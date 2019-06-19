إصابة 11 شخصا في حادث تصادم بالبحيرة

تحرير:محمود عبد الصبور ١٩ يونيو ٢٠١٩ - ٠٩:٣٣ ص

حادث تصادم - أرشيفية

أصيب 11 شخصا بجروح وكسور وكدمات وسحجات في أنحاء الجسم، اليوم الأربعاء، إثر حادث تصادم بين سيارتين نصف نقل وميكروباص أسفل الطريق الدولي الساحلي أمام كوبري المعدية بدائرة مركز إدكو بمحافظة البحيرة، حيث قطعت السيارة نصف النقل الطريق على "الميكروباص"، ما أدى إلى حدوث تصادم بين السيارتين وانقلابهم على الطريق، وتم نقل المصابين جميعا لمستشفى إدكو العام لتلقي العلاج اللازم، وجارٍ تحرير محضر بالواقعة للعرض على النيابة العامة لتولي التحقيقات، وإزالة آثار الحادث وفتح الطريق أمام حركة السيارات بعد توقفها بواسطة قوات الحماية المدنية بالبحيرة.

تلقى اللواء مجدي القمري مساعد وزير الداخلية مدير أمن البحيرة، إخطارا من اللواء محمد هندي مدير المباحث الجنائية بمديرية الأمن، بأنه تلقى بلاغا من مركز شرطة إدكو يفيد بوقوع حادث تصادم بين سيارتين نصف نقل وميكروباص أسفل الطريق الدولى الساحلى. وانتقل ضباط المباحث والرائد بهاء الكردي رئيس قطاع كفر الدوار