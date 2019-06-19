السيطرة على حريق شب في مزرعة نخيل بالوادي الجديد

تحرير:التحرير ١٩ يونيو ٢٠١٩ - ٠١:٤٣ ص

حريق في مزرعة نخيل - أرشيفية

تمكنت قوات الحماية المدنية فى محافظة الوادى الجديد من السيطرة على حريق محدود شب في مزرعة نخيل بمنطقة عين سفينة، بقرية المعصرة، التابعة لمركز الداخلة. تلقى اللواء محمد كمال، مساعد وزير الداخلية، مدير أمن الوادى الجديد، إخطارا من مدير إدارة الحماية المدنية، بشأن اشتعال النيران فى مزرعة نخيل بمنطقة عين سفينة، بقرية المعصرة التابعة لمركز الداخلة. على الفور، تم الدفع بسيارات الإطفاء التى تمكنت من السيطرة على الحريق وإخماد النيران، وجرت عمليات التبريد لمنع تجدد اشتعال النيران.

وفى بداية الشهر الحالى، شب حريق فى إحدى مزارع النخيل بقرية الراشدة التابعة لمركز الداخلة، فى محافظة الوادى الجديد.وانتقلت الأجهزة الأمنية إلى موقع الحريق، وتم الدفع بسيارات الحماية المدنية ورجال الإطفاء للسيطرة عليه، إذ إن سيارات الحماية المدنية وصلت سريعا إلى موقع الحريق، وقامت بعزل النيران ومحاصرتها