رياضة

بطلة منتخب مصر للمصارعة تشيد بمعسكر أوكرانيا

تحرير:كريم مليم ١٩ يونيو ٢٠١٩ - ٠٩:٠٨ ص
سمر حمزة - بطلة منتخب مصر للمصارعة
سمر حمزة - بطلة منتخب مصر للمصارعة
أكدت سمر حمزة، بطلة منتخب مصر للمصارعة النسائية، أنها تتدرب بجدية، مشيرة إلى أن المعسكر شهد إعدادا قويا قبل بطولة الجائزة الكبرى التى تشارك فيها، وتستضيفها إسبانيا خلال الفترة من 5 إلى 7 يوليو 2019، ثم دورة الألعاب الإفريقية بالمغرب خلال الفترة من 20 أغسطس إلى 5 سبتمبر 2019، وأضافت بطلة منتخب مصر للمصارعة أن احتكاكها بالمنتخب الأوكرانى القوى وتوجيهات مدربها محمد طلبة، لهما أكبر الأثر فى تحميسها وتحقيق نتائج طيبة فى إسبانيا والمغرب، وأنها خطوات مهمة لميدالية الأولمبياد التي ستقام في طوكيو 2020.
وكانت سمر حمزة، قد غادرت القاهرة الجمعة الماضية، متوجهة إلى أوكرانيا برفقة مدربها محمد طلبة، الذى تم التعاقد معه من قبل "روابط الرياضية"، حتى طوكيو 2020، للمشاركة في معسكر تدريبي لمدة أسبوعين مع المنتخب الأوكرانى استعدادا لبطولة الجائزة الكبرى ودورة الألعاب الإفريقية. ووجهت سمر حمزة الشكر لأشرف صبحي
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إطلاق سراح بلاتيني دون توجيه أي تهم إليه

أكد وليام بوردون، محامي ميشيل بلاتيني، على إخلاء سبيل الأخير صباح اليوم الأربعاء، دون توجيه أي تهم إليه، وذلك بعدما ألقي القبض عليه أمس الثلاثاء للتحقيق معه بشأن تلقيه رشاوى للتصويت على حصول قطر على شرف تنظيم كأس العالم 2022، وكشفت صحيفة "الجارديان" البريطانية عن الأسئلة التي تعرض لها بلاتيني خلال التحقيقات، وكان أبرزها كيفية خسارة الولايات المتحدة في عملية التصويت أمام قطر، وعلاقة ذلك بالاجتماع الذي أجري في العاصمة باريس والذي تواجد فيه الرئيس الفرنسي السابق نيكولا ساركوزي وأمير قطر تميم بن حمد، إضافة إلى تواجد بلاتيني نفسه.
ميسى

الأرجنتين تسعى لتصحيح المسار أمام باراجواي

تتواصل اليوم الأربعاء مباريات الجولة الثانية من دور المجموعات لمسابقة كوبا أمريكا المقامة حاليًا في البرازيل، وذلك من خلال المجموعة الثانية والتي ستشهد مواجهة كولومبيا وقطر على ملعب المورمبي في تمام الساعة 11:30 مساء، وتحتل كولومبيا صدارة المجموعة برصيد 3 نقاط، بعد الفوز في الجولة الأولى على الأرجنتين بهدفين دون رد، بينما تحتل قطر المركز الثاني بعد تعادلها في الجولة الأولى مع باراجواي 2-2، وتتطلع قطر لمواصلة المفاجآت والخروج بنقاط من مباراة اليوم لتعزيز حظوظها في التأهل إلى ربع النهائي، بينما يكفي كولومبيا الانتصار لضمان التأهل رسميًا.
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بالـVAR.. البرازيل تتعثر أمام فنزويلا في كوبا أمريكا

سقط منتخب البرازيل، في فخ التعادل أمام نظيره فنزويلا سلبيًا بدون أهداف، خلال المباراة التي أقيمت بين الفريقين،الأربعاء، على ملعب «أرينا فونتي نوفا»، ضمن مباريات الجولة الثانية من منافسات المجموعة الأولى من بطولة كوبا أمريكا التي تستضيفها البرازيل على أرضها حتى 7 يوليو الحالي. دخل راقصو السامبا المباراة سريعًا في محاولة لتسجيل هدف التقدم، قبل أن ينحصر اللعب بين الفريقين في منطقة منتصف الملعب، ولم تفلح تسديدات ديفيد نيريس، وريتشارليسون، ورأسية روندون في زيارة شباك الحارسين، لينتهي الشوط الأول بالتعادل السلبي.
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مؤتمر هازارد.. جماهير الريال تهتف لمبابي

كشفت جماهير ريال مدريد، اليوم الخميس، عن رغبتها في ضم صفقة جديدة خلال الميركاتو الصيفي المقبل، ووفقًا لصحيفة "ماركا" الإسبانية، فإن 50 ألف مشجع لريال مدريد احتشدوا في ملعب سانتياجو برنابيو، اليوم، للترحيب بالنجم البلجيكي إيدين هازارد المنتقل حديثا من فريق تشيلسي الإنجليزي إلى صفوف الفريق الملكي. وذكرت الصحيفة أن جماهير ريال مدريد التي حضرت في مدرجات سانتياجو برنابيو في أثناء انتظار ظهور إيدين هازارد، قامت بالهتاف "نريد مبابي.. نريد مبابي"، في رسالة واضحة إلى فلورنتينو بيريز رئيس النادي الملكي لإنهاء الصفقة.
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بعد رحيله من معسكر المغرب.. أرقام قياسية لحمد الله

تفجرت أزمة كبيرة داخل المنتخب المغربي قبل أيام معدودة من نهائيات كأس الأمم الإفريقية 2019 في الفترة من 21 يونيو إلى 19 يوليو المقبل، والتي تقام للمرة الأولى بمشاركة 24 منتخبًا بعد أن كان العرس القاري يقام في السابق بمشاركة 16 منتخبًا، وتحديدًا بعد مباراة أسود الأطلس أمام جامبيا التي جمعتهما أمس الأربعاء وشهدت خسارة لأسود أطلس بهدف دون رد، وكشفت الصحف المغربية نية حمد الله عبد الرزاق مهاجم النصر السعودي الرحيل من المعسكر وعدم الاستمرار في قائمة البطولة.
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رسميا.. الاتحاد المغربي يعلن استبعاد حمد الله

أعلن الاتحاد المغربي لكرة القدم خروج عبد الرزاق حمد الله من معسكر منتخب أسود الأطلسي الذي يستعد للمشاركة في بطولة أمم إفريقيا في الفترة من 21 يونيو إلى 19 يوليو المقبل، والتي تقام للمرة الأولى بمشاركة 24 منتخبًا بعد أن كان العرس القاري يقام في السابق بمشاركة 16 منتخبًا. وأكد الاتحاد المغربي أن خروج حمد الله من معكسر منتخب المغرب بسبب معاناته من الإصابة على مستوى الظهر والفخذ، وأشار الاتحاد إلى أن عبد الكريم باعدي لاعب حسنية أغادير سيحل محل عبد الرزاق حمد الله بعد قرار المدير الفني لأسود الأطلسي هيرفي رينارد.
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كأس الأمم في مصر = نتائج باهتة لشمال إفريقيا

تستعد مصر لاستضافة منافسات بطولة كأس الأمم الإفريقية 2019، في الفترة من 21 يونيو إلى 19 يوليو المقبل، والتي تقام للمرة الأولى بمشاركة 24 منتخبًا بعد أن كان العرس القاري يقام في السابق بمشاركة 16 منتخبًا، من بينها 3 دول من شمال إفريقيا، وهي الجزائر التي تقع في المجموعة الثالثة إلى جانب السنغال وكينيا وتنزانيا، والمغرب التي تقع في المجموعة الرابعة إلى جانب ساحل العاج وجنوب إفريقيا ونامبيبا، وتونس التي تقع في المجموعة الخامسة إلى جانب مالي وموريتانيا وأنجولا.
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