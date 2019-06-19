جريمة

إصابة 11 شخصا في حادث تصادم بالبحيرة

تحرير:محمود عبد الصبور ١٩ يونيو ٢٠١٩ - ٠٩:٣٣ ص
حادث تصادم - أرشيفية
حادث تصادم - أرشيفية
أصيب 11 شخصا بجروح وكسور وكدمات وسحجات في أنحاء الجسم، اليوم الأربعاء، إثر حادث تصادم بين سيارتين نصف نقل وميكروباص أسفل الطريق الدولي الساحلي أمام كوبري المعدية بدائرة مركز إدكو بمحافظة البحيرة، حيث قطعت السيارة نصف النقل الطريق على "الميكروباص"، ما أدى إلى حدوث تصادم بين السيارتين وانقلابهم على الطريق، وتم نقل المصابين جميعا لمستشفى إدكو العام لتلقي العلاج اللازم، وجارٍ تحرير محضر بالواقعة للعرض على النيابة العامة لتولي التحقيقات، وإزالة آثار الحادث وفتح الطريق أمام حركة السيارات بعد توقفها بواسطة قوات الحماية المدنية بالبحيرة.
تلقى اللواء مجدي القمري مساعد وزير الداخلية مدير أمن البحيرة، إخطارا من اللواء محمد هندي مدير المباحث الجنائية بمديرية الأمن، بأنه تلقى بلاغا من مركز شرطة إدكو يفيد بوقوع حادث تصادم بين سيارتين نصف نقل وميكروباص أسفل الطريق الدولى الساحلى. وانتقل ضباط المباحث والرائد بهاء الكردي رئيس قطاع كفر الدوار
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طفل- رضيع

«رجعت برجليها».. حبس سيدة خطفت رضيعا خوفا من الطلاق

أمرت النيابة العامة، بحبس ربة منزل، اختطفت طفلًا حديث الولادة من جدته، من داخل مستشفى قصر العيني، وذلك بعد تسلم التحريات الأمنية التى أكدت تخطيط المتهمة وتنفيذها للجريمة، وعدم علم زوجها بالأمر، إذ كان يعتقد وفقا لزعمها أنها حامل، وحينما اتصلت به وأخبرته أنها وضعت ذهب لأخذها والمولود من المستشفى، ففوجئ بالقبض عليهما، بتهمة خطف الطفل، وأقرت المتهمة فى التحقيقات أنها ارتكبت جريمتها بقصد السيطرة على الخلافات العائلية التى نشبت بينها وبين أهل زوجها، خاصة أنها الزوجة الثانية له وكانت تخشى أن يطلقها.
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«رد البورصة وحسم 2» أبرز محاكمات الأربعاء

يمر قطار المحاكمات اليوم الأربعاء بالعديد من القضايا المعروفة إعلاميًا، يتقدمها نظر طلب الرد المقام من محمد قدري "المحامي" المدعي بالحق المدني بوقف نظر الدعوى في قضية "التلاعب بالبورصة" مؤقتًا، وكانت النيابة العامة، انضمت في دعوى رد هيئة المحكمة، لعدم صلاحية المحكمة المطلوب ردها بنظر القضية، وذلك لأن المحكمة سبق وقضت برفع الحظر على التصرف في الأموال السائلة والمنقولة لبعض المتهمين في القصية، مما يؤكد أن المحكمة طبقا لنص المادة 146 من قانون المرافعات غير صالحة لنظر الدعوى -حسب طلب الرد-.
الحماية المدنية تواصل إطفاء حريق بمزرعة نخيل في الوادي الجديد-3

السيطرة على حريق شب في مزرعة نخيل بالوادي الجديد

تمكنت قوات الحماية المدنية فى محافظة الوادى الجديد من السيطرة على حريق محدود شب في مزرعة نخيل بمنطقة عين سفينة، بقرية المعصرة، التابعة لمركز الداخلة. تلقى اللواء محمد كمال، مساعد وزير الداخلية، مدير أمن الوادى الجديد، إخطارا من مدير إدارة الحماية المدنية، بشأن اشتعال النيران فى مزرعة نخيل بمنطقة عين سفينة، بقرية المعصرة التابعة لمركز الداخلة. على الفور، تم الدفع بسيارات الإطفاء التى تمكنت من السيطرة على الحريق وإخماد النيران، وجرت عمليات التبريد لمنع تجدد اشتعال النيران.
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إخلاء سبيل 12 أمين شرطة متهمين بتسريب مواعيد الحملات

أمرت محكمة جنايات القاهرة، اليوم الثلاثاء، إخلاء سبيل 12 أمين شرطة من قوة قسم شرطة الأميرية، على ذمة التحقيقات التي تجرى معهم بشأن اتهامهم بتقاضي رشاوى مالية من أصحاب دواليب المخدرات وأصحاب الكيف بمنطقة الأميرية، نظير تسهيل عملهم وعدم القبض عليهم، واتهامهم كذلك بالتواصل مع عدد من تجار المخدرات وتسريب معلومات عن حركات الدوريات الأمنية، فيما تستكمل نيابة حوادث غرب القاهرة الكلية تحقيقاتها بشأن الواقعة، وتنتظر تقرير مصلحة الأمن العام حول ملابسات الواقعة.
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حادث انقلاب سيارة علي زراعى البحيرة (4)

إصابة 8 أشخاص في حادث انقلاب سيارة ببنها

أصيب 8 أشخاص، اليوم الثلاثاء، في حادث انقلاب سيارة ميكروباص بطريق قرية نقباس التابعة لمركز بنها، وهرعت سيارات الإسعاف إلى مكان الحادث وتم نقل المصابين إلى مستشفى بنها العام لتلقي العلاج، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة مباشرة التحقيقات. بدأت الواقعة بتلقي اللواء رضا طبلية مساعد وزير الداخلية ومدير أمن القليوبية، إخطارًا من اللواء نبيل عدلي مدير الإدارة العامة بمرور القليوبية، بوقوع حادث انقلاب سيارة ميكروباص على طريق "نقباس - بنها"، وأسفرت عن وقوع مصابين.
مصابين-حادث-البحيرة-فى-مستشفى-حوش-عيسى

أنا الطيار.. مصابة بـ«تصادم البحيرة» تروي تفاصيل الحادث

روت "ن م" إحدى المصابات في حادث انقلاب سيارة ميكروباص محملة بالعمالة الزراعية على طريق الدلنجات حوش عيسى، اللحظات الأخيرة قبل انقلاب السيارة وحدوث الكارثة التي تسببت في مصرع 7 من زملائها وإصابة 15 آخرين. وقالت المصابة، إنهم كانوا في طريقهم للعمل بإحدى المزارع على الطريق الصحراوي، وكان السائق يسير بسرعة جنونية وعندما طالبناه بأن يبطئ، قال: "أنا الطيار ماحدش يخاف". وأضافت: "رغم صراخنا لأجل إبطاء السرعة، فإنه استمر بالسير بسرعة عالية، مع العلم أن الطريق (اتجاهين) وضيق وبه منحنيات كثيرة وتحده من الناحيتين ترعة الحاجر ومصرف".
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انهيار أسر ضحايا حادث البحيرة داخل مستشفى حوش عيسى

شهد مستشفى حوش عيسى بمحافظة البحيرة صراخا وعويلا من قبل أسر وأقارب ضحايا ومصابي حادث طريق الحاجر بدائرة المركز، حيث لقي 7 عمال مصرعهم واصيب 15 آخرون بكسور وجروح متفرقة بأنحاء الجسد، إثر وقوع حادث تصادم بين سيارة نصف نقل محملة بالعمالة الزراعية و"ميكروباص" أمام كوبري أبو خشيم طريق الحاجر بنطاق مركز حوش عيسى محافظة البحيرة، وتم نقل الجثث لمستشفى حوش عيسى العام والمصابين لمستشفيات حوش عيسى ودمنهور وأبو المطامير، وتم تحرير محضر بالواقعة للعرض على النيابة العامة لتولي التحقيقات.
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8 قتلى و16 مصابا في حادث تصادم مروع بالبحيرة (صور)

لقي 8 عمال مصرعهم وأصيب 16 آخرون بكسور وجروح، جراء حادث تصادم وقع بين سيارة نصف نقل محملة بالعمالة الزراعية وأخرى ميكروباص أمام كوبري أبو خشيم طريق الحاجر بنطاق مركز حوش عيسي بمحافظة البحيرة، وتم نقل الجثث لمستشفى حوش عيسى العام والمصابين لمستشفيات حوش عيسى ودمنهور وأبو المطامير، وجارٍ تحرير محضر بالواقعة للعرض على النيابة العامة لتولي التحقيقات، كما تتم إزالة آثار الحادث وفتح الطريق أمام حركة السيارات بعد توقفها بواسطة قوات الحماية المدنية بالبحيرة بقيادة العقيد محمد بلبع وكيل إدارة الحماية المدنية.
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