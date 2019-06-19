بعد صعود الاستثمارات.. خطة لإصدار سندات بعملة كورية

تستهدف الحكومة طرح سندات مقومة بعملات آسيوية خلال العام المالي المقبل 2019-2020، حيث تعتزم طرح سندات بعملة الوون الكوري الجنوبي، وهو ما يساهم في تنويع مصادر الاحتياطي

تحرير:رنا عبد الصادق ١٩ يونيو ٢٠١٩ - ١٠:٣٠ ص

الوون الكوري

قال خالد عبد الرحمن مساعد وزير المالية لعمليات أسواق المال، إن الحكومة تخطط لإصدار سندات دولية بإحدى العملات الآسيوية خلال العام المالي المقبل 2019-2020، مشيرا إلى أنها تستهدف إصدار سندات باليوان الصيني (سندات الباندا) أو بالين الياباني (سندات الساموراي) أو بعملة كوريا الجنوبية وهي الوون الكوري الجنوبي، وذلك كخيارات محتملة، مضيفا أن اختيار العملة سيعتمد على عوامل من بينها حجم طلب المستثمرين والتكلفة، بحسب وكالة رويترز. وتسعى وزارة المالية إلى إصدار سندات مقومة بالين واليوان بهدف تنويع مصادر الاقتراض كجزء من استراتيجيتها الجديدة لخفض الدين.

ما هي العملة الكورية؟ تعرف باسم وون كوريا الجنوبية (KRW)، وهي العملة المستعملة في كوريا الجنوبية. ويبلغ سعر الجنيه المصري مقابل الوون نحو 70.1893 وون كوريا جنوبية. سندات الباندا والساموراي ترجع تسمية سندات الساموراى، إلى المحاربين اليابانيين القدامى الذين كانت لهم قدسية عند اليابانيين، وهى سندات مقومة