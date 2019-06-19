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صحف الإمارات: واشنطن تعزز قواتها ومشروع استيطاني ضخم

الصحف تناولت إطلاق الرئيس الأمريكي دونالد ترامب رسميا حملته لولاية رئاسية ثانية عام 2020 خلال مهرجان حاشد في أورلاندو في فلوريدا حيث تباهى بحالة الاقتصاد الأمريكي
تحرير:وفاء بسيوني ١٩ يونيو ٢٠١٩ - ٠٩:٢٠ ص
صحف إماراتية
صحف إماراتية
لا تزال تطورات الأوضاع بين واشنطن وطهران تتصدّر مانشيتات الصحف الإماراتية الصادرة صباح اليوم الأربعاء، كما أبرزت استجواب ميشيل بلاتيني، الرئيس السابق للاتحاد الأوروبي لكرة القدم، في قضايا فساد مونديال قطر، بالإضافة إلى استعراض العديد من الموضوعات الأخرى. وتحت عنوان "تهديدات بين واشنطن وطهران.. ولا رغبة في الحرب"، كشفت صحيفة "الخليج" عن تجديد واشنطن وطهران أمس، تأكيد عدم رغبة كل منهما في الحرب، رغم بعض التحركات والتصريحات المتوترة وتبادل التهديدات.
وبعد أن أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية إرسال ألف جندي إضافي إلى الشرق الأوسط لحماية المصالح الأمريكية، قال وزير الخارجية مايك بومبيو، إن بلاده لا تريد شن حرب على إيران، ولكنها تريد حماية مصالحها في المنطقة. وتوجه بومبيو إلى فلوريدا، أمس، لإجراء محادثات مع قادة الجيش الأمريكي في أعقاب الهجمات على ناقلتي
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صباح-الاحمد-الصباح-امير-الكويت-07

لأول مرة منذ 7 سنوات.. أمير الكويت يصل العراق

وصل أمير دولة الكويت الشيخ صباح الأحمد، إلى جمهورية العراق، صباح اليوم الأربعاء، على رأس وفد رفيع المستوى، في الزيارة الأولى له منذ سبع سنوات، يبحث خلالها العلاقات الثنائية بين البلدين وأبرز القضايا والمستجدات على الساحة الإقليمية. ومن المقرر أن يبحث أمير الكويت مع كبار المسئولين في الحكومة والبرلمان، العديد من الملفات العالقة بين البلدين، وتأمين الخطوط الملاحية من أي حرب وشيكة قد تندلع بين الولايات المتحدة الأمريكية وإيران.
شركة إكسون موبيل - أرشيفية

إصابة عاملين في هجوم صاروخي على شركة نفط بالعراق

ذكرت مصادر عراقية، اليوم الأربعاء، أن صاروخا سقط على مقر شركة نفط أجنبية في مدينة البصرة، مما أدى إلى إصابة اثنين من العاملين العراقيين. وبحسب «سكاي نيوز عربية»، أضافت المصادر أن الهجوم استهدف شركة «إكسون موبيل»، وهي المقاول الرئيس في اتفاق طويل الأجل مع شركة نفط الجنوب العراقية لتطوير وإعادة تأهيل الحقل النفطي وزيادة الإنتاج، وعقب الهجوم، أجلت الشركة 20 من عامليها الأجانب. وهذه ليست المرة الأولى التي تجلي فيها شركة «إكسون موبيل» عامليها الأجانب، إذ سبق أن جرى ذلك في مايو الماضي من حقل غرب القرنة 1 النفطي العراقي، بسبب تهديدات أمنية.
الجيش-الليبي

كتيبة مشاة ليبية تنشق عن حكومة الوفاق وتنضم للجيش

أعلنت إحدى الكتائب التابعة لحكومة الوفاق الانضمام إلى الجيش الوطني الليبي بكامل الضباط وضباط صف والجنود والأسلحة والآليات والذخائر. وبحسب «سكاي نيوز عربية»، قالت الكتيبة 185 مشاة بإمرة عقيد محمد الغدوي، التابعة للواء الثاني مشاة، في بيان مصوّر، نشرته شعبة الإعلام الحربي، إنها تؤيد العملية العسكرية التي تقوم بها القوات المسلحة ضد الجماعات المسلحة في طرابلس، منذ شهر أبريل الماضي. وأكدت الكتيبة أن جميع منتسبي الكتيبة الموجودة في منطقة النواحي الأربعة يعلنون دعمهم للغرفة الأمنية بالمنطقة وإدارة الاستخبارات.
قوات الجيش العراقي - أرشيفية

سقوط صاروخ كاتيوشا على مجمع القصور الرئاسية بالموصل

أفادت مصادر عسكرية بسقوط صاروخ كاتيوشا على مجمع القصور الرئاسية في مدينة الموصل العراقية، الذي يستضيف مجموعة من المدربين الأمريكيين. وبحسب «سكاي نيوز عربية»، أصدر اللواء نومان الزوبعي، قائد عمليات نينوى بيانًا، طمأن فيه أهالي مدينة الموصل، مشيرا إلى أن الصاروخ الذي انطلق هو محلي الصنع، موضحا أنه انطلق من محاذاة الجانب الأيمن الغربي، وسقط على مسافة بعيدة من إحدى المقار الأمنية في الجانب الأيسر الشرقي من مدينة الموصل. وأضاف المسؤول العسكري أنه لم تسجل أي إصابات أو خسائر في الأرواح والممتلكات.
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دونالد ترامب

ترامب: الولايات المتحدة مستعدة جيدا لإيران

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إن الولايات المتحدة مستعدة جيدا فيما يتعلق بإيران، وذلك مع تصاعد التوتر بعد هجمات على ناقلات نفط عدة، وبالتزامن مع إعلان طهران أنها ستزيد من تخصيب اليورانيوم. وبحسب «سكاي نيوز عربية»، أعلنت واشنطن أنها ستنشر نحو 1000 جندي إضافي في الشرق الأوسط، بسبب المخاوف من التهديدات الإيرانية، إذ إن الرئيس الأمريكي قال في مقابلة نشرتها مجلة تايم الأمريكية إنه سيبحث استخدام القوة العسكرية لمنع إيران من امتلاك سلاح نووي، لكنه لم يجب على سؤال بشأن ما إذا كان سيلجأ لذلك لحماية إمدادات النفط.
صحف-سعودية (2)

الصحف السعودية: عد تنازلي في إيران والعالم ينتفض

طالعتنا الصحف السعودية الصادرة صباح اليوم الثلاثاء على توجه إيران إلى تخطي سقف مخزون اليورانيوم المحدد في الاتفاق النووي، ومصرع خبراء إيرانيين خلال عملهم مع الحوثيين في اليمن وتنوعت عناوين الصحف بين استعراض الشأن المحلي والعربي والإقليمي والدولي. تحت عنوان "9 أيام تفصل إيران عن تخطي حد اليورانيوم" ، ذكرت صحيفة "الشرق الأوسط" أن واشنطن دعت أمس، المجتمع الدولي إلى مواجهة "الابتزاز النووي" الإيراني ومواجهة تراجع طهران عن تعهداتها بهذا الخصوص بمزيد من الضغوط.
صحف-اماراتية

صحف الإمارات: إيران تبتز شركاءها بتخصيب اليورانيوم

تنوعت عناوين الصحف الإماراتية الصادرة صباح اليوم الثلاثاء، بين استعراض الابتزاز الإيراني باستمرار تخصيب اليورانيوم، وسلطت الضوء على مقتل خبراء إيرانيين في اليمن، كما تناولت تطورات الأوضاع في السودان بالإضافة إلى العديد من القضايا الأخرى. صحيفة "الإمارات اليوم" كشفت أن إيران أعلنت أمس، أنها رفعت وتيرة تخصيب اليورانيوم إلى أربعة أضعاف، وستتجاوز الحدود المتفق عليها دولياً لمخزونها خلال 10 أيام، فيما وصفت الولايات المتحدة الأمريكية، الخطوة الإيرانية بأنها "ابتزاز نووي"، ويجب مواجهتها بمزيد من الضغوط الدولية.
محمد-بن-سلمان

«جريمة خاشقجي مؤلمة».. الحوار الكامل لمحمد بن سلمان

"لا نريد حربا في المنطقة، لكننا لن نتردد في التعامل مع أي تهديد لشعبنا وسيادتنا ومصالحنا الحيوية"، هكذا علق الأمير محمد بن سلمان ولي العهد ونائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع السعودي، على الأحداث الساخنة التي يشهدها الخليج العربي مؤخرا، في رد يفتح الباب واسعا أمام كافة الاحتمالات، وذلك خلال حوار مطول أجرته معه جريدة الشرق الأوسط السعودية، تم التطرق خلاله إلى العديد من الأزمات الإقليمية والدولية والملفات الشائكة في المنطقة، وواقع العلاقات ومستقبلها مع إيران، والأوضاع في اليمن وسوريا والسودان، وقضية مقتل الصحفي جمال خاشقجي، وخطط المملكة الاقتصادية.
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