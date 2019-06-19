هروب مدافع كوبا بعد الخسارة بسباعية أمام المكسيك

١٩ يونيو ٢٠١٩ - ٠٩:٤٩ ص

كوبا والمكسيك

لم تكن خسارة كوبا بسباعية نظيفة يوم السبت الماضي أمام المكسيك في مستهل مشوارها بالكأس الذهبية ضمن مباريات المجموعة الأولى، هو الخبر السيئ الوحيد الذي تلقته الجماهير، حيث أشار راؤول ميديروس مدرب الفريق في المؤتمر الصحفي الخاص بمواجهة مارتينيك في الجولة الثانية من دور المجموعات فجر غد الخمس، أن مدافع الفريق ياسماني لوبيز، اختفى مباشرة عقب تلك الخسارة الثقيلة، وقال ميديروس: "اتخذ ياسماني هذا القرار من تلقاء نفسه، وليس لأحد منا أو من زملائه أي دخل في ذلك القرار".

وأضاف ميديروس: "الجميع يعرف بأننا لم نشارك بوفد كامل في البطولة"، فإلى جانب هروب لوبيز، لم يحصل يوردان سانتا كروز على تأشيرة دخول من السلطات الأمريكية، وبالتالي غاب عن المشاركة في البطولة. ويعد لوبيز من ركائز خط الدفاع في المنتخب الكوبي، حيث بدأ مشواره الدولي في عام 2013، ومنذ ذلك الحين سجل هدفًا وحيدًا