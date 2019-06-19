بيرو تقلب الطاولة على بوليفيا في كوبا أمريكا

تحرير:سعد الدين محمود ١٩ يونيو ٢٠١٩ - ٠١:٥١ ص

بيرو وبوليفيا

تمكن منتخب بيرو، من تحقيق فوزه الأول في بطولة كوبا أمريكا 2019، على حساب نظيره بوليفيا، بنتيجة 3-1، خلال اللقاء الذي أقيم بين الفريقين، في منتصف ليل الثلاثاء، على ملعب «ماراكانا»، ضمن مباريات الجولة الثانية من منافسات المجموعة الثالثة بالبطولة، التي تستضيفها البرازيل على أرضها حتى 7 يوليو المقبل. بهذا الفوز رفع منتخب بيرو رصيده إلى 4 نقاط في صدارة المجموعة الأولى مؤقتًا، قبل مواجهة البرازيل وفنزويلا التي تنطلق لاحقًا، بينما تذيل منتخب بوليفيا المجموعة بلا رصيد.

لم يتمكن منتخب بوليفيا من الحفاظ على تقدمه بالهدف الأول في الدقيقة 28 عن طريق لاعبه مارسيلو مورينو، من ركلة جزاء، إذ تمكن باولو جيريرو من تسجيل هدف التعادل لبيرو في الدقيقة 45 لينتهي الشوط الأول بالتعادل الإيجابي بين الفريقين بنتيجة 1-1. وفي الشوط الثاني، استطاع لاعبو منتخب بيرو أن يحسموا المباراة لصالحهم،