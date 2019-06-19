الأرصاد تُحذر: طقس اليوم شديد الحرارة

تحرير:أ.ش.أ ١٩ يونيو ٢٠١٩ - ٠٨:٢٧ ص

الطقس

توقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن يسود اليوم الأربعاء، طقس معتدل على السواحل الشمالية شديد الحرارة على باقي الأنحاء نهارًا لطيف ليلًا، وتقل الرؤية في الشبورة المائية صباحًا على مناطق من شمال البلاد، كما تظهر السحب المنخفضة والمتوسطة على شمال البلاد، والرياح أغلبها شمالية غربية معتدلة تنشط أحيانًا على جنوب سيناء. وبالنسبة لحالة البحر المتوسط تكون معتدلة وارتفاع الموج فيه من متر ونصف إلى مترين، والرياح السطحية غربية، وبالنسبة لحالة البحر الأحمر تكون خفيفة إلى معتدلة وارتفاع الموج فيه من متر إلى متر ونصف والرياح السطحية شمالية غربية.

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم: الصغرى العظمىالقاهرة 24 39شبين الكوم 23 38طنطا 23 37دمنهور 23 35الإسكندرية 23 32بلطيم 23 32مطروح 21 31السلوم 20 32 سيوة 24 41بورسعيد 24 30دمياط 24 29الزقازيق 23 38الإسماعيلية 24 38السويس 25 38العريش 21 33رفح 21 33رأس سدر 26 39نخل 19 38نويبع 26

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم:



الصغرى العظمى



القاهرة 24 39

شبين الكوم 23 38

طنطا 23 37

دمنهور 23 35

الإسكندرية 23 32

بلطيم 23 32

مطروح 21 31

السلوم 20 32

سيوة 24 41

بورسعيد 24 30

دمياط 24 29

الزقازيق 23 38

الإسماعيلية 24 38

السويس 25 38

العريش 21 33

رفح 21 33

رأس سدر 26 39

نخل 19 38

نويبع 26 34

طابا 24 36

كاترين 17 32

الطور 26 40

شرم الشيخ 26 38

الغردقة 27 39

مرسى علم 26 38

الفيوم 24 40

بنى سويف 24 40

المنيا 25 41

أسيوط 25 42

سوهاج 26 42

قنا 26 42

الأقصر 27 42

أسوان 28 43

أبوسمبل 28 41

الوادي الجديد 24 43

شلاتين 25 36

أبو رماد 25 35

حلايب 27 34

رأس حدربة 27 34





