كتيبة مشاة ليبية تنشق عن حكومة الوفاق وتنضم للجيش

تحرير:وكالات ١٩ يونيو ٢٠١٩ - ٠٥:١٧ ص

الجيش الليبي - أرشيفية

أعلنت إحدى الكتائب التابعة لحكومة الوفاق الانضمام إلى الجيش الوطني الليبي بكامل الضباط وضباط صف والجنود والأسلحة والآليات والذخائر. وبحسب «سكاي نيوز عربية»، قالت الكتيبة 185 مشاة بإمرة عقيد محمد الغدوي، التابعة للواء الثاني مشاة، في بيان مصوّر، نشرته شعبة الإعلام الحربي، إنها تؤيد العملية العسكرية التي تقوم بها القوات المسلحة ضد الجماعات المسلحة في طرابلس، منذ شهر أبريل الماضي. وأكدت الكتيبة أن جميع منتسبي الكتيبة الموجودة في منطقة النواحي الأربعة يعلنون دعمهم للغرفة الأمنية بالمنطقة وإدارة الاستخبارات.

وتشهد طرابلس معارك مسلحة، منذ اليوم الرابع من أبريل الماضي، بعد إطلاق قائد الجيش الليبي المشير خليفة حفتر عملية عسكرية لطرد الميليشيات من طرابلس، وسط مخاوف دولية من تبدد آمال التوصل إلى أي حل سياسي للأزمة في ليبيا.وتسيطر قوات الجيش الليبي على مطار طرابلس، منذ بضعة أسابيع.ولا تزال قوات الجيش الوطني الليبي