رياضة

إطلاق سراح بلاتيني دون توجيه أي تهم إليه

١٩ يونيو ٢٠١٩ - ٠٨:٥٣ ص
ميشيل بلاتيني
ميشيل بلاتيني
أكد وليام بوردون، محامي ميشيل بلاتيني، على إخلاء سبيل الأخير صباح اليوم الأربعاء، دون توجيه أي تهم إليه، وذلك بعدما ألقي القبض عليه أمس الثلاثاء للتحقيق معه بشأن تلقيه رشاوى للتصويت على حصول قطر على شرف تنظيم كأس العالم 2022، وكشفت صحيفة "الجارديان" البريطانية عن الأسئلة التي تعرض لها بلاتيني خلال التحقيقات، وكان أبرزها كيفية خسارة الولايات المتحدة في عملية التصويت أمام قطر، وعلاقة ذلك بالاجتماع الذي أجري في العاصمة باريس والذي تواجد فيه الرئيس الفرنسي السابق نيكولا ساركوزي وأمير قطر تميم بن حمد، إضافة إلى تواجد بلاتيني نفسه.
وأوضح بوردون أنه أثيرت الكثير من الضوضاء حول بلاتيني أمس دون وجود أي داع لذلك، أما بلاتيني فقال صباح اليوم لوسائل الإعلام إن التحقيق كان طويلًا، حيث سئل عن الكثير من الأمور الخاصة بيورو 2016 ومونديال روسيا 2018 ومونديال قطر 2022 إلى جانب بعض الأسئلة التي تطرقت لأمور داخلية في الاتحاد الدولي لكرة القدم
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سمر-حمزة

بطلة منتخب مصر للمصارعة تشيد بمعسكر أوكرانيا

أكدت سمر حمزة، بطلة منتخب مصر للمصارعة النسائية، أنها تتدرب بجدية، مشيرة إلى أن المعسكر شهد إعدادا قويا قبل بطولة الجائزة الكبرى التى تشارك فيها، وتستضيفها إسبانيا خلال الفترة من 5 إلى 7 يوليو 2019، ثم دورة الألعاب الإفريقية بالمغرب خلال الفترة من 20 أغسطس إلى 5 سبتمبر 2019، وأضافت بطلة منتخب مصر للمصارعة أن احتكاكها بالمنتخب الأوكرانى القوى وتوجيهات مدربها محمد طلبة، لهما أكبر الأثر فى تحميسها وتحقيق نتائج طيبة فى إسبانيا والمغرب، وأنها خطوات مهمة لميدالية الأولمبياد التي ستقام في طوكيو 2020.
ميسى

الأرجنتين تسعى لتصحيح المسار أمام باراجواي

تتواصل اليوم الأربعاء مباريات الجولة الثانية من دور المجموعات لمسابقة كوبا أمريكا المقامة حاليًا في البرازيل، وذلك من خلال المجموعة الثانية والتي ستشهد مواجهة كولومبيا وقطر على ملعب المورمبي في تمام الساعة 11:30 مساء، وتحتل كولومبيا صدارة المجموعة برصيد 3 نقاط، بعد الفوز في الجولة الأولى على الأرجنتين بهدفين دون رد، بينما تحتل قطر المركز الثاني بعد تعادلها في الجولة الأولى مع باراجواي 2-2، وتتطلع قطر لمواصلة المفاجآت والخروج بنقاط من مباراة اليوم لتعزيز حظوظها في التأهل إلى ربع النهائي، بينما يكفي كولومبيا الانتصار لضمان التأهل رسميًا.
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بالـVAR.. البرازيل تتعثر أمام فنزويلا في كوبا أمريكا

سقط منتخب البرازيل، في فخ التعادل أمام نظيره فنزويلا سلبيًا بدون أهداف، خلال المباراة التي أقيمت بين الفريقين،الأربعاء، على ملعب «أرينا فونتي نوفا»، ضمن مباريات الجولة الثانية من منافسات المجموعة الأولى من بطولة كوبا أمريكا التي تستضيفها البرازيل على أرضها حتى 7 يوليو الحالي. دخل راقصو السامبا المباراة سريعًا في محاولة لتسجيل هدف التقدم، قبل أن ينحصر اللعب بين الفريقين في منطقة منتصف الملعب، ولم تفلح تسديدات ديفيد نيريس، وريتشارليسون، ورأسية روندون في زيارة شباك الحارسين، لينتهي الشوط الأول بالتعادل السلبي.
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كأس-العالم (2)

خمس دول تبحث عن استضافة كأس العالم بعد قضية بلاتيني

قام مكتب مكافحة الفساد في فرنسا اليوم الثلاثاء، بالقبض على الفرنسي ميشيل بلاتيني الرئيس السابق للاتحاد الأوروبي لكرة القدم، كجزء من التحقيقات المتعلقة بشأن فساد في عملية التصويت لاستضافة قطر لمونديال 2022، وانتخب بلاتيني البالغ من العمر 63 عامًا رئيسا للاتحاد الأوروبي لكرة القدم في عام 2007، وبقي في منصبه حتى عام 2015، قبل أن يتم إيقافه من قبل لجنة الأخلاقيات في الفيفا بسبب الكثير من المخالفات، واختيرت قطر لتنظيم كأس العالم 2022 في عام 2010، ومنذ ذلك الحين تحيط بها الكثير من الشبهات في عملية التصويت التي منحتها ذلك الشرف.
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ننشر تفاصيل التحقيق مع بلاتيني بعد القبض عليه

علق وليام بوردون، المحامي الخاص بميشيل بلاتيني، الرئيس السابق للاتحاد الأوروبي لكرة القدم على واقعة القبض على بلاتيني، أمس الثلاثاء فيما يتعلق بتحقيق فساد في منح قطر استضافة بطولة كأس العالم 2022، وقال بيان صادر من محامي بلاتيني، أبرزته صحيفة «ميرور» البريطانية، اليوم: «بعد الاستماع لبلاتيني في نفس التحقيق بالمحكمة المفتوحة العام الماضي، يتم الآن استجوابه لأسباب تقنية». وأضاف المحامي: «ما حدث مع بلاتيني لا يعد بأي حال من الأحوال عملية اعتقال، لكنه مجرد جلسة استماع كشاهد في سياق التحقيقات».
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أول تعليق من الفيفا بعد القبض على بلاتيني

أعرب الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" عن قلقه من إلقاء القبض على رئيس الاتحاد الأوروبي لكرة القدم السابق، ميشيل بلاتيني في فرنسا صباح اليوم الثلاثاء، للتحقيق معه بشأن حصوله على رشاوى لتسهيل فوز قطر بشرف تنظيم مونديال قطر 2022، وأوضح الفيفا أنه علم بإلقاء القبض على بلاتيني، ولكنه لا يملك التفاصيل الكاملة الخاصة بالتحقيقات الفرنسية، كما أعرب الفيفا أيضًا عن التزامه بالتعاون في التحقيقات، خاصة أن بلاتيني كان نائبًا سابقًا لرئيس الفيفا، وامتلك حق التصويت في اختيار البلد المضيف لمونديال 2022.
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القبض على بلاتيني بسبب مونديال قطر 2022

اعتقل الفرنسي ميشيل بلاتيني من قبل مكتب مكافحة الفساد في فرنسا، كجزء من التحقيقات المتعلقة بشأن فساد في عملية التصويت لاستضافة قطر لمونديال 2022، وانتخب بلاتيني البالغ من العمر 63 عامًا رئيسا للاتحاد الأوروبي لكرة القدم في عام 2007، وبقي في منصبه حتى عام 2015، قبل أن يتم إيقافه من قبل لجنة الأخلاقيات في الفيفا بسبب الكثير من المخالفات، واختيرت قطر لتنظيم كأس العالم 2022 في عام 2010، ومنذ ذلك الحين تحاط بها الكثير من الشبهات في عملية التصويت التي منحتها ذلك الشرف.
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