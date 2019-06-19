شيخ الأزهر يوصي محمد صلاح: التواضع سبيلك للارتقاء

تحرير:محمد فتحي ١٩ يونيو ٢٠١٩ - ٠٣:٣٣ ص

محمد صلاح

تلقى فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، مساء الثلاثاء، اتصالًا هاتفيًا من محمد صلاح، لاعب منتخب مصر، ونادي ليفربول الإنجليزي. وخلال الاتصال، أعرب صلاح عن تقديره لفضيلة الإمام الأكبر شيخ الأزهر، وسعادته الغامرة بالتحدث إليه. من جانبه، رحب فضيلة الإمام الأكبر باتصال محمد صلاح واصفًا إياه بالابن الخلوق، والقدوة المتميزة للشباب. وأوصى فضيلة الإمام الأكبر، اللاعب بوصايا عدة، وقال له: «أنصحك بالتمسك بالتواضع دائمًا، فهو سبيلك إلى الارتقاء أكثر وأكثر».

وأضاف شيخ الأزهر: «عليك أن تداوم على إسداء الخير، وحب الفقراء، ومساعدة الضعفاء». وأشاد شيخ الأزهر بأخلاق محمد صلاح وتمثيله المشرف للمسلم الذي يعيش فى المجتمعات الغربية، كما دعا له بالتوفيق والحفظ والسداد. وفي نهاية الاتصال، وعد محمد صلاح فضيلة الإمام الأكبر بالبقاء على العهد، والتمسك