بالـVAR.. البرازيل تتعثر أمام فنزويلا في كوبا أمريكا

تحرير:سعد الدين محمود ١٩ يونيو ٢٠١٩ - ٠٤:٥٧ ص

مباراة البرازيل وفنزويلا

سقط منتخب البرازيل، في فخ التعادل أمام نظيره فنزويلا سلبيًا بدون أهداف، خلال المباراة التي أقيمت بين الفريقين،الأربعاء، على ملعب «أرينا فونتي نوفا»، ضمن مباريات الجولة الثانية من منافسات المجموعة الأولى من بطولة كوبا أمريكا التي تستضيفها البرازيل على أرضها حتى 7 يوليو الحالي. دخل راقصو السامبا المباراة سريعًا في محاولة لتسجيل هدف التقدم، قبل أن ينحصر اللعب بين الفريقين في منطقة منتصف الملعب، ولم تفلح تسديدات ديفيد نيريس، وريتشارليسون، ورأسية روندون في زيارة شباك الحارسين، لينتهي الشوط الأول بالتعادل السلبي.

وفي الشوط الثاني، واصل لاعبو السيليساو محاولاتهم لإحراز هدف السبق، وسط أداء رجولي من دفاع فنزويلا، ودفع مدرب البرازيل بجابرييل جيسوس، بدلا من ريتشارليسون، وسط ضغط هجومي من أصحاب الأرض أسفر عن هدف لجيسوس، لكن حكم المباراة ألغاه بسبب التسلل بعد الرجوع لتقنية الفيديو.وأجرى منتخب البرازيل التبديل الثاني