رياضة

بالـVAR.. البرازيل تتعثر أمام فنزويلا في كوبا أمريكا

تحرير:سعد الدين محمود ١٩ يونيو ٢٠١٩ - ٠٤:٥٧ ص
مباراة البرازيل وفنزويلا
مباراة البرازيل وفنزويلا
سقط منتخب البرازيل، في فخ التعادل أمام نظيره فنزويلا سلبيًا بدون أهداف، خلال المباراة التي أقيمت بين الفريقين،الأربعاء، على ملعب «أرينا فونتي نوفا»، ضمن مباريات الجولة الثانية من منافسات المجموعة الأولى من بطولة كوبا أمريكا التي تستضيفها البرازيل على أرضها حتى 7 يوليو الحالي. دخل راقصو السامبا المباراة سريعًا في محاولة لتسجيل هدف التقدم، قبل أن ينحصر اللعب بين الفريقين في منطقة منتصف الملعب، ولم تفلح تسديدات ديفيد نيريس، وريتشارليسون، ورأسية روندون في زيارة شباك الحارسين، لينتهي الشوط الأول بالتعادل السلبي.
وفي الشوط الثاني، واصل لاعبو السيليساو محاولاتهم لإحراز هدف السبق، وسط أداء رجولي من دفاع فنزويلا، ودفع مدرب البرازيل بجابرييل جيسوس، بدلا من ريتشارليسون، وسط ضغط هجومي من أصحاب الأرض أسفر عن هدف لجيسوس، لكن حكم المباراة ألغاه بسبب التسلل بعد الرجوع لتقنية الفيديو.وأجرى منتخب البرازيل التبديل الثاني
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بيرو وبوليفيا

بيرو تقلب الطاولة على بوليفيا في كوبا أمريكا

تمكن منتخب بيرو، من تحقيق فوزه الأول في بطولة كوبا أمريكا 2019، على حساب نظيره بوليفيا، بنتيجة 3-1، خلال اللقاء الذي أقيم بين الفريقين، في منتصف ليل الثلاثاء، على ملعب «ماراكانا»، ضمن مباريات الجولة الثانية من منافسات المجموعة الثالثة بالبطولة، التي تستضيفها البرازيل على أرضها حتى 7 يوليو المقبل. بهذا الفوز رفع منتخب بيرو رصيده إلى 4 نقاط في صدارة المجموعة الأولى مؤقتًا، قبل مواجهة البرازيل وفنزويلا التي تنطلق لاحقًا، بينما تذيل منتخب بوليفيا المجموعة بلا رصيد.
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نادر شوقي: الأهلي بدأ التحرك الرسمي لضم رمضان صبحي

كشف نادر شوقي، وكيل اللاعبين عن تحرك جديد من جانب إدارة النادي الأهلي للتفاوض على ضم رمضان صبحي، المعار للفريق الأحمر قادمًا من هدرسفيلد الإنجليزي، حتى نهاية يونيو الحالى. وقال شوقي، خلال تصريحات تصريحات تليفزيونية، مساء الثلاثاء، إن مسؤولي النادي الأهلي بدأوا بالفعل الحديث بشكل رسمي في الساعات الماضية مع نادي هدرسفيلد، لبحث إمكانية ضم رمضان صبحي، خلال فترة الانتقالات الصيفية. وأوضح أنه لا يستطيع الكشف عن رغبة الأهلي إذا كانت لضم رمضان صبحي بشكل نهائي أو على سبيل الإعارة، هذا أمر يخص النادي، ولكن الأكيد أنه بدأ التحرك بشكل رسمي بالفعل.
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أحمد ناجي: مشاركة الشناوي أمام تنزانيا لا تعني شيئا

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داني ألفيس يحلم بالمشاركة في مونديال قطر 2022

على الرغم من تبقي 3 سنوات على موعد انطلاق النسخة المقبلة من كأس العالم الذي تستضيفه قطر في عام 2022، فإن قائد المنتخب البرازيلي داني ألفيس يحلم بالمشاركة في تلك البطولة، وستكون المباراة الافتتاحية للبطولة يوم 21 نوفمبر من عام 2022، وحينها سيبلغ ألفيس من العمر 39 عاما، وفي هذا الشأن قال ألفيس: "هذا تحدّ كبير بالنسبة إليّ، ولكنه بمنزلة الحلم، أدرك جيدا أنه مع مرور السنوات، ستكون هناك شكوك حول وجودي في تلك البطولة، ولكني سأقاتل من أجل الحفاظ على مكاني في قائمة المنتخب في تلك البطولة"، وذلك بحسب ما نقلته صحيفة "ماركا" الإسبانية.
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مدرب بوليفيا: الـ«VAR» أُحبطنا أمام البرازيل

قال مدرب منتخب بوليفيا، إدواردو فييجاس، عقب السقوط (3-0) أمام البرازيل، في افتتاح بطولة كوبا أمريكا، على ملعب مورومبي في ساو باولو، إن الفريق تحطم بعد تسجيل البرازيل الهدف الأول من ركلة جزاء، إثر لجوء الحكم لتقنية الفيديو (VAR)، وفي الشوط الثاني انطلقنا بشكل جيد، وكانت لنا أفضل محاولات للوصول لمرمى المنافس، لكننا اصطدمنا بكرة غير موفقة، كما أقر بأن الفريق البوليفي أُحبط عقب احتساب الحكم الأرجنتيني، نيستور بيتانا، ركلة جزاء، بعدما لمس المدافع أدريان خوسينو الكرة بيده، لينجح فيليبي كوتينيو في تسجيلها (ق50).
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داني ألفيش: البرازيل تحتاج لتطوير الجانب الهجومي

أبدى قائد منتخب البرازيل، داني ألفيش، وقلب الدفاع تياجو سيلفا، ولاعب الوسط كاسيميرو، ثقتهم في أن الأداء سيتحسن مع الوقت بعد تجاوز المباراة الافتتاحية لبطولة كوبا أمريكا أمام بوليفيا، وسجَّل فيليب كوتينيو، هدفين ليقود البرازيل للفوز على بوليفيا (3-0) فجر السبت، على ملعب المورمبي في ساوباولو، في افتتاح النسخة الـ46 من بطولة كوبا أمريكا، التي تستضيفها البرازيل حتى 7 يوليو المقبل، وسجَّل كوتينيو، هدفين للمنتخب البرازيلي، الأول في الدقيقة (50) من ركلة جزاء، والثاني في الدقيقة (53)، بينما سجَّل البديل إيفرتون، الهدف الثالث في الدقيقة (84).
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تطورات جديدة في قضية اتهام نيمار بالاغتصاب

شهدت الساعات الماضية تطورات جديدة في قضية اتهام النجم البرازيلي نيمار داسيلفا لاعب فريق باريس سان جيرمان الفرنسي، باغتصاب عارضة أزياء برازيلية حيث كشفت تصريحات جديدة للفتاة البرازيلية التي تتهم نيمار باغتصابها، عن تفاصيل ما وقع بينها وبين نجم كرة القدم البرازيلي، مشيرة إلى أنها كانت "ضحية عدوان". وقالت ناجيلا ترينداد في مقابلة مع التلفزيون البرازيلي، إن اللقاء مع نيمار بدأ بالتراضي، لكنه تحول إلى عنف واعتداء من طرف اللاعب، الذي رفض التوقف عن التصرف بعدوانية رغم مطالبتها له بأن يتوقف عن هذه التصرفات.
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