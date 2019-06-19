هروب مدافع كوبا بعد الخسارة بسباعية أمام المكسيك
١٩ يونيو ٢٠١٩ - ٠٩:٤٩ ص
كوبا والمكسيك
لم تكن خسارة كوبا بسباعية نظيفة يوم السبت الماضي أمام المكسيك في مستهل مشوارها بالكأس الذهبية ضمن مباريات المجموعة الأولى، هو الخبر السيئ الوحيد الذي تلقته الجماهير، حيث أشار راؤول ميديروس مدرب الفريق في المؤتمر الصحفي الخاص بمواجهة مارتينيك في الجولة الثانية من دور المجموعات فجر غد الخمس، أن مدافع الفريق ياسماني لوبيز، اختفى مباشرة عقب تلك الخسارة الثقيلة، وقال ميديروس: "اتخذ ياسماني هذا القرار من تلقاء نفسه، وليس لأحد منا أو من زملائه أي دخل في ذلك القرار".
وأضاف ميديروس: "الجميع يعرف بأننا لم نشارك بوفد كامل في البطولة"، فإلى جانب هروب لوبيز، لم يحصل يوردان سانتا كروز على تأشيرة دخول من السلطات الأمريكية، وبالتالي غاب عن المشاركة في البطولة.
ويعد لوبيز من ركائز خط الدفاع في المنتخب الكوبي، حيث بدأ مشواره الدولي في عام 2013، ومنذ ذلك الحين سجل هدفًا وحيدًا
وأضاف ميديروس
: "الجميع يعرف بأننا لم نشارك بوفد كامل في البطولة"، فإلى جانب هروب لوبيز، لم يحصل يوردان سانتا كروز على تأشيرة دخول من السلطات الأمريكية، وبالتالي غاب عن المشاركة في البطولة.
ويعد لوبيز
من ركائز خط الدفاع في المنتخب الكوبي، حيث بدأ مشواره الدولي في عام 2013، ومنذ ذلك الحين سجل هدفًا وحيدًا في 28 مباراة خاضها.
يذكر أن هذه ليست المرة الأولى التي يهرب منها رياضي من منتخب كوبا
، ففي بطولة الكأس الذهبية عام 2015 هرب 4 لاعبين، كما هرب العديد من الرياضيين الكوبيين أثناء دورة الألعاب الأمريكية التي أقيمت في تورنتو عام 2015.
يذكر أن الكأس الذهبية هذا العام تقام في 3 دول هي الولايات المتحدة وكوستاريكا وجامايكا.