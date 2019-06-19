آل الشيخ يعلن عن عرض مسرحية «الملك لير» في موسم جدة

تحرير:محمد عودة ١٩ يونيو ٢٠١٩ - ٠١:٠٣ ص

تركي آل الشيخ

أعلن المستشار تركي آل الشيخ، رئيس الهيئة العامة للترفيه بالمملكة العربية السعودية، عن مفاجأة تخص مسرحية «الملك لير» للنجم يحيى الفخراني، حيث إنه من المقرر عرضها ضمن فعاليات «موسم جدة». وعبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعى «فيسبوك»، أعاد تركي آل الشيخ نشر تغريدة نشرها حساب مبادرة «عيشها» على موقع «تويتر»، جاء فيها: «قريبًا.. كوكبة من نجوم الفن المصري تُقدم لكم المسرحية "الملك لير" في أحداث درامية تدور حول حق الميراث من بطولة الفنان القدير يحيى الفخراني، 16- 18 يوليو، 09:30 م - 11:00 م».

«عيشها» هى إحدى مبادرات الهيئة العامة للترفيه، وحسابها على «تويتر» هو الحساب الرسمي للفعاليات الترفيهية حول المملكة العربية السعودية.يذكر أن «الملك لير» يشارك في بطولتها عدد كبير من النجوم يجتمعون لأول مرة في عرض مسرحي واحد في مقدمتهم النجم فاروق الفيشاوي، ورانيا فريد شوقي، وريهام عبد الغفور، وهبة مجدي،