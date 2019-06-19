بطلة منتخب مصر للمصارعة تشيد بمعسكر أوكرانيا

تحرير:كريم مليم ١٩ يونيو ٢٠١٩ - ٠٩:٠٨ ص

سمر حمزة - بطلة منتخب مصر للمصارعة

أكدت سمر حمزة، بطلة منتخب مصر للمصارعة النسائية، أنها تتدرب بجدية، مشيرة إلى أن المعسكر شهد إعدادا قويا قبل بطولة الجائزة الكبرى التى تشارك فيها، وتستضيفها إسبانيا خلال الفترة من 5 إلى 7 يوليو 2019، ثم دورة الألعاب الإفريقية بالمغرب خلال الفترة من 20 أغسطس إلى 5 سبتمبر 2019، وأضافت بطلة منتخب مصر للمصارعة أن احتكاكها بالمنتخب الأوكرانى القوى وتوجيهات مدربها محمد طلبة، لهما أكبر الأثر فى تحميسها وتحقيق نتائج طيبة فى إسبانيا والمغرب، وأنها خطوات مهمة لميدالية الأولمبياد التي ستقام في طوكيو 2020.

وكانت سمر حمزة، قد غادرت القاهرة الجمعة الماضية، متوجهة إلى أوكرانيا برفقة مدربها محمد طلبة، الذى تم التعاقد معه من قبل "روابط الرياضية"، حتى طوكيو 2020، للمشاركة في معسكر تدريبي لمدة أسبوعين مع المنتخب الأوكرانى استعدادا لبطولة الجائزة الكبرى ودورة الألعاب الإفريقية. ووجهت سمر حمزة الشكر لأشرف صبحي