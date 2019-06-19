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كتيبة مشاة ليبية تنشق عن حكومة الوفاق وتنضم للجيش

تحرير:وكالات ١٩ يونيو ٢٠١٩ - ٠٥:١٧ ص
الجيش الليبي - أرشيفية
الجيش الليبي - أرشيفية
أعلنت إحدى الكتائب التابعة لحكومة الوفاق الانضمام إلى الجيش الوطني الليبي بكامل الضباط وضباط صف والجنود والأسلحة والآليات والذخائر. وبحسب «سكاي نيوز عربية»، قالت الكتيبة 185 مشاة بإمرة عقيد محمد الغدوي، التابعة للواء الثاني مشاة، في بيان مصوّر، نشرته شعبة الإعلام الحربي، إنها تؤيد العملية العسكرية التي تقوم بها القوات المسلحة ضد الجماعات المسلحة في طرابلس، منذ شهر أبريل الماضي. وأكدت الكتيبة أن جميع منتسبي الكتيبة الموجودة في منطقة النواحي الأربعة يعلنون دعمهم للغرفة الأمنية بالمنطقة وإدارة الاستخبارات.
وتشهد طرابلس معارك مسلحة، منذ اليوم الرابع من أبريل الماضي، بعد إطلاق قائد الجيش الليبي المشير خليفة حفتر عملية عسكرية لطرد الميليشيات من طرابلس، وسط مخاوف دولية من تبدد آمال التوصل إلى أي حل سياسي للأزمة في ليبيا.وتسيطر قوات الجيش الليبي على مطار طرابلس، منذ بضعة أسابيع.ولا تزال قوات الجيش الوطني الليبي
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قوات الجيش العراقي - أرشيفية

سقوط صاروخ كاتيوشا على مجمع القصور الرئاسية بالموصل

أفادت مصادر عسكرية بسقوط صاروخ كاتيوشا على مجمع القصور الرئاسية في مدينة الموصل العراقية، الذي يستضيف مجموعة من المدربين الأمريكيين. وبحسب «سكاي نيوز عربية»، أصدر اللواء نومان الزوبعي، قائد عمليات نينوى بيانًا، طمأن فيه أهالي مدينة الموصل، مشيرا إلى أن الصاروخ الذي انطلق هو محلي الصنع، موضحا أنه انطلق من محاذاة الجانب الأيمن الغربي، وسقط على مسافة بعيدة من إحدى المقار الأمنية في الجانب الأيسر الشرقي من مدينة الموصل. وأضاف المسؤول العسكري أنه لم تسجل أي إصابات أو خسائر في الأرواح والممتلكات.
جيش الاحتلال في القدس

السعودية تطالب دول العالم بعدم نقل سفاراتها للقدس

طالبت المملكة العربية السعودية، اليوم الثلاثاء، المجتمع الدولي بتنفيذ قرارات الشرعية الدولية، وآخرها قرار مجلس الأمن عام 2016 الذي يدين الاستيطان الإسرائيلي في الأراضي الفلسطينية، كما طالبت دول العالم بعدم نقل سفاراتها إلى القدس أو الاعتراف بها عاصمة لإسرائيل. جاء ذلك في كلمة سفير المملكة لدى مصر، ومندوب المملكة الدائم لدى الجامعة العربية، أسامة بن أحمد نقلي، الذي رأس وفد المملكة في اجتماعات الدورة الخامسة للحوار السياسي الاستراتيجي على مستوى كبار المسؤولين، والدورة الـ16 لاجتماع كبار المسؤولين لمنتدى التعاون العربي الصيني.
روحاني وخامنئي2

وسط صراع على السلطة.. هل تلغي إيران منصب الرئيس؟

صراعات داخلية تشهدها إيران، هذا البلد الذي يختلف النظام الحاكم فيه عن غيره من الأنظمة الحاكمة في دول العالم العربية والغربية. وبعد الاحتجاجات المتواصلة، التي تحولت من تنديد برفع الأسعار وتدني الأوضاع الاقتصادية، إلى مطالبة بإنهاء حكم الرئيس الإصلاحي حسن روحاني، وتحدٍّ مباشر للقائد الأعلى للثورة آية الله علي خامنئي، لأول مرة، منذ قيام الجمهورية الإسلامية عام 1979. تقرير لمعهد سياسات الشرق الأوسط تناول الصراع على السلطة داخل نظام الملالي، حيث كشف عن وجود محاولات لإلغاء منصب الرئاسة والاستعاضة عنه بمنصب رئيس الوزراء.
الجيش-الليبى

القوى الوطنية الليبية تدعو الجيش لسرعة تحرير طرابلس

عقدت القوى الوطنية الليبية، لقاء بالقاهرة، لدعم جهود القوات المسلحة في محاربة الإرهاب والتطرف والميليشيات، وأكدت دعمها لاستقرار ليبيا ووحدة أراضيها، موجهة التحية للقوات المسلحة الليبية لتلبيتها نداء الشعب واستغاثاتهم المتكررة من ويلات الإرهاب وتغول المليشيات التي عبثت بالوطن ودمرت مقدرات شعبه وأسست للتدخل الأجنبي الفج في الشأن الليبي. وأعلنت القوى الليبية، في بيانها الختامي، الدعم اللامحدود للقوات المسلحة العربية الليبية في جهودها لمكافحة الإرهاب والمجموعات المليشياوية الإجرامية في طرابلس.
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الجيش-الليبى

القوى الوطنية الليبية تدعو الجيش لسرعة تحرير طرابلس

عقدت القوى الوطنية الليبية، لقاء بالقاهرة، لدعم جهود القوات المسلحة في محاربة الإرهاب والتطرف والميليشيات، وأكدت دعمها لاستقرار ليبيا ووحدة أراضيها، موجهة التحية للقوات المسلحة الليبية لتلبيتها نداء الشعب واستغاثاتهم المتكررة من ويلات الإرهاب وتغول المليشيات التي عبثت بالوطن ودمرت مقدرات شعبه وأسست للتدخل الأجنبي الفج في الشأن الليبي. وأعلنت القوى الليبية، في بيانها الختامي، الدعم اللامحدود للقوات المسلحة العربية الليبية في جهودها لمكافحة الإرهاب والمجموعات المليشياوية الإجرامية في طرابلس.
عقيلة صالح

«موقف السيسي الأوضح».. ليبيا تكشف سر تأخر حسم معارك طرابلس

قال عقيلة صالح رئيس مجلس النواب الليبي، إن المجتمع الدولي بدأ يفهم ما يحدث في ليبيا، مدللا على رؤيته بأن مجلس الأمن لم يصدر أي إدانة لم ايقوم به الجيش الوطني الليبي بقيادة المشير خليفة حفتر، مؤكدا خلال حوار مع جريدة "الشرق الأوسط"، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي، كان موقفه صريحا وواضحا منذ البداية، إذ أعلن أنه مع الشرعية، والجيش الوطني، والبرلمان ودوره في تصحيح المسار السياسي، مشددا على أن الحقيقة غائبة على صانع القرار في الاتحاد الإفريقي والجامعة العربية، وهناك من لا يعرف تركية الشعب الليبي.
مطار-طرابلس

الجيش الليبي يتصدى لهجمات على مطار طرابلس

أفادت قناة «العربية - الحدث»، السبت، فيما نقلته على لسان مراسلها، بأن قوات الجيش الوطني الليبي لا تزال تسيطر على مطار طرابلس، بعد صدها هجوما لفصائل حكومة الوفاق الليبية. وبحسب القناة، قالت مصادر عسكرية من حكومة الوفاق، مساء أمس الجمعة، إن قواتها دخلت الجزء الجنوبي من مطار طرابلس الدولي، بعد نحو أسبوع من بدء هجوم واسع لاستعادته. وأوضحت المصادر التاعة لحكومة الوفاق أن «المواجهات اندلعت بعد بدء القوات التابعة للوفاق عملية عسكرية للسيطرة على المطار».
طرابلس

غارات جوية وقصف مدفعي وصاروخي في طرابلس

تشهد محاور القتال جنوبي العاصمة الليبية طرابلس، قصفا بالمدفعية الثقيلة والصواريخ، تسمع أصواته في كل أنحاء المدينة، فى تصعيد لافت منذ الصباح الباكر. وبحسب موقع «روسيا اليوم»، تتبادل قوات حكومة الوفاق وقوات الجيش الوطني القصف بالأسلحة الثقيلة، منذ ساعات الصباح الأولى، في محاور القتال الرئيسة، وهي: المطار الدولي وعين زارة ووادي الربيع. وتضرب قوات حكومة الوفاق بالمدفعية من مواقعها في طريق المطار باتجاه مطار طرابلس الدولي، حيث تستميت منذ أيام في محاولة اقتحامه واستعادته من سيطرة الجيش الوطني الذي يقوده المشير خليفة حفتر.
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