب بالتدريب على ستاد القاهرة بسبب تجهيزات حفل الافتتاح. وتحدث مدرب حراس المنتخب، عن مشاركة الحراس في المباريات الودية للفراعنة أمام تنزانيا وغينيا، موضحًا أن
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بيرو وبوليفيا

بيرو تقلب الطاولة على بوليفيا في كوبا أمريكا

تمكن منتخب بيرو، من تحقيق فوزه الأول في بطولة كوبا أمريكا 2019، على حساب نظيره بوليفيا، بنتيجة 3-1، خلال اللقاء الذي أقيم بين الفريقين، في منتصف ليل الثلاثاء، على ملعب «ماراكانا»، ضمن مباريات الجولة الثانية من منافسات المجموعة الثالثة بالبطولة، التي تستضيفها البرازيل على أرضها حتى 7 يوليو المقبل. بهذا الفوز رفع منتخب بيرو رصيده إلى 4 نقاط في صدارة المجموعة الأولى مؤقتًا، قبل مواجهة البرازيل وفنزويلا التي تنطلق لاحقًا، بينما تذيل منتخب بوليفيا المجموعة بلا رصيد.
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نادر شوقي: الأهلي بدأ التحرك الرسمي لضم رمضان صبحي

كشف نادر شوقي، وكيل اللاعبين عن تحرك جديد من جانب إدارة النادي الأهلي للتفاوض على ضم رمضان صبحي، المعار للفريق الأحمر قادمًا من هدرسفيلد الإنجليزي، حتى نهاية يونيو الحالى. وقال شوقي، خلال تصريحات تصريحات تليفزيونية، مساء الثلاثاء، إن مسؤولي النادي الأهلي بدأوا بالفعل الحديث بشكل رسمي في الساعات الماضية مع نادي هدرسفيلد، لبحث إمكانية ضم رمضان صبحي، خلال فترة الانتقالات الصيفية. وأوضح أنه لا يستطيع الكشف عن رغبة الأهلي إذا كانت لضم رمضان صبحي بشكل نهائي أو على سبيل الإعارة، هذا أمر يخص النادي، ولكن الأكيد أنه بدأ التحرك بشكل رسمي بالفعل.
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المنتخب: لا نعد الجماهير بتحقيق لقب أمم إفريقيا

قال إيهاب لهيطة، مدير المنتخب الوطني، إن المنتخب حقق الاستفادة المطلوبة من معسكر برج العرب الذي استمر لمدة 10 أيام، وخاص خلاله مباراتين وديتين أمام تنزانيا ثم غينيا، قبل الانتقال لمعسكره الحالي بالقاهرة. وأوضح لهيطة، خلال تصريحاته، مساء الثلاثاء، لقناة «TIME SPORTS»، أن الجهاز الفني بقيادة المكسيكي خافيير أجيري، لم يستقر على تشكيل مباراة زيمبابوي بنسبة 100%، خاصة أن الفريق ما زال أمامه تدريبان قبل المباراة، لكن ذلك لا يمنع أن الصورة أصبحت واضحة أمامه بشكل أكبر.
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منتخب-مصر-2019

مدرب المنتخب السابق: حارس «وحيد» الأجهز نفسيا في مصر

يرى أحمد سليمان، مدرب حراس مرمى منتخب مصر السابق، أن ثلاثي حراسة منتخب الفراعنة المختارين لنهائيات بطولة أمم إفريقيا، محمد الشناوي (الأهلي)، ومحمود عبد الرحيم جنش (الزمالك)، وأحمد الشناوي (بيراميدز)، لديهم تقارب كبير في المستوى الفني بينهم. ويفتتح المنتخب الوطني مشواره في بطولة كأس الأمم الإفريقية 2019 التي تستضيفها على أرضها، خلال الفترة من 21 يونيو الجاري وحتى 19 يوليو المقبل، في تمام الساعة العاشرة من مساء الجمعة المقبل أمام نظيره منتخب زيمبابوي في الجولة الأولى من منافسات المجموعة الأولى بالبطولة.
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أول تعليق من أجيري بعد الهجوم على قائمة المنتخب

علق المكسيكي خافيير أجيري، المدير الفني للمنتخب الوطني، على الانتقادات اللاذعة التي تعرض لها خلال الأيام الماضية، بسبب القائمة التي اختارها للمشاركة في نهائيات بطولة الأمم الإفريقية التي تستضيفها مصر 21 يونيو المقبل. وتعرض جهاز المنتخب لانتقادات شديدة بعد إعلانه القائمة الأولية للفراعنة المشاركة في نهائيات أمم إفريقيا، والتي ضمن 25 لاعبًا يتم تقليصها إلى 23. وقال أجيري، في تصريحاته لقناة TIME SPORTS، إنه قام بضم اللاعبين أصحاب الخبرات أكثر من الشباب، بسبب إقامة البطولة في مصر التي تتطلب لاعبين يتحملون هذه الضغوط، من وجهة نظره.
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صور جديدة لاستاد القاهرة بعد تغيير المدرجات

نشرت صفحة هيئة استاد القاهرة، مساء اليوم عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي" فيسبوك"، صورا لآخر مراحل التطوير لاستاد القاهرة الدولي، ومدرجات الملعب، التي ظهرت بشكل جديد، بعد إزالة المقاعد القديمة واستبدالها بمقاعد من عدة ألوان مختلفة، وتستضيف مصر البطولة بدءًا من 21 يونيو إلى 19 يوليو المقبلين، وتقام النهائيات للمرة الأولى بمشاركة 24 منتخبًا، وأظهرت الصور تطورًا ملحوظًا في أرضية الملعب، وعمليات تغيير مقاعد المشجعين في بعض المدرجات باللون الأزرق.
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وكيل رمضان صبحي يفجر مفاجأة عن موقفه في الأهلي

كشف نادر شوقي وكيل رمضان صبحي جناح الأهلي أن إدارة الأخير لم تدخل في أي مفاوضات معه حتى اللحظة بخصوص استمرار اللاعب في صفوف القلعة الحمراء، جاء ذلك في تصريحات خاصة لـ «التحرير»، قائلًا: ""حتى الآن إدارة النادي الأهلي لم تدخل في مفاوضات معي بخصوص استمرار رمضان صبحي، الذي ينتهي عقده مع الأهلي في الأول من شهر يوليو المقبل، وهو تاريخ نهاية الإعارة، بعدها سيعود اللاعب إلى صفوف هدرسفيلد ولن يكون بمقدوره الاستمرار مع الأهلي بعد هذا التاريخ، إذا لم يجد جديد".
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