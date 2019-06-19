أحمد ناجي: مشاركة الشناوي أمام تنزانيا لا تعني شيئا

تحرير:سعد الدين محمود ١٩ يونيو ٢٠١٩ - ٠١:٠٣ ص

منتخب مصر

استبعد أحمد ناجي، مدرب حراس المرمى لمنتخب مصر، فكرة خوض الفراعنة تدريباتهم على ملعب ستاد القاهرة الدولي، قبل انطلاق بطولة الأمم الإفريقية المقرر لها يوم الجمعة المقبل. ويفتتح منتخب الفراعنة مبارياته في بطولة كأس الأمم الإفريقية 2019 التي تستضيفها مصر، في الفترة من 21 يونيو الحالي وحتى 19 يوليو المقبل، بمواجهة منتخب زيمبابوى، فى تمام الساعة العاشرة من مساء الجمعة المقبل، ضمن منافسات المجموعة الأولى التي تضم بخلافهما كلا من: الكونغو الديمقراطية وأوغندا.

وقال ناجي في تصريحات لبرنامج «الماتش»، الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت عبر فضائية «صدى البلد»، إنه لا يتوقع السماح للمنتخب بالتدريب على ستاد القاهرة بسبب تجهيزات حفل الافتتاح. وتحدث مدرب حراس المنتخب، عن مشاركة الحراس في المباريات الودية للفراعنة أمام تنزانيا وغينيا، موضحًا أن