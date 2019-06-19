جريمة

«رد البورصة وحسم 2» أبرز محاكمات الأربعاء

محكمة جنايات القاهرة تصدر اليوم حكمها على المتهمين بخلية لجان المقاومة الشعبية بكرادسة وبينهم 6 تمت إحالتهم بالجلسة السابقة إلى مفتي الجمهورية
تحرير:سماح عوض الله ١٩ يونيو ٢٠١٩ - ٠٨:٤٤ ص
محكمة- أرشيفية
محكمة- أرشيفية
يمر قطار المحاكمات اليوم الأربعاء بالعديد من القضايا المعروفة إعلاميًا، يتقدمها نظر طلب الرد المقام من محمد قدري "المحامي" المدعي بالحق المدني بوقف نظر الدعوى في قضية "التلاعب بالبورصة" مؤقتًا، وكانت النيابة العامة، انضمت في دعوى رد هيئة المحكمة، لعدم صلاحية المحكمة المطلوب ردها بنظر القضية، وذلك لأن المحكمة سبق وقضت برفع الحظر على التصرف في الأموال السائلة والمنقولة لبعض المتهمين في القصية، مما يؤكد أن المحكمة طبقا لنص المادة 146 من قانون المرافعات غير صالحة لنظر الدعوى -حسب طلب الرد-.
حكم لجان المقاومة   تصدر محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، حكمها  في القضية المعروفة إعلاميًا بـ"لجنة المقاومة الشعبية بكرداسة"، بعدما كانت المحكمة بالجلسة الماضية أمرت بإحالة أوراق 6 متهمين إلى فضيلة المفتي لأخذ الرأي الشرعي في إعدامهم. وضمت قائمة المحالين للمفتي كلا
اقرأ المزيد
الحماية المدنية تواصل إطفاء حريق بمزرعة نخيل في الوادي الجديد-3

السيطرة على حريق شب في مزرعة نخيل بالوادي الجديد

تمكنت قوات الحماية المدنية فى محافظة الوادى الجديد من السيطرة على حريق محدود شب في مزرعة نخيل بمنطقة عين سفينة، بقرية المعصرة، التابعة لمركز الداخلة. تلقى اللواء محمد كمال، مساعد وزير الداخلية، مدير أمن الوادى الجديد، إخطارا من مدير إدارة الحماية المدنية، بشأن اشتعال النيران فى مزرعة نخيل بمنطقة عين سفينة، بقرية المعصرة التابعة لمركز الداخلة. على الفور، تم الدفع بسيارات الإطفاء التى تمكنت من السيطرة على الحريق وإخماد النيران، وجرت عمليات التبريد لمنع تجدد اشتعال النيران.
حملة-أمنية-لقوات-الشرطة (1)

إخلاء سبيل 12 أمين شرطة متهمين بتسريب مواعيد الحملات

أمرت محكمة جنايات القاهرة، اليوم الثلاثاء، إخلاء سبيل 12 أمين شرطة من قوة قسم شرطة الأميرية، على ذمة التحقيقات التي تجرى معهم بشأن اتهامهم بتقاضي رشاوى مالية من أصحاب دواليب المخدرات وأصحاب الكيف بمنطقة الأميرية، نظير تسهيل عملهم وعدم القبض عليهم، واتهامهم كذلك بالتواصل مع عدد من تجار المخدرات وتسريب معلومات عن حركات الدوريات الأمنية، فيما تستكمل نيابة حوادث غرب القاهرة الكلية تحقيقاتها بشأن الواقعة، وتنتظر تقرير مصلحة الأمن العام حول ملابسات الواقعة.
المستشار-محمد-شيرين-فهمى-يحضر-لسماع-شهادة-مبارك-امام-المحكمة (2)

«الحق ننشد».. ماذا قال «قاضي مرسي» قبل تبرئة متهم؟

«القضاء هو الحارس للشرعية والضامن للمشروعية والحامي للحرية، وضمير القاضي ليس أسطورة قديمة ولا تعويذة سحرية، وظيفة المحكمة إثبات الحقيقة بجميع صورها»، عبارات أكد عليها المستشار محمد شيرين فهمي، رئيس الدائرة 11 إرهاب محكمة جنايات القاهرة، اليوم الثلاثاء، قبيل إصداره حكما ببراءة المتهم أشرف محمد محمد عبدالناصر، في القضية المعروفة إعلاميا بــ«الإضرار بالاقتصاد القومي»، بعد حصوله على حكم بالمؤبد غيابيا في القضية، قبل أن يتم القبض عليه وقيامه بعمل إعادة إجراءات لتصدر المحكمة حكمها المتقدم.
عبد-المنعم-ابو الفتوح (3)

«المشورة» تُجدد حبس عبد المنعم أبو الفتوح 45 يوما

قررت محكمة جنايات القاهرة، والمنعقدة بمجمع محاكم طرة، اليوم الثلاثاء، تجديد حبس عبد المنعم أبو الفتوح رئيس حزب مصر القوية، 45 يوماً على ذمة التحقيقات، التى تجرى معه بشأن اتهامه بالاتصال بكيانات معادية للدولة، والتشكيك وإثارة البلبلة، ونشر أخبار كاذبة والتحريض ضد مؤسسات الدولة، وسبق لنيابة أمن الدولة العليا وواجهت «أبو الفتوح»، بتحريات جهاز الأمن الوطني بشأنه، والتي أشارت إلى ارتكابه جرائم يعاقب عليها القانون، فإنكارها جميعاً، مشيراً إلى أن حزب مصر القوية حزب سياسي مرخص.
اقرأ المزيد من الأخبار
وزير-التموين - على المصيلحي (2)

لماذا تورد "التموين" قمحا لصوامع سيئة السمعة؟

فى 31 يناير الماضي، قضت محكمة جنايات دمنهور، بتأييد أمر منع من التصرف فى الأموال فى القضية رقم 70 لسنة 2016، والقاضي بمنع ملاك الشركة العالمية المصرية للصوامع والتخزين، من التصرف فى أموالهم، إذ أشارت التحقيقات التى تجريها نيابة أمن الدولة العليا إلى تورط ملاك إحدى الصوامع فى الاستيلاء على مبلغ 77 مليون جنيه، فى المحضر رقم 12486 لسنة 2016 جنح أبو المطامير، عن طريق التلاعب في دفاتر التوريد والكميات المنصرفة وتحقيق أرباح طائلة والتعدي على المال العام.
هشام-بركات

«اقتحام الحدود وبيت المقدس» أبرز محاكمات السبت

يمر قطار المحاكمات، اليوم السبت، بقائمة حافلة بالمحطات المهمة والمعروفة إعلاميا، تتقدمها إعادة محاكمة الرئيس المعزول محمد مرسي وآخرين في اقتحام الحدود الشرقية والسجون، وتأتى إعادة محاكمة المتهمين بعدما ألغت محكمة النقض في نوفمبر قبل الماضي، الأحكام الصادرة بإعدام كل من الرئيس الأسبق محمد مرسي ومحمد بديع المرشد العام لجماعة الإخوان الإرهابية، ونائبه رشاد البيومي، ومحيي حامد عضو مكتب الإرشاد ومحمد سعد الكتاتني رئيس مجلس الشعب المنحل والقيادي الإخواني عصام العريان، ومعاقبة 20 متهمًا آخرين بالسجن المؤبد، وقررت «النقض» إعادة محاكمتهم.
مجمع-محاكم-مجلس-الدوله-ببورسعيد

«الإدارية» ترد أرض الأمير مصطفى عبد المنان للأوقاف

قضت المحكمة الإدارية العليا، الدائرة الثالثة، اليوم الخميس، بتأييد قرار وزارة الأوقاف بسحب أرض تابعة للأوقاف من ملكية شخص تملّكها بنظام التقادم، ورفض الطعن على القرار بحكم نهائي، وذلك لكون الأرض وقفا خيريا، تحكمها اعتبارات قانونية خاصة، وهى الوقف الخيري للأمير مصطفى بن عبد المنان، ومساحته 76 فدانًا بناحية رأس البر، والتي تقع ضمن مساحة إجمالية قدرها 421000 فدان موزعة على ثلاث محافظات، هي الدقهلية ودمياط وكفر الشيخ، وأكدت المحكمة أن الأوقاف الخيرية لا يجوز تملكها بالتقادم.
طلاق

زوج فى دعوى طاعة: «مليالي البيت كراكيب من الإنترنت»

أقام زوج دعوى طاعة ضد زوجته بمحكمة الأسرة بإمبابة، يطالب فيها بإلزامها مسكن الزوجية، بعد أن هجرته لمدة تجاوز 3 أشهر، إثر خلافات طاحنة بينهما استمرت لمدة عامين تقريبًا، هي فترة الزواج بكاملها، سببها هوس زوجته بتصفح الإنترنت، والإعجاب بصفحات البيع المتعددة عليه، وشراء منتجات معروضة بها، جميعها رديئة وليس لها استخدام فعلي وتتلف سريعًا، بما يجعله يتحمل مبالغ ضخمة أسبوعيا نظير تلك المنتجات وقيمة شحنها، بخلاف امتلاء المنزل بأكوام مهملات من تلك "الكراكيب"، ليس لها أى استخدام.
للإعلان على موقع التحرير: info@tahrirnews.org
عن مؤسسة التحرير

سياسة

إرهاب

جريمة

رياضة

فنون

حياة

صحة

رأي
إنضم لفريق التحرير: hr@tahrirnews.org