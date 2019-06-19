الأرجنتين تسعى لتصحيح المسار أمام باراجواي

١٩ يونيو ٢٠١٩ - ٠٨:٣٦ ص

ليونيل ميسي

تتواصل اليوم الأربعاء مباريات الجولة الثانية من دور المجموعات لمسابقة كوبا أمريكا المقامة حاليًا في البرازيل، وذلك من خلال المجموعة الثانية والتي ستشهد مواجهة كولومبيا وقطر على ملعب المورمبي في تمام الساعة 11:30 مساء، وتحتل كولومبيا صدارة المجموعة برصيد 3 نقاط، بعد الفوز في الجولة الأولى على الأرجنتين بهدفين دون رد، بينما تحتل قطر المركز الثاني بعد تعادلها في الجولة الأولى مع باراجواي 2-2، وتتطلع قطر لمواصلة المفاجآت والخروج بنقاط من مباراة اليوم لتعزيز حظوظها في التأهل إلى ربع النهائي، بينما يكفي كولومبيا الانتصار لضمان التأهل رسميًا.

وفي المباراة الثانية، ستواجه الأرجنتين نظيرتها باراجواي الساعة 2:30 من صباح غد الخميس على ملعب مينيراو، ويتطلع رفاق النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي إلى تصحيح المسار بعد خسارة الجولة الأولى، لتفادي الوداع المبكر للبطولة. وتواجه المنتخبان في 106 مباراة سابقة، حققت خلالها الأرجنتين الفوز في 58 لقاء وتعادلت