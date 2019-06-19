صحف الإمارات: واشنطن تعزز قواتها ومشروع استيطاني ضخم

الصحف تناولت إطلاق الرئيس الأمريكي دونالد ترامب رسميا حملته لولاية رئاسية ثانية عام 2020 خلال مهرجان حاشد في أورلاندو في فلوريدا حيث تباهى بحالة الاقتصاد الأمريكي

تحرير:وفاء بسيوني ١٩ يونيو ٢٠١٩ - ٠٩:٢٠ ص

لا تزال تطورات الأوضاع بين واشنطن وطهران تتصدّر مانشيتات الصحف الإماراتية الصادرة صباح اليوم الأربعاء، كما أبرزت استجواب ميشيل بلاتيني، الرئيس السابق للاتحاد الأوروبي لكرة القدم، في قضايا فساد مونديال قطر، بالإضافة إلى استعراض العديد من الموضوعات الأخرى. وتحت عنوان "تهديدات بين واشنطن وطهران.. ولا رغبة في الحرب"، كشفت صحيفة "الخليج" عن تجديد واشنطن وطهران أمس، تأكيد عدم رغبة كل منهما في الحرب، رغم بعض التحركات والتصريحات المتوترة وتبادل التهديدات.

وبعد أن أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية إرسال ألف جندي إضافي إلى الشرق الأوسط لحماية المصالح الأمريكية، قال وزير الخارجية مايك بومبيو، إن بلاده لا تريد شن حرب على إيران، ولكنها تريد حماية مصالحها في المنطقة. وتوجه بومبيو إلى فلوريدا، أمس، لإجراء محادثات مع قادة الجيش الأمريكي في أعقاب الهجمات على ناقلتي

وبعد أن أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية إرسال ألف جندي إضافي إلى الشرق الأوسط لحماية المصالح الأمريكية، قال وزير الخارجية مايك بومبيو، إن بلاده لا تريد شن حرب على إيران، ولكنها تريد حماية مصالحها في المنطقة.

وتوجه بومبيو إلى فلوريدا، أمس، لإجراء محادثات مع قادة الجيش الأمريكي في أعقاب الهجمات على ناقلتي نفط في خليج عمان الأسبوع الماضي.





وأوضحت صحيفة "البيان" أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قال، الثلاثاء، إن الولايات المتحدة مستعدة جيدا في ما يتعلق بإيران، وذلك مع تصاعد التوتر بعد هجمات على عدة ناقلات نفط وإعلان طهران أنها ستزيد من تخصيب اليورانيوم.



وأفادت صحيفة "الإمارات اليوم" أن الولايات المتحدة عززت مجددا وجودها العسكري في الشرق الأوسط، بعد إعلان طهران أنها ستتجاوز قريبا الحد المسموح به من احتياطياتها من اليورانيوم المخصب بموجب الاتفاق النووي، بينما حذرت روسيا من "تصاعد التوتر" في هذه المنطقة "غير المستقرة أساسا"، وطالبت السعودية المجتمع الدولي باتخاذ إجراءات حازمة، لتأمين حركة النقل في الممرات المائية بالمنطقة. يأتي ذلك بينما نشرت واشنطن أيضا صورا جديدة، قالت إنها تدين طهران في الهجوم على ناقلتي نفط في خليج عمان، الأسبوع الماضي.



بينما تناولت صحيفة "الاتحاد" إطلاق الرئيس الأمريكي دونالد ترامب رسميا حملته لولاية رئاسية ثانية عام 2020 خلال مهرجان حاشد في أورلاندو في فلوريدا، الثلاثاء، إذ تباهى بأن الاقتصاد الأمريكي "موضع حسد" العالم، محذرا من أن الديمقراطيين يريدون "تدمير" البلاد.

وأمام نحو 20 ألفا من مناصريه على الأقل، الذين ارتدوا قبعات البيسبول الحمراء التي تحمل شعار "اجعلوا أمريكا عظيمة مجددا"، تعهد ترامب بـ"زلزال في صناديق الاقتراع"، وقال: "لقد فعلناها مرة وسنفعلها مجددا، وهذه المرة سننهي المهمة".



وتحت عنوان "فساد مونديال قطر يشوط بلاتيني خلف القضبان"، أشارت "الخليج" إلى توقيف الفرنسي ميشيل بلاتيني، الرئيس السابق للاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا)، احتياطيا، أمس الثلاثاء، في إطار تحقيق فرنسي حول فساد في منح قطر حق استضافة مونديال 2022، بحسب ما ذكره مصدر قريب من التحقيق لوكالة فرانس برس، مؤكدا خبرا نشره موقع "ميديابارت" الفرنسي، بينما أكد الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" التزامه بالتعاون مع التحقيقات، بينما أعلن فريق الدفاع عن بلاتيني، براءة موكله من كل الاتهامات.



وتم وضع بلاتيني قيد الحبس الاحتياطي صباح أمس، في مقر مكتب مكافحة الفساد التابع للشرطة القضائية في نانتير قرب باريس. كما تم الاستماع بصفة شاهد حر لكلود غيان، الأمين العام لقصر الإليزيه في عهد الرئيس السابق نيكولا ساركوزي، وكذلك تم احتجاز المستشارة السابقة لساركوزي، صوفي ديون، كجزء من هذا التحقيق.





وبالانتقال إلى الشأن السوداني، ذكرت "الخليج" أن نائب رئيس المجلس العسكري السوداني محمد حمدان دقلو "حميدتي" جدد الدعوة للإسراع بتشكيل حكومة تكنوقراط في أقرب وقت، تضم كل مكونات الشعب السوداني، لتمضي نحو انتخابات حرة نزيهة.

ونقلت "الاتحاد" عن حميدتي قوله، أمس الثلاثاء، إن البلاد لا تتحمل تأخيرا لحل الأزمة التي تمر بها، مؤكدا قبول المجلس تشكيل حكومة تكنوقراط مستقلة لإدارة شؤون البلاد خلال المرحلة المقبلة.



وتناولت "الخليج" المشروع الإسرائيلي الضخم لتوسيع مستوطنة في بيت لحم، حيث ذكرت صحيفة "هآرتس" أن إسرائيل خصصت نحو 1200 دونم لبناء حي جديد ضخم من شأنه توسيع مستوطنة "إفرات" باتجاه مدينة بيت لحم في الضفة بمنطقة تعد حساسة سياسيا.