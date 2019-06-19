إطلاق سراح بلاتيني دون توجيه أي تهم إليه

١٩ يونيو ٢٠١٩ - ٠٨:٥٣ ص

ميشيل بلاتيني

أكد وليام بوردون، محامي ميشيل بلاتيني، على إخلاء سبيل الأخير صباح اليوم الأربعاء، دون توجيه أي تهم إليه، وذلك بعدما ألقي القبض عليه أمس الثلاثاء للتحقيق معه بشأن تلقيه رشاوى للتصويت على حصول قطر على شرف تنظيم كأس العالم 2022، وكشفت صحيفة "الجارديان" البريطانية عن الأسئلة التي تعرض لها بلاتيني خلال التحقيقات، وكان أبرزها كيفية خسارة الولايات المتحدة في عملية التصويت أمام قطر، وعلاقة ذلك بالاجتماع الذي أجري في العاصمة باريس والذي تواجد فيه الرئيس الفرنسي السابق نيكولا ساركوزي وأمير قطر تميم بن حمد، إضافة إلى تواجد بلاتيني نفسه.

وأوضح بوردون أنه أثيرت الكثير من الضوضاء حول بلاتيني أمس دون وجود أي داع لذلك، أما بلاتيني فقال صباح اليوم لوسائل الإعلام إن التحقيق كان طويلًا، حيث سئل عن الكثير من الأمور الخاصة بيورو 2016 ومونديال روسيا 2018 ومونديال قطر 2022 إلى جانب بعض الأسئلة التي تطرقت لأمور داخلية في الاتحاد الدولي لكرة القدم