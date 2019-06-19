في مثل هذا اليوم..وصل تمثال الحرية إلى ميناء نيويورك

تحرير:محمد عودة ١٩ يونيو ٢٠١٩ - ٠٦:٠٠ ص

تمثال الحرية

في مثل هذا اليوم 19 يونيو، وقعت العديد من الأحداث الهامة على المستويين المحلي والعالمي، إضافة إلى أن هذا اليوم شهد ميلاد عدد من المشاهير، وأيضا وفاة آخرين في مختلف المجالات،وفيما يلي عرض لأهم ما جاء في مثل هذا اليوم: في عام 1885: وصول تمثال الحرية الذي جاء كهدية من الشعب الفرنسي إلى الشعب الأمريكي إلى ميناء مدينة نيويورك. وفي عام 1862: الكونجرس الأمريكي يمنع الرق في جميع أنحاء الولايات المتحدة الأمريكية. وفي عام 1965: انقلاب عسكري في الجزائر ضد الرئيس أحمد بن بلة قام به هواري بومدين.

وفي عام 1970: الإعلان عن مشروع روجرز الداعي لوقف إطلاق النار بين العرب وإسرائيل.وفي عام 1999: الأمير إدوارد أصغر أبناء ملكة بريطانيا الملكة إليزابيث الثانية يتزوج من صوفي رايز جونز في قلعة وندسور.وفي عام 2003: إلقاء القبض على السكرتير الشخصي للرئيس العراقي الأسبق عبد حميد محمود.وفي عام 2004: السعودية