نادر شوقي: الأهلي بدأ التحرك الرسمي لضم رمضان صبحي

تحرير:سعد الدين محمود ١٩ يونيو ٢٠١٩ - ٠١:٢٣ ص

رمضان صبحي

كشف نادر شوقي، وكيل اللاعبين عن تحرك جديد من جانب إدارة النادي الأهلي للتفاوض على ضم رمضان صبحي، المعار للفريق الأحمر قادمًا من هدرسفيلد الإنجليزي، حتى نهاية يونيو الحالى. وقال شوقي، خلال تصريحات تصريحات تليفزيونية، مساء الثلاثاء، إن مسؤولي النادي الأهلي بدأوا بالفعل الحديث بشكل رسمي في الساعات الماضية مع نادي هدرسفيلد، لبحث إمكانية ضم رمضان صبحي، خلال فترة الانتقالات الصيفية. وأوضح أنه لا يستطيع الكشف عن رغبة الأهلي إذا كانت لضم رمضان صبحي بشكل نهائي أو على سبيل الإعارة، هذا أمر يخص النادي، ولكن الأكيد أنه بدأ التحرك بشكل رسمي بالفعل.

وكان سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة بالأهلي، قد قال قبل أيام، إن مسؤولي القلعة الحمراء يدرسون مطالب إدارة نادي هدرسفيلد المادية، قبل الرد عليها، خاصة أن الأهلي أبدى رغبته في ضم اللاعب نهائيًا. يذكر أن رمضان صبحي سافر إلى إنجلترا، بعد مغادرته معسكر المنتخب الأوليمبي عقب استبعاده من وديتي أوزباكستان المقرر