رياضة

بيرو تقلب الطاولة على بوليفيا في كوبا أمريكا

تحرير:سعد الدين محمود ١٩ يونيو ٢٠١٩ - ٠١:٥١ ص
بيرو وبوليفيا
بيرو وبوليفيا
تمكن منتخب بيرو، من تحقيق فوزه الأول في بطولة كوبا أمريكا 2019، على حساب نظيره بوليفيا، بنتيجة 3-1، خلال اللقاء الذي أقيم بين الفريقين، في منتصف ليل الثلاثاء، على ملعب «ماراكانا»، ضمن مباريات الجولة الثانية من منافسات المجموعة الثالثة بالبطولة، التي تستضيفها البرازيل على أرضها حتى 7 يوليو المقبل. بهذا الفوز رفع منتخب بيرو رصيده إلى 4 نقاط في صدارة المجموعة الأولى مؤقتًا، قبل مواجهة البرازيل وفنزويلا التي تنطلق لاحقًا، بينما تذيل منتخب بوليفيا المجموعة بلا رصيد.
لم يتمكن منتخب بوليفيا من الحفاظ على تقدمه بالهدف الأول في الدقيقة 28 عن طريق لاعبه مارسيلو مورينو، من ركلة جزاء، إذ تمكن باولو جيريرو من تسجيل هدف التعادل لبيرو في الدقيقة 45 لينتهي الشوط الأول بالتعادل الإيجابي بين الفريقين بنتيجة 1-1. وفي الشوط الثاني، استطاع لاعبو منتخب بيرو أن يحسموا المباراة لصالحهم،
اقرأ المزيد
رمضان-صبحى (2)

نادر شوقي: الأهلي بدأ التحرك الرسمي لضم رمضان صبحي

كشف نادر شوقي، وكيل اللاعبين عن تحرك جديد من جانب إدارة النادي الأهلي للتفاوض على ضم رمضان صبحي، المعار للفريق الأحمر قادمًا من هدرسفيلد الإنجليزي، حتى نهاية يونيو الحالى. وقال شوقي، خلال تصريحات تصريحات تليفزيونية، مساء الثلاثاء، إن مسؤولي النادي الأهلي بدأوا بالفعل الحديث بشكل رسمي في الساعات الماضية مع نادي هدرسفيلد، لبحث إمكانية ضم رمضان صبحي، خلال فترة الانتقالات الصيفية. وأوضح أنه لا يستطيع الكشف عن رغبة الأهلي إذا كانت لضم رمضان صبحي بشكل نهائي أو على سبيل الإعارة، هذا أمر يخص النادي، ولكن الأكيد أنه بدأ التحرك بشكل رسمي بالفعل.
تدريب-المنتخب-بمشاركة-صلاح‎ (14)

أحمد ناجي: مشاركة الشناوي أمام تنزانيا لا تعني شيئا

استبعد أحمد ناجي، مدرب حراس المرمى لمنتخب مصر، فكرة خوض الفراعنة تدريباتهم على ملعب ستاد القاهرة الدولي، قبل انطلاق بطولة الأمم الإفريقية المقرر لها يوم الجمعة المقبل. ويفتتح منتخب الفراعنة مبارياته في بطولة كأس الأمم الإفريقية 2019 التي تستضيفها مصر، في الفترة من 21 يونيو الحالي وحتى 19 يوليو المقبل، بمواجهة منتخب زيمبابوى، فى تمام الساعة العاشرة من مساء الجمعة المقبل، ضمن منافسات المجموعة الأولى التي تضم بخلافهما كلا من: الكونغو الديمقراطية وأوغندا.
منتخب- مصر

المنتخب: لا نعد الجماهير بتحقيق لقب أمم إفريقيا

قال إيهاب لهيطة، مدير المنتخب الوطني، إن المنتخب حقق الاستفادة المطلوبة من معسكر برج العرب الذي استمر لمدة 10 أيام، وخاص خلاله مباراتين وديتين أمام تنزانيا ثم غينيا، قبل الانتقال لمعسكره الحالي بالقاهرة. وأوضح لهيطة، خلال تصريحاته، مساء الثلاثاء، لقناة «TIME SPORTS»، أن الجهاز الفني بقيادة المكسيكي خافيير أجيري، لم يستقر على تشكيل مباراة زيمبابوي بنسبة 100%، خاصة أن الفريق ما زال أمامه تدريبان قبل المباراة، لكن ذلك لا يمنع أن الصورة أصبحت واضحة أمامه بشكل أكبر.
اقرأ المزيد من الأخبار
البرازيل-بوليفيا-كوبا-امريكا (3)

البرازيل تبحث عن التأهل المبكر في كوبا أمريكا اليوم

تنطلق اليوم الثلاثاء مباريات الجولة الثانية من دور المجموعات لبطولة كوبا أمريكا المقامة حاليًا في البرازيل، من خلال مباريات المجموعة الأولى، حيث تواجه بوليفيا نظيرتها بيرو على ملعب ماراكانا الساعة 11:30 مساء، بينما تواجه البرازيل نظيرتها فنزويلا في تمام الساعة الثانية والنصف من صباح غدًا الأربهاء على ملعب أرينا فونتي نوفا، وتحتل البرازيل صدارة المجموعة برصيد 3 نقاط بعد الفوز على متذيلة الترتيب بوليفيا 3-0، بينما تتواجد بيرو وفنزويلا في المركز الثاني بعد تعادلهما سلبيًا في الجولة الأولى.
كولومبيا

مدرب الأرجنتين: أرضية الملعب لم تساعدنا أمام كولومبيا

علق ليونيل سكالوني، المدير الفني لمنتخب الأرجنتين، على هزيمة فريقه أمام كولومبيا، مشيرا إلى أنهم كانوا الطرف الأفضل في المباراة، لكنهم تلقوا الهدف الأول في توقيت غير مثالي زاد من صعوبة اللقاء. وسقط منتخب الأرجنتين، أمام نظيره الكولومبي، بهدفين دون رد، خلال اللقاء الذي أقيم بين المنتخبين، في الساعات الأولى من صباح اليوم الأحد، على ملعب «أرينا فونتي نوفا»، ضمن مباريات الجولة الأولى من منافسات المجموعة الثانية ببطولة كوبا أمريكا 2019، التي تستضيفها البرازيل حتى 7 يوليو المقبل.
كولومبيا

الأرجنتين تسقط أمام كولومبيا في كوبا أمريكا

سقط المنتخب الأرجنتيني، أمام نظيره الكولومبي، بهدفين دون رد، خلال اللقاء الذي أقيم بين المنتخبين، في الساعات الأولى من صباح اليوم الأحد، على ملعب «أرينا فونتي نوفا»، ضمن مباريات الجولة الأولى من منافسات المجموعة الثانية ببطولة كوبا أمريكا 2019، التي تستضيفها البرازيل حتى 7 يوليو المقبل. قدم راقصي التانجو أداءًا باهتًا في الشوط الأول، وبدت الخطورة أكبر من لاعبي كولومبيا، الذين قدموا مستوى جيد بقيادة جيمس رودريجيز، ورادميل فالكاو، لكن دفاع الأرجنتين كان في الموعد، لتنتهي الـ45 دقيقة الأولى بالتعادل السلبي.
البرازيل-بوليفيا-كوبا-امريكا (2)

مدرب بوليفيا: الـ«VAR» أُحبطنا أمام البرازيل

قال مدرب منتخب بوليفيا، إدواردو فييجاس، عقب السقوط (3-0) أمام البرازيل، في افتتاح بطولة كوبا أمريكا، على ملعب مورومبي في ساو باولو، إن الفريق تحطم بعد تسجيل البرازيل الهدف الأول من ركلة جزاء، إثر لجوء الحكم لتقنية الفيديو (VAR)، وفي الشوط الثاني انطلقنا بشكل جيد، وكانت لنا أفضل محاولات للوصول لمرمى المنافس، لكننا اصطدمنا بكرة غير موفقة، كما أقر بأن الفريق البوليفي أُحبط عقب احتساب الحكم الأرجنتيني، نيستور بيتانا، ركلة جزاء، بعدما لمس المدافع أدريان خوسينو الكرة بيده، لينجح فيليبي كوتينيو في تسجيلها (ق50).
للإعلان على موقع التحرير: info@tahrirnews.org
عن مؤسسة التحرير

سياسة

إرهاب

جريمة

رياضة

فنون

حياة

صحة

رأي
إنضم لفريق التحرير: hr@tahrirnews.org