إطلاق سراح بلاتيني دون توجيه أي تهم إليه
١٩ يونيو ٢٠١٩ - ٠٨:٥٣ ص
ميشيل بلاتيني
أكد وليام بوردون، محامي ميشيل بلاتيني، على إخلاء سبيل الأخير صباح اليوم الأربعاء، دون توجيه أي تهم إليه، وذلك بعدما ألقي القبض عليه أمس الثلاثاء للتحقيق معه بشأن تلقيه رشاوى للتصويت على حصول قطر على شرف تنظيم كأس العالم 2022، وكشفت صحيفة "الجارديان" البريطانية عن الأسئلة التي تعرض لها بلاتيني خلال التحقيقات، وكان أبرزها كيفية خسارة الولايات المتحدة في عملية التصويت أمام قطر، وعلاقة ذلك بالاجتماع الذي أجري في العاصمة باريس والذي تواجد فيه الرئيس الفرنسي السابق نيكولا ساركوزي وأمير قطر تميم بن حمد، إضافة إلى تواجد بلاتيني نفسه.
وأوضح بوردون أنه أثيرت الكثير من الضوضاء حول بلاتيني أمس دون وجود أي داع لذلك، أما بلاتيني فقال صباح اليوم لوسائل الإعلام إن التحقيق كان طويلًا، حيث سئل عن الكثير من الأمور الخاصة بيورو 2016 ومونديال روسيا 2018 ومونديال قطر 2022 إلى جانب بعض الأسئلة التي تطرقت لأمور داخلية في الاتحاد الدولي لكرة القدم
وأوضح بوردون
أنه أثيرت الكثير من الضوضاء حول بلاتيني أمس دون وجود أي داع لذلك، أما بلاتيني فقال صباح اليوم لوسائل الإعلام إن التحقيق كان طويلًا، حيث سئل عن الكثير من الأمور الخاصة بيورو 2016 ومونديال روسيا 2018 ومونديال قطر 2022 إلى جانب بعض الأسئلة التي تطرقت لأمور داخلية في الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا.
ويعج موقع "ميديابارت" أول من كشف أمس عن إلقاء شرطة مكافحة الفساد في باريس، القبض على بلاتيني
أمس، للتحقيق معه، وتواجد في ذلك التحقيق كلود جيان، الأمين العام لقصر الإليزيه في عهد ساركوزي.
يذكر أن بلاتيني
تم التحقيق معه في عام 2017 من قبل النيابة العامة المالية حول استغلال النفوذ لمنح كل من روسيا وقطر شرف تنظيم مونديالي 2018 و2022 على الترتيب.