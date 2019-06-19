وكيل أعمال جاريث بيل يرفض خيار إعارته

١٩ يونيو ٢٠١٩ - ٠٩:٢٣ ص

جاريث بيل

أكد وكيل أعمال جاريث بيل أن النجم الويلزي لن يرحل عن صفوف ريال مدريد هذا الصيف على سبيل الإعارة، وذلك حسبما نقل موقع "سكاي سبورتس" البريطاني، وخرج اللاعب البالغ من العمر 29 عاما من حسابات المدرب الفرنسي زين الدين زيدان، الذي يرى أنه لن يعتمد عليه الموسم المقبل، وتعاقد الريال هذا الصيف مع 5 لاعبين مقابل 250 مليون جنيه إسترليني، وذلك لإعادة بناء الفريق، ويرغب الريال في التخلص من أجر بيل، الذي يصل إلى 600 ألف جنيه إسترليني أسبوعيا، إلا أن بيل لا يرغب في الرحيل لاستقراره في العاصمة مدريد.

ومن الاقتراحات التي طُرحت إعارة بيل، وعلى ذلك رد وكيل أعماله جوناثان بارنيت: "لن نوافق على فكرة الإعارة، لا أعتقد أن بيل يرحب بذلك، فهو يملك حياة ومنزلا في إسبانيا، وسيتطلب الأمر منه وجود شيء استثنائي للرحيل، ولكن الإعارة ليست من الخيارات المطروحة". ويرتبط اسم بيل بالانتقال إلى مانشستر يونايتد في السابق،