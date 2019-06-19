حياة

حكايات

موضة

أجهزة

سيارات

أبراج

في مثل هذا اليوم..وصل تمثال الحرية إلى ميناء نيويورك

تحرير:محمد عودة ١٩ يونيو ٢٠١٩ - ٠٦:٠٠ ص
تمثال الحرية
تمثال الحرية
في مثل هذا اليوم 19 يونيو، وقعت العديد من الأحداث الهامة على المستويين المحلي والعالمي، إضافة إلى أن هذا اليوم شهد ميلاد عدد من المشاهير، وأيضا وفاة آخرين في مختلف المجالات،وفيما يلي عرض لأهم ما جاء في مثل هذا اليوم: في عام 1885: وصول تمثال الحرية الذي جاء كهدية من الشعب الفرنسي إلى الشعب الأمريكي إلى ميناء مدينة نيويورك. وفي عام 1862: الكونجرس الأمريكي يمنع الرق في جميع أنحاء الولايات المتحدة الأمريكية. وفي عام 1965: انقلاب عسكري في الجزائر ضد الرئيس أحمد بن بلة قام به هواري بومدين.
وفي عام 1970: الإعلان عن مشروع روجرز الداعي لوقف إطلاق النار بين العرب وإسرائيل.وفي عام 1999: الأمير إدوارد أصغر أبناء ملكة بريطانيا الملكة إليزابيث الثانية يتزوج من صوفي رايز جونز في قلعة وندسور.وفي عام 2003: إلقاء القبض على السكرتير الشخصي للرئيس العراقي الأسبق عبد حميد محمود.وفي عام 2004: السعودية
اقرأ المزيد
زيت-التامانو

البابونج يعالج الشعر من الفروة.. فوائد الزيوت

تنفق النساء مبالغ طائلة على علاجات الشعر للحصول على شعر لامع وصحي. ومع ذلك، قد لا يجدن النتائج المطلوبة، لكن هناك بعض الزيوت الطبيعية التي تساعد على الحصول على شعر جميل، ناعم ولامع. لعدة سنوات، استخدم الناس الزيوت لأغراض طبية وتجميلية مختلفة. الآن، يمكنك العثور عليها في معظم الشامبوهات والعلاجات ومنتجات العناية بالشعر الأخرى، يمكنك أيضًا استخدامها لصنع علاجات العناية بالشعر الخاصة بك. أصبح استخدام الزيوت في العناية بالشعر اتجاهًا سائدًا، بدءًا من المنتجات المليئة بالزيوت الأساسية إلى مكيفات زيت جوز الهند محلية الصنع.
ابن-الامير-هاري

أول صورة لطفل الأمير هاري وميجان ماركل

ينتظر الجميع من العالم العربي والغربي بفارغ الصبر صور أول طفل للأمير البريطاني هاري وزوجته ميجان ماركل. بعد أن شاهد الملايين حفل زفاف الأمير هاري على الممثلة ميجان ماركل القادمة من كاليفورنيا على شاشات التليفزيون في مايو 2018، فإن المولود المنتظر كأول طفل في الأسرة المالكة البريطانية لأم أمريكية باتت مسألة أكثر جاذبية للكثير من متابعي أخبار الأسرة. واحتفالًا بيوم الأب في بريطانيا والذي كان يوم الأحد الماضي، نشر الأمير البريطاني هاري وزوجته ميجان ماركل، أول صورة واضحة الملامح لابنهما آرتشي هاريسون ماونتباتن-ويندسور على انستجرام.
الطعمية

محرك البحث «جوجل» يحتفل باليوم العالمي للطعمية

اليوم الثامن عشر من شهر يوليو (الثلاثاء) قرر موقع البحث الأشهر في العالم جوجل الاحتفال باليوم العالمي للطعمية، وذلك من خلال تغيير تصميم وهيئة الموقع مع إضافة أقراص الطعمية المتحركة، قد يختلف اسمها من بلد لآخر، في مصر والسودان يطلق عليها الاسم المعتاد الطعمية أو الفلافل، أما في اليمن فتسمى بالباجية، مهما اختلف طعمها فهي تملك مذاقا رائعا لن تستطيع الدول الأجنبية صنع ما يشبهها أو يعرف سر الخلطة المصرية، فأول ما يسأل عنه عند المجيء إلى مصر هو الطعمية والفول.
اقرأ المزيد من الأخبار
تشي جيفارا

في مثل هذا اليوم.. وُلِد تشي جيفارا

في مثل هذا اليوم 14 يونيو، وقعت العديد من الأحداث الهامة على المستويين المحلي والعالمي، إضافة إلى أن هذا اليوم شهد ميلاد عدد من المشاهير، وأيضا وفاة آخرين في مختلف المجالات. وفيما يلي عرض لأهم ما جاء في مثل هذا اليوم: في عام 1928: ولد الثائر الكوبي تشي جيفارا. وفي عام 1958: توفي الشيخ أحمد محمد شاكر، عالم ومحدث وفقيه مصري أزهري. وفي عام 2007: حركة حماس تسيطر بالقوة على قطاع غزة، ورئيس السلطة الوطنية الفلسطينية محمود عباس يصدر قرارا بإقالة الحكومة برئاسة إسماعيل هنية ويعين سلام فياض رئيسا لحكومة انتقالية.
ساعة بيج بن

في مثل هذا اليوم.. ساعة بيج بن في لندن تبدأ عملها

في مثل هذا اليوم 3 يونيو، وقعت العديد من الأحداث الهامة على المستويين المحلي والعالمي، إضافة إلى أن هذا اليوم شهد ميلاد عدد من المشاهير، وأيضا وفاة آخرين في مختلف المجالات. وفيما يلي عرض لأهم ما جاء في مثل هذا اليوم: في عام 1859: ساعة بيج بن في لندن تبدأ عملها وذلك في عهد الملكة فيكتوريا. وفي عام 1944: شارل ديجول يتولى رئاسة وزراء فرنسا. وفي عام 1974: رئيس الأركان الإسرائيلي إسحق رابين يتولى رئاسة الوزراء في إسرائيل للمرة الأولى. وفي عام 1098: الصليبيون يحتلون مدينة أنطاكية وذلك أثناء الحملة الصليبية الأولى.
الإذاعة

في مثل هذا اليوم.. أنشئت الإذاعة المصرية

في مثل هذا اليوم 31 مايو، وقعت العديد من الأحداث الهامة على المستويين المحلي والعالمي، إضافة إلى أن هذا اليوم شهد ميلاد عدد من المشاهير، وأيضا وفاة آخرين في مختلف المجالات. وفيما يلي عرض لأهم ما جاء في مثل هذا اليوم: في عام عام 1934: إنشاء الإذاعة المصرية، التي تعد أول إذاعة في الوطن العربي، ويوافق هذا اليوم عيد الإعلاميين في مصر، وشهدت الإذاعة عملية «التمصير» سنة 1947، وتم إنشاء أول إذاعة محلية، وهي إذاعة الإسكندرية في 26 يوليو 1954. وفي عام 1910: استقلال جمهورية جنوب إفريقيا.
حرب فلسطين - أرشيفية

في مثل هذا اليوم.. إعلان الهدنة الأولى في حرب فلسطين

في مثل هذا اليوم 29 مايو، وقعت العديد من الأحداث الهامة على المستويين المحلي والعالمي، إضافة إلى أن هذا اليوم شهد ميلاد عدد من المشاهير، وأيضا وفاة آخرين في مختلف المجالات. وفيما يلي عرض لأهم ما جاء في مثل هذا اليوم: في عام 1948: إعلان الهدنة الأولى في حرب فلسطين. وفي عام 1989: توقيع اتفاق مصري - أمريكي لتصنيع أجزاء من المقاتلة إف - 16 في مصر. وفي عام 1974: اتفاق للهدنة في مرتفعات الجولان بين سوريا وإسرائيل. وفي عام 1923: بريطانيا تعطل الدستور الفلسطيني بحجة عدم تعاون العرب مع بريطانيا.
للإعلان على موقع التحرير: info@tahrirnews.org
عن مؤسسة التحرير

سياسة

إرهاب

جريمة

رياضة

فنون

حياة

صحة

رأي
إنضم لفريق التحرير: hr@tahrirnews.org