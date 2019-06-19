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إصابة عاملين في هجوم صاروخي على شركة نفط بالعراق

تحرير:وكالات ١٩ يونيو ٢٠١٩ - ٠٧:٠٠ ص
شركة إكسون موبيل - أرشيفية
شركة إكسون موبيل - أرشيفية
ذكرت مصادر عراقية، اليوم الأربعاء، أن صاروخا سقط على مقر شركة نفط أجنبية في مدينة البصرة، مما أدى إلى إصابة اثنين من العاملين العراقيين. وبحسب «سكاي نيوز عربية»، أضافت المصادر أن الهجوم استهدف شركة «إكسون موبيل»، وهي المقاول الرئيس في اتفاق طويل الأجل مع شركة نفط الجنوب العراقية لتطوير وإعادة تأهيل الحقل النفطي وزيادة الإنتاج، وعقب الهجوم، أجلت الشركة 20 من عامليها الأجانب. وهذه ليست المرة الأولى التي تجلي فيها شركة «إكسون موبيل» عامليها الأجانب، إذ سبق أن جرى ذلك في مايو الماضي من حقل غرب القرنة 1 النفطي العراقي، بسبب تهديدات أمنية.
وفي نهاية الشهر، أعلنت الشركة عودة عامليها بعدما طلبت تكثيف الحماية الأمنية من الشرطة والجيش في مواقع العمل والإقامة.وجاء تخوف الشركة بعد أيام من سحب الولايات المتحدة موظفيها غير الأساسيين من سفارتها في بغداد، متعللة بما قالت إنها تهديدات من إيران، التي لها علاقات وثيقة مع ميليشيات الحشد الشعبي العراقية.وجاء
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كتيبة مشاة ليبية تنشق عن حكومة الوفاق وتنضم للجيش

أعلنت إحدى الكتائب التابعة لحكومة الوفاق الانضمام إلى الجيش الوطني الليبي بكامل الضباط وضباط صف والجنود والأسلحة والآليات والذخائر. وبحسب «سكاي نيوز عربية»، قالت الكتيبة 185 مشاة بإمرة عقيد محمد الغدوي، التابعة للواء الثاني مشاة، في بيان مصوّر، نشرته شعبة الإعلام الحربي، إنها تؤيد العملية العسكرية التي تقوم بها القوات المسلحة ضد الجماعات المسلحة في طرابلس، منذ شهر أبريل الماضي. وأكدت الكتيبة أن جميع منتسبي الكتيبة الموجودة في منطقة النواحي الأربعة يعلنون دعمهم للغرفة الأمنية بالمنطقة وإدارة الاستخبارات.
قوات الجيش العراقي - أرشيفية

سقوط صاروخ كاتيوشا على مجمع القصور الرئاسية بالموصل

أفادت مصادر عسكرية بسقوط صاروخ كاتيوشا على مجمع القصور الرئاسية في مدينة الموصل العراقية، الذي يستضيف مجموعة من المدربين الأمريكيين. وبحسب «سكاي نيوز عربية»، أصدر اللواء نومان الزوبعي، قائد عمليات نينوى بيانًا، طمأن فيه أهالي مدينة الموصل، مشيرا إلى أن الصاروخ الذي انطلق هو محلي الصنع، موضحا أنه انطلق من محاذاة الجانب الأيمن الغربي، وسقط على مسافة بعيدة من إحدى المقار الأمنية في الجانب الأيسر الشرقي من مدينة الموصل. وأضاف المسؤول العسكري أنه لم تسجل أي إصابات أو خسائر في الأرواح والممتلكات.
جيش الاحتلال في القدس

السعودية تطالب دول العالم بعدم نقل سفاراتها للقدس

طالبت المملكة العربية السعودية، اليوم الثلاثاء، المجتمع الدولي بتنفيذ قرارات الشرعية الدولية، وآخرها قرار مجلس الأمن عام 2016 الذي يدين الاستيطان الإسرائيلي في الأراضي الفلسطينية، كما طالبت دول العالم بعدم نقل سفاراتها إلى القدس أو الاعتراف بها عاصمة لإسرائيل. جاء ذلك في كلمة سفير المملكة لدى مصر، ومندوب المملكة الدائم لدى الجامعة العربية، أسامة بن أحمد نقلي، الذي رأس وفد المملكة في اجتماعات الدورة الخامسة للحوار السياسي الاستراتيجي على مستوى كبار المسؤولين، والدورة الـ16 لاجتماع كبار المسؤولين لمنتدى التعاون العربي الصيني.
روحاني وخامنئي2

وسط صراع على السلطة.. هل تلغي إيران منصب الرئيس؟

صراعات داخلية تشهدها إيران، هذا البلد الذي يختلف النظام الحاكم فيه عن غيره من الأنظمة الحاكمة في دول العالم العربية والغربية. وبعد الاحتجاجات المتواصلة، التي تحولت من تنديد برفع الأسعار وتدني الأوضاع الاقتصادية، إلى مطالبة بإنهاء حكم الرئيس الإصلاحي حسن روحاني، وتحدٍّ مباشر للقائد الأعلى للثورة آية الله علي خامنئي، لأول مرة، منذ قيام الجمهورية الإسلامية عام 1979. تقرير لمعهد سياسات الشرق الأوسط تناول الصراع على السلطة داخل نظام الملالي، حيث كشف عن وجود محاولات لإلغاء منصب الرئاسة والاستعاضة عنه بمنصب رئيس الوزراء.
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عادل-عبد-المهدي

«الوزارات الشاغرة» تضع حكومة العراق على حافة الهاوية

7 أشهر هو عمر الحكومة العراقية الجديدة برئاسة عادل عبد المهدي، ورغم أن تلك الحكومة جاءت بعد مخاض عسير إلا أن حقائبها الوزارية لم تكتمل بعد، فلا تزال 4 وزارات تدار بالوكالة وهي الدفاع والداخلية والعدل والتربية. فنتيجة استمرار الخلافات وتمسك كل طرف بمرشحه للحقائب الوزارية الشاغرة، فضلا عن تدخلات خارجية تعوق الانتهاء من هذا الملف، أخفقت الحكومة والبرلمان في حسمه مما تسبب حتى الآن بشغور اثنين من أكثر الوزارات أهمية بالنسبة للأمن وهما الداخلية والدفاع.
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هل يتحول العراق مجددا لساحة معركة بين أمريكا وإيران؟

لم يمض الكثير من الوقت على تحجيم تهديدات تنظيم داعش الإرهابية في العراق، حتى وجد أبناء الرافدين أنفسهم أمام واقع سياسي خطير يتمثل في تصاعد التوترات بين الولايات المتحدة وإيران، ما كان بمثابة رسالة جديدة أن العراق قد يعود مجددًا ساحة معركة للخصمين. وخلال الساعات القليلة الماضية، سقط صاروخ بالقرب من السفارة الأمريكية في العاصمة العراقية بغداد، الأمر الذي كان بمثابة تهديد بأن الاستقرار الأمني الذي عاشته البلاد بعد الهزيمة العسكرية الأخيرة لداعش في العراق قد يكون على وشك الانتهاء.
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سقوط 3 قذائف هاون على قاعدة جوية عراقية

أعلن الجيش العراقي، اليوم السبت، سقوط 3 قذائف هاون على قاعدة جوية عراقية شمال بغداد تستضيف مدربين أمريكيين، بحسب موقع "سكاي نيوز عربية" في نبأ عاجل له. وسقط أمس الجمعة، صاروخ من نوع كاتيوشا على مبنى سكني في منطقة الجادرية، المقابل للسفارة الأمريكية وسط بغداد في العراق، وذلك حسبما أفاد "سكاي نيوز". من ناحية أخرى، قالت شبكة "سي إن إن" الأمريكية، إن طائرة مسيرة أمريكية رصدت زوارق إيرانية قرب ناقلتي النفط في موقع هجوم خليج عمان، الذي وقع الخميس الماضي، وحاوت إيران استهداف الطائرة الأميركية المسيرة بصواريخ (سام) دون أن تتمكن من إصابتها.
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القبض على مصري تخصص في تزوير التأشيرات ببوليفيا

ألقت السلطات البوليفية، الثلاثاء الماضي، القبض على شاب مصري ويدعى "أمجد م م"، المعروف إعلاميًا بأنه "فنان بتزوير التأشيرات وبيعها لمن يدفع" من الراغبين بدخول دول الاتحاد الأوروبي كسياح. وتمكنت السلطات من ضبطه بأكبر مدينة ببوليفيا، وهي Santa Cruz de la Sierra البعيدة عن العاصمة "لا باس" أكثر من 850 كيلومترا، حيث كان يقيم، متصرفا كأنه قنصل على حسابه الخاص. ونقلت "العربية.نت"، أنه تم اعتقال الشاب بعد أن اكتشفوا أنه جاء بخمسة عراقيين نساء ورجالا إلى بوليفيا، كل منهم دفع له 5 آلاف دولار، وفيها زوّر لهم تأشيرات دخول إلى إسبانيا.
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