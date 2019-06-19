ترامب: الولايات المتحدة مستعدة جيدا لإيران

تحرير:وكالات ١٩ يونيو ٢٠١٩ - ٠١:٢٥ ص

الرئيس الأمريكي دونالد ترامب

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إن الولايات المتحدة مستعدة جيدا فيما يتعلق بإيران، وذلك مع تصاعد التوتر بعد هجمات على ناقلات نفط عدة، وبالتزامن مع إعلان طهران أنها ستزيد من تخصيب اليورانيوم. وبحسب «سكاي نيوز عربية»، أعلنت واشنطن أنها ستنشر نحو 1000 جندي إضافي في الشرق الأوسط، بسبب المخاوف من التهديدات الإيرانية، إذ إن الرئيس الأمريكي قال في مقابلة نشرتها مجلة تايم الأمريكية إنه سيبحث استخدام القوة العسكرية لمنع إيران من امتلاك سلاح نووي، لكنه لم يجب على سؤال بشأن ما إذا كان سيلجأ لذلك لحماية إمدادات النفط.

وعما إذا كان سيفكر في اتخاذ إجراء عسكري ضد إيران لمنعها من امتلاك سلاح نووي أو لضمان حرية تدفق النفط من الخليج، قال ترامب: «قطعا سأجري مراجعة للقوات فيما يتعلق بالأسلحة النووية وسأبقي "الشق" الآخر "من السؤال" علامة استفهام».وأكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أنه يتفق مع تقديرات المخابرات الأمريكية بأن