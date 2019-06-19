جريمة

«رجعت برجليها».. حبس سيدة خطفت رضيعا خوفا من الطلاق

تحرير:سماح عوض الله ١٩ يونيو ٢٠١٩ - ٠٩:٢١ ص
اختطاف مولود- تعبيرية
اختطاف مولود- تعبيرية
أمرت النيابة العامة، بحبس ربة منزل، اختطفت طفلًا حديث الولادة من جدته، من داخل مستشفى قصر العيني، وذلك بعد تسلم التحريات الأمنية التى أكدت تخطيط المتهمة وتنفيذها للجريمة، وعدم علم زوجها بالأمر، إذ كان يعتقد وفقا لزعمها أنها حامل، وحينما اتصلت به وأخبرته أنها وضعت ذهب لأخذها والمولود من المستشفى، ففوجئ بالقبض عليهما، بتهمة خطف الطفل، وأقرت المتهمة فى التحقيقات أنها ارتكبت جريمتها بقصد السيطرة على الخلافات العائلية التى نشبت بينها وبين أهل زوجها، خاصة أنها الزوجة الثانية له وكانت تخشى أن يطلقها.
ضُبطت المتهمة مصادفة، لعودتها من تلقاء نفسها إلى قصر العيني، وكشفت التحقيقات أن والدة الطفل الحقيقية تعرضت لمضاعفات ما بعد الولادة، وساءت حالتها الصحية بما استدعى دخولها الرعاية المركزة، وفى تلك الأثناء كان المولود فى رعاية جدته التى تعرفت عليها المتهمة وتمكنت من مغافلتها واختطاف الطفل. «القانون
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حادث-انقلاب-سيارة-صور-ارشيفية (2)

إصابة 11 شخصا في حادث تصادم بالبحيرة

أصيب 11 شخصا بجروح وكسور وكدمات وسحجات في أنحاء الجسم، اليوم الأربعاء، إثر حادث تصادم بين سيارتين نصف نقل وميكروباص أسفل الطريق الدولي الساحلي أمام كوبري المعدية بدائرة مركز إدكو بمحافظة البحيرة، حيث قطعت السيارة نصف النقل الطريق على "الميكروباص"، ما أدى إلى حدوث تصادم بين السيارتين وانقلابهم على الطريق، وتم نقل المصابين جميعا لمستشفى إدكو العام لتلقي العلاج اللازم، وجارٍ تحرير محضر بالواقعة للعرض على النيابة العامة لتولي التحقيقات، وإزالة آثار الحادث وفتح الطريق أمام حركة السيارات بعد توقفها بواسطة قوات الحماية المدنية بالبحيرة.
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«رد البورصة وحسم 2» أبرز محاكمات الأربعاء

يمر قطار المحاكمات اليوم الأربعاء بالعديد من القضايا المعروفة إعلاميًا، يتقدمها نظر طلب الرد المقام من محمد قدري "المحامي" المدعي بالحق المدني بوقف نظر الدعوى في قضية "التلاعب بالبورصة" مؤقتًا، وكانت النيابة العامة، انضمت في دعوى رد هيئة المحكمة، لعدم صلاحية المحكمة المطلوب ردها بنظر القضية، وذلك لأن المحكمة سبق وقضت برفع الحظر على التصرف في الأموال السائلة والمنقولة لبعض المتهمين في القصية، مما يؤكد أن المحكمة طبقا لنص المادة 146 من قانون المرافعات غير صالحة لنظر الدعوى -حسب طلب الرد-.
الحماية المدنية تواصل إطفاء حريق بمزرعة نخيل في الوادي الجديد-3

السيطرة على حريق شب في مزرعة نخيل بالوادي الجديد

تمكنت قوات الحماية المدنية فى محافظة الوادى الجديد من السيطرة على حريق محدود شب في مزرعة نخيل بمنطقة عين سفينة، بقرية المعصرة، التابعة لمركز الداخلة. تلقى اللواء محمد كمال، مساعد وزير الداخلية، مدير أمن الوادى الجديد، إخطارا من مدير إدارة الحماية المدنية، بشأن اشتعال النيران فى مزرعة نخيل بمنطقة عين سفينة، بقرية المعصرة التابعة لمركز الداخلة. على الفور، تم الدفع بسيارات الإطفاء التى تمكنت من السيطرة على الحريق وإخماد النيران، وجرت عمليات التبريد لمنع تجدد اشتعال النيران.
حملة-أمنية-لقوات-الشرطة (1)

إخلاء سبيل 12 أمين شرطة متهمين بتسريب مواعيد الحملات

أمرت محكمة جنايات القاهرة، اليوم الثلاثاء، إخلاء سبيل 12 أمين شرطة من قوة قسم شرطة الأميرية، على ذمة التحقيقات التي تجرى معهم بشأن اتهامهم بتقاضي رشاوى مالية من أصحاب دواليب المخدرات وأصحاب الكيف بمنطقة الأميرية، نظير تسهيل عملهم وعدم القبض عليهم، واتهامهم كذلك بالتواصل مع عدد من تجار المخدرات وتسريب معلومات عن حركات الدوريات الأمنية، فيما تستكمل نيابة حوادث غرب القاهرة الكلية تحقيقاتها بشأن الواقعة، وتنتظر تقرير مصلحة الأمن العام حول ملابسات الواقعة.
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ذبح-زوجته-بالبساتين

سلف ودين.. ذبح طليقته لسرقتها إيصالات أمانة بتوقيعه

مأساة أسرية مركبة، قوامها مطلقين كلاهما له سجل جنائي بسوابق ضرب وتعد على آخرين، وحينما لم تستقم حياتهما انفصلا، لكن الكيد والخلافات بينهما استمرت فى المحاكم لفترات طويلة، إذ تبين أن الزوج اشترى سيارة أجرة، وسدد أقساطها، وأخذ إيصالات أمانة على بياض كان حررها على نفسه خلال سداد ثمن السيارة، لكنه فوجئ بمطلقته سرقت تلك الإيصالات، وبدأت فى مقاضاته باستخدامها أمام المحكمة، وهو ما دفعه لمعاتبتها، فنشبت مشاجرة بينهما نحر خلالها عنقها بسكين، لكن إصابتها لم تودِ بحياتها حتى الآن، فيما تم ضبط الزوج.
مصرع 6 عناصر إرهابية-بالقليوبية (1)

من «المساعدة» إلى أبو «عيطة».. الداخلية تدك الإرهاب

لا تتوانى الأجهزة الأمنية عن ملاحقة الإرهابيين والخارجين عن القانون، فمنذ العملية الإرهابية التى استهدفت كمينا بجنوب العريش، صباح أول أيام عيد الفطر المبارك، وهو الهجوم الذي أسفر عن استشهاد ضابط وأمين شرطة و6 مجندين، ورجال الأمن ساهرون لمطاردة الإرهابيين، ودك أوكارهم، ثأرا لأرواح الشهداء الأبرار، وفى هذا السياق أصدرت وزارة الداخلية ثلاثة بيانات مفصلة، فيها أعداد الإرهابيين الذين قتلوا فى اشتباكات مع قوات الأمن وكمية ونوعيات الأسلحة التى ضُبطت بحوزتهم فى ساحة الاشتباك، ونرصد تفاصيل البيانات الثلاثة فى السطور التالية.
انتحار

سهرات مراهقة.. لغز انتحار فتاة المطرية

صرحت نيابة المطرية، بدفن جثمان فتاة مراهقة، تبلغ من العمر 19 سنة، بعد توقيع كشف الطب الشرعي على الجثمان للتحقق من سبب الوفاة، الوارد فى محضر الشرطة أنه انتحار بالقفز من شرفة الطابق الثامن، وأمرت النيابة باستدعاء والدة وخالة المتوفاة، لسماع أقوالهما فى الواقعة، والتحقق من تهديد الأم لابنتها بشكواها إلى والدها، الذى هجرهما وعاد إلى سكن عائلته بمحافظة المنيا، لكون الفتاة غير مطيعة لأمها وكثيرة الخروج من المنزل والسهر مع صديقاتها، دون استجابة لنهي والدتها التى هددتها مؤخرًا بإخبار والدها بالأمر.
حسن نافعة

بلاغ يتهم حسن نافعة بالنيل من السلطة القضائية

تقدم سمير صبري المحامي، ببلاغ إلى النائب العام ونيابة أمن الدولة العليا، يتهم فيه الدكتور حسن نافعة، أستاذ الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة، بتأييد جماعة الإخوان الإرهابية، والنيل من السلطة القضائية، وتأييد ودعم عناصر جماعة الإخوان الإرهابية، وطالب البلاغ بسرعة التحقيق واتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المشكو فى حقه، وذلك بسبب تدوينة نشرها على صفحته بموقع التدوينات القصيرة "تويتر" يؤيد فيها عناصر جماعة الإخوان الإرهابية بالسجون حسب ما ورد فى البلاغ.
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