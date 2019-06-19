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من فلوريدا.. ترامب يطلق حملة انتخابه لولاية ثانية

تحرير:وكالات ١٩ يونيو ٢٠١٩ - ٠٣:٢٢ ص
الرئيس الأمريكي دونالد ترامب
الرئيس الأمريكي دونالد ترامب
أطلق الرئيس الأمريكي دونالد ترامب حملة إعادة انتخابه رئيسا للولايات المتحدة 2020، الثلاثاء، خلال مهرجان في ملعب رياضي في أورلاندو بولاية فلوريدا. وبحسب وكالة الأنباء الألمانية، احتشد نحو 20 ألفا من مناصريه مرددين هتاف «يو أس آيه»، بينما خاطب ترامب أنصاره المحتشدين وقال إنهم شكلوا معا «حركة سياسية عظيمة». واستعرض ترامب خلال كلمته رؤيته للسنوات المقبلة، ووعد الشعب الأمريكي بمستقبل أفضل. ?وعاود ترامب الهجوم على الإعلام، حين أشار إلى منصة يتواجد عليها الصحفيون، وقال: «هناك الكثير من الإعلام المضلل هناك»، وآزره مؤيدوه بالهتاف.
وبعد أكثر من سنتين مليئتين بالأحداث في البيت الأبيض، فإن الرئيس الأمريكي يراهن على أن الاقتصاد القوي، ووعده بالدفاع عن العمال المنسيين، من شأنهما إقناع الناخبين بانتخابه رئيسا لأمريكا لولاية ثانية، لكن أكثر من 20 ديمقراطيا يستعدون لمواجهته، ومما لا شك فيه أن تحقيقا مطولا في صلات ترامب بروسيا وسياساته
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دونالد ترامب

ترامب: الولايات المتحدة مستعدة جيدا لإيران

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إن الولايات المتحدة مستعدة جيدا فيما يتعلق بإيران، وذلك مع تصاعد التوتر بعد هجمات على ناقلات نفط عدة، وبالتزامن مع إعلان طهران أنها ستزيد من تخصيب اليورانيوم. وبحسب «سكاي نيوز عربية»، أعلنت واشنطن أنها ستنشر نحو 1000 جندي إضافي في الشرق الأوسط، بسبب المخاوف من التهديدات الإيرانية، إذ إن الرئيس الأمريكي قال في مقابلة نشرتها مجلة تايم الأمريكية إنه سيبحث استخدام القوة العسكرية لمنع إيران من امتلاك سلاح نووي، لكنه لم يجب على سؤال بشأن ما إذا كان سيلجأ لذلك لحماية إمدادات النفط.
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رفض التعيين.. ترامب يعلن رحيل القائم بأعمال «الدفاع»

أعلن الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، اليوم، الثلاثاء، في تغريدة له على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" أن القائم بأعمال وزير الدفاع في البلاد، باتريك شاناهان، قرر عدم المضي قدما في إجراءات تعيينه بشكل دائم مؤكدا أنه اختار مارك إسبر لهذا المنصب. وأضاف الرئيس الأمريكي أنه على الرغم من أن شاناهان قام بعمله بشكل رائع إلا أنه قرر عدم المضي قدمًا في هذا الأمر "كي يكرس المزيد من الوقت لعائلته". وأكد ترامب أنه اختار مارك إسبر ليشغل منصب وزير الدفاع، بدلا من باتريك شانهان.
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إدارة ترامب تستند لقانون عمره 20 عاما للحرب ضد إيران

شهد البيت الأبيض على مدى الأيام القليلة الماضية العديد من النقاشات الخاصة بكيفية التعامل مع التوترات المتصاعدة في منطقة الخليج العربي، وكانت الخيارات العسكرية مطروحة بقوة على طاولة الرئيس دونالد ترامب للتعامل مع مستجدات الوضع. وخلال الأيام القليلة الماضية، استعرض الرئيس الأمريكي العديد من السيناريوهات الخاصة بالتعامل مع إيران، وذلك على خلفية الهجمات الأخيرة التي استهدفت ناقلات النفط في بحر عمان، والتي كانت بمثابة مؤشرات صريحة إلى المخاطر التي تحيط بحركة التجارة العالمية التي تستخدم هذا الممر الملاحي المهم.
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بألف جندي.. أمريكا تستعد لمواجهة تهديدات إيران

على مدار الأسابيع الماضية، شهدت المنطقة أحداثا عدة ساهمت في رفع حدة التوتر بين أمريكا وإيران، حيث تواجه الأخيرة اتهامات بالوقوف وراء الهجمات على السفن التجارية أمام سواحل الإمارات في مايو الماضي، وناقلات النفط في خليج عمان الخميس الماضي. وفي تصعيد أمريكي جديد، أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاجون"، أمس الإثنين، أن واشنطن سترسل ألف جندي أمريكي وموارد عسكرية إضافية إلى الشرق الأوسط، وذلك "استجابة لطلب من القيادة المركزية الأمريكية، ونصيحة رئيس هيئة الأركان المشتركة وبالتشاور مع البيت الأبيض" وفقا للقائم بأعمال وزير الدفاع باتريك شاناهان.
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دونالد ترامب

ترامب: الولايات المتحدة مستعدة جيدا لإيران

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إن الولايات المتحدة مستعدة جيدا فيما يتعلق بإيران، وذلك مع تصاعد التوتر بعد هجمات على ناقلات نفط عدة، وبالتزامن مع إعلان طهران أنها ستزيد من تخصيب اليورانيوم. وبحسب «سكاي نيوز عربية»، أعلنت واشنطن أنها ستنشر نحو 1000 جندي إضافي في الشرق الأوسط، بسبب المخاوف من التهديدات الإيرانية، إذ إن الرئيس الأمريكي قال في مقابلة نشرتها مجلة تايم الأمريكية إنه سيبحث استخدام القوة العسكرية لمنع إيران من امتلاك سلاح نووي، لكنه لم يجب على سؤال بشأن ما إذا كان سيلجأ لذلك لحماية إمدادات النفط.
ترامب يحمل الوثيقة

ترامب: اقتصاد أمريكا سينهار لو فاز غيري بالانتخابات

حذر الرئيس الأمريكى دونالد ترامب، مساء اليوم السبت، من عواقب اقتصادية وخيمة حال خسارته سباق الرئاسة في عام 2020، وعدم انتخابه لفترة ثانية. وقال الرئيس الأمريكى، فى تغريدة على موقع التواصل الاجتماعى "تويتر"، إن "اقتصاد ترامب يحقق أرقامًا قياسية، ولا يزال الطريق طويلا، ومع ذلك، فى حال تولى أى شخص سواى السلطة فى 2020 (أعرف المنافسة جيدا جدا)، سيكون هناك انهيار فى السوق لم نر له مثيلا من قبل! حافظوا على أمريكا عظيمة"، حسبما أوردت صحيفة "ذى هيل" الأمريكية.
دونالد ترامب

ترامب: سأحصل على معلومات عن خصومي من دول أجنبية

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إنه سيحصل على معلومات عن خصومه السياسيين المحليين من مصادر أجنبية، وذلك مع الإعداد لحملته في الانتخابات الرئاسية المقرر إجراؤها في عام 2020. وبحسب وكالة الأنباء الألمانية، أكد الرئيس الأمريكي خلال مقابلة مع شبكة «إيه بي سي» أنه ليس تدخلا، مضيفا: «هم لديهم معلومات وأعتقد أنني سأحصل عليها». وجاءت تصريحات الرئيس الأمريكي في وقت يواجه فيه تحقيقات داخل الكونجرس حول مسألة «التدخل الروسي» في انتخابات الرئاسة الأمريكية 2016.
قوات أمريكية

أمريكا: التهديد الإيراني حقيقي ومتعمد

قالت كاثرين ويلبارجر، مساعدة وزير الدفاع الأمريكي للأمن الدولي، الثلاثاء، إن التهديد الإيراني الذي تحركت على إثره قطع عسكرية إلى المنطقة حقيقي ومتعمد ومنسق، وإن رد فعل الولايات المتحدة أعاق تحركات الإيرانيين. وخلال ندوة في واشنطن، أكدت ويلبارغر أن إرسال القطع العسكرية والقوات إلى المنطقة جاء بناء على معلومات استخباراتية عن تهديدات إيرانية «أقرب إلى حملة ضد القوات الأمريكية في المنطقة»، بحسب «سكاي نيوز عربية». ?وأكدت ويلبارجر أن الولايات المتحدة قد تبقي وتعزز وجودها للحفاظ على التوازن في المنطقة.
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