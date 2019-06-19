«رجعت برجليها».. حبس سيدة خطفت رضيعا خوفا من الطلاق

تحرير:سماح عوض الله ١٩ يونيو ٢٠١٩ - ٠٩:٢١ ص

اختطاف مولود- تعبيرية

أمرت النيابة العامة، بحبس ربة منزل، اختطفت طفلًا حديث الولادة من جدته، من داخل مستشفى قصر العيني، وذلك بعد تسلم التحريات الأمنية التى أكدت تخطيط المتهمة وتنفيذها للجريمة، وعدم علم زوجها بالأمر، إذ كان يعتقد وفقا لزعمها أنها حامل، وحينما اتصلت به وأخبرته أنها وضعت ذهب لأخذها والمولود من المستشفى، ففوجئ بالقبض عليهما، بتهمة خطف الطفل، وأقرت المتهمة فى التحقيقات أنها ارتكبت جريمتها بقصد السيطرة على الخلافات العائلية التى نشبت بينها وبين أهل زوجها، خاصة أنها الزوجة الثانية له وكانت تخشى أن يطلقها.

ضُبطت المتهمة مصادفة، لعودتها من تلقاء نفسها إلى قصر العيني، وكشفت التحقيقات أن والدة الطفل الحقيقية تعرضت لمضاعفات ما بعد الولادة، وساءت حالتها الصحية بما استدعى دخولها الرعاية المركزة، وفى تلك الأثناء كان المولود فى رعاية جدته التى تعرفت عليها المتهمة وتمكنت من مغافلتها واختطاف الطفل. «القانون