من فلوريدا.. ترامب يطلق حملة انتخابه لولاية ثانية

تحرير:وكالات ١٩ يونيو ٢٠١٩ - ٠٣:٢٢ ص

الرئيس الأمريكي دونالد ترامب

أطلق الرئيس الأمريكي دونالد ترامب حملة إعادة انتخابه رئيسا للولايات المتحدة 2020، الثلاثاء، خلال مهرجان في ملعب رياضي في أورلاندو بولاية فلوريدا. وبحسب وكالة الأنباء الألمانية، احتشد نحو 20 ألفا من مناصريه مرددين هتاف «يو أس آيه»، بينما خاطب ترامب أنصاره المحتشدين وقال إنهم شكلوا معا «حركة سياسية عظيمة». واستعرض ترامب خلال كلمته رؤيته للسنوات المقبلة، ووعد الشعب الأمريكي بمستقبل أفضل. ?وعاود ترامب الهجوم على الإعلام، حين أشار إلى منصة يتواجد عليها الصحفيون، وقال: «هناك الكثير من الإعلام المضلل هناك»، وآزره مؤيدوه بالهتاف.

وبعد أكثر من سنتين مليئتين بالأحداث في البيت الأبيض، فإن الرئيس الأمريكي يراهن على أن الاقتصاد القوي، ووعده بالدفاع عن العمال المنسيين، من شأنهما إقناع الناخبين بانتخابه رئيسا لأمريكا لولاية ثانية، لكن أكثر من 20 ديمقراطيا يستعدون لمواجهته، ومما لا شك فيه أن تحقيقا مطولا في صلات ترامب بروسيا وسياساته