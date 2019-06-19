«رد البورصة وحسم 2» أبرز محاكمات الأربعاء

محكمة جنايات القاهرة تصدر اليوم حكمها على المتهمين بخلية لجان المقاومة الشعبية بكرادسة وبينهم 6 تمت إحالتهم بالجلسة السابقة إلى مفتي الجمهورية

تحرير:سماح عوض الله ١٩ يونيو ٢٠١٩ - ٠٨:٤٤ ص

يمر قطار المحاكمات اليوم الأربعاء بالعديد من القضايا المعروفة إعلاميًا، يتقدمها نظر طلب الرد المقام من محمد قدري "المحامي" المدعي بالحق المدني بوقف نظر الدعوى في قضية "التلاعب بالبورصة" مؤقتًا، وكانت النيابة العامة، انضمت في دعوى رد هيئة المحكمة، لعدم صلاحية المحكمة المطلوب ردها بنظر القضية، وذلك لأن المحكمة سبق وقضت برفع الحظر على التصرف في الأموال السائلة والمنقولة لبعض المتهمين في القصية، مما يؤكد أن المحكمة طبقا لنص المادة 146 من قانون المرافعات غير صالحة لنظر الدعوى -حسب طلب الرد-.

حكم لجان المقاومة تصدر محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، حكمها في القضية المعروفة إعلاميًا بـ"لجنة المقاومة الشعبية بكرداسة"، بعدما كانت المحكمة بالجلسة الماضية أمرت بإحالة أوراق 6 متهمين إلى فضيلة المفتي لأخذ الرأي الشرعي في إعدامهم. وضمت قائمة المحالين للمفتي كلا

حكم لجان المقاومة

تعذيب حتى الموت

تصدر محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، حكمها في القضية المعروفة إعلاميًا بـ"لجنة المقاومة الشعبية بكرداسة"، بعدما كانت المحكمة بالجلسة الماضية أمرت بإحالة أوراق 6 متهمين إلى فضيلة المفتي لأخذ الرأي الشرعي في إعدامهم.وضمت قائمة المحالين للمفتي كلا من " أحمد عبدالرحمن محمود البطاوي، ومحمد عبداللطيف حنفي الرفاعي، ومحمد صلاح عبدربه، وإسلام كمال أبوالفتوح مطر، وإسلام محمود عبدالفتاح أبوالمجد، وفايز زكي علي ابوداغر".كانت النيابة العامة أسندت للمتهمين وعددهم سبعين متهماً، اتهامات تأسيس و إدارة عصابة "لجنة المقاومة الشعبية بناهيا وكرداسة، وقتل ثلاثة مجني عليهم من بينهم أمين شرطة بقطاع الأمن الوطني، وحيازة أسلحة نارية مششخنة وذخيرة، وحيازة مفرقعاتTNT وإعانة على الفرار من وجه القضاء واستعمال القوة والعنف ضد موظفين عموميين.

تنظر محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بمجمع محاكم زينهم، محاكمة ضابط بقسم شرطة الوايلي و8 آخرين "أفراد شرطة"، في اتهامهم بالاعتداء بالضرب والتعذيب على مواطن على نحو أسفر عن وفاته واستعمال القسوة مع اثنين آخرين مما تسبب في وقوع إصابات بهما.

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جاء بتحقيقات النيابة العامة أن المتهمين قاموا في 25 مايو 2016 بضرب المجني عليه "حسين فرغلي حسن فرغلي" عمدا بأن انهالوا على جسده بأدوات تتسبب في رضوض "شوم وكعب طبنجة" وبأيديهم وأرجلهم، فأحدثوا به الإصابات والآلام الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية، والتي نشأ عنها انفعال نفسي ومجهود عضلي، أسهما وعجلا - مع حالته المرضية بالقلب - في إصابته بنوبة قلبية حادة نتج عنها وفاته، ولم يقصدوا من ذلك قتله ولكن الضرب أفضى إلى موته.

حسم 2 ولواء الثورة

تستكمل محكمة جنايات شرق القاهرة العسكرية المنعقدة بمجمع المحاكم بطرة، نظر قضية «حسم 2» التى يُحاكم المتهمون فيها عن جرائم اغتيال النقيب إبراهيم عزازي شريف، والاشتراك في الهجوم على كمين أمني بمدينة نصر، ما أسفر عن مقتل 7 من أفراد الشرطة والهجوم على سيارة شرطة بطريق الفيوم، كما أسندت للمتهمين بقضية «لواءالثورة» عدة تهم منها، الانضمام لتنظيم إرهابي، يستهدف دور عبادة الأقباط، ورجال الجيش والشرطة والقضاء باعتبارهم طائفة ممتنعة ترفض تطبيق شرع الله في المساجد.

الاتجار بالأعضاء

تنظر محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، محاكمة 6 متهمين بالاتجار بالبشر بالأزبكية، وورد بالتحقيقات أن المتهمين "حماده رشاد، ومصطفى عبد الرحمن، ومحمد أحمد، ومحمد عبد البديع، ومحمود خالد، وسعيد محمد"، فى غضون عام 2018 بدائرة قسم الأزبكية، قاموا جميعا بالانضمام لجماعة إجرامية منظمة لأغراض الاتجار فى البشر.

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واستهدف المتهمون حسب التحقيقات ارتكاب نقل وزراعة الأعضاء البشرية، والتى أسسها وأدارها المتهم الأول وآخر مجهول متعاملين فى أشخاص طبيعيين بمختلف الصور، بأن ارتكبوا سلوك الاستقبال للمجنى عليهم "أحمد محمد، ومحمد صلاح الدين، ورضا كرم، وعلى وحيد"، وكان ذلك باستغلال حاجتهم المالية بغرض استئصال عضو الكلى لديهم لزراعتها لأشخاص مجهولين بالمخالفة للقواعد والأصول الطبية، وهو ما ترتب عليه إصابة المجنى عليه "أحمد محمد" وقد ارتبطت تلك الجريمة بجرائم زراعة الأعضاء.