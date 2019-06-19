سقوط صاروخ كاتيوشا على مجمع القصور الرئاسية بالموصل

تحرير:وكالات ١٩ يونيو ٢٠١٩ - ٠٣:٤٨ ص

قوات الجيش العراقي - أرشيفية

أفادت مصادر عسكرية بسقوط صاروخ كاتيوشا على مجمع القصور الرئاسية في مدينة الموصل العراقية، الذي يستضيف مجموعة من المدربين الأمريكيين. وبحسب «سكاي نيوز عربية»، أصدر اللواء نومان الزوبعي، قائد عمليات نينوى بيانًا، طمأن فيه أهالي مدينة الموصل، مشيرا إلى أن الصاروخ الذي انطلق هو محلي الصنع، موضحا أنه انطلق من محاذاة الجانب الأيمن الغربي، وسقط على مسافة بعيدة من إحدى المقار الأمنية في الجانب الأيسر الشرقي من مدينة الموصل. وأضاف المسؤول العسكري أنه لم تسجل أي إصابات أو خسائر في الأرواح والممتلكات.

وأوضح الزوبعي أن سقوط الصاروخ كان على أرض ترابية، وتابع: «القوات الأمنية المتمثلة بالأمن الوطني والحشد الشعبي والشرطة المحلية حددت مكان الانطلاق وكل شيء تحت السيطرة».ودعا الزوبعي إلى «توخي الدقة والحذر في نقل المعلومة والابتعاد عن الشائعات».وأفادت «سكاي نيوز عربية» فيما نقلته على لسان مراسلها أن القوات