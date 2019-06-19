إصابة عاملين في هجوم صاروخي على شركة نفط بالعراق

تحرير:وكالات ١٩ يونيو ٢٠١٩ - ٠٧:٠٠ ص

شركة إكسون موبيل - أرشيفية

ذكرت مصادر عراقية، اليوم الأربعاء، أن صاروخا سقط على مقر شركة نفط أجنبية في مدينة البصرة، مما أدى إلى إصابة اثنين من العاملين العراقيين. وبحسب «سكاي نيوز عربية»، أضافت المصادر أن الهجوم استهدف شركة «إكسون موبيل»، وهي المقاول الرئيس في اتفاق طويل الأجل مع شركة نفط الجنوب العراقية لتطوير وإعادة تأهيل الحقل النفطي وزيادة الإنتاج، وعقب الهجوم، أجلت الشركة 20 من عامليها الأجانب. وهذه ليست المرة الأولى التي تجلي فيها شركة «إكسون موبيل» عامليها الأجانب، إذ سبق أن جرى ذلك في مايو الماضي من حقل غرب القرنة 1 النفطي العراقي، بسبب تهديدات أمنية.

وفي نهاية الشهر، أعلنت الشركة عودة عامليها بعدما طلبت تكثيف الحماية الأمنية من الشرطة والجيش في مواقع العمل والإقامة.وجاء تخوف الشركة بعد أيام من سحب الولايات المتحدة موظفيها غير الأساسيين من سفارتها في بغداد، متعللة بما قالت إنها تهديدات من إيران، التي لها علاقات وثيقة مع ميليشيات الحشد الشعبي العراقية.وجاء