رياضة

هروب مدافع كوبا بعد الخسارة بسباعية أمام المكسيك

١٩ يونيو ٢٠١٩ - ٠٩:٤٩ ص
كوبا والمكسيك
كوبا والمكسيك
لم تكن خسارة كوبا بسباعية نظيفة يوم السبت الماضي أمام المكسيك في مستهل مشوارها بالكأس الذهبية ضمن مباريات المجموعة الأولى، هو الخبر السيئ الوحيد الذي تلقته الجماهير، حيث أشار راؤول ميديروس مدرب الفريق في المؤتمر الصحفي الخاص بمواجهة مارتينيك في الجولة الثانية من دور المجموعات فجر غد الخمس، أن مدافع الفريق ياسماني لوبيز، اختفى مباشرة عقب تلك الخسارة الثقيلة، وقال ميديروس: "اتخذ ياسماني هذا القرار من تلقاء نفسه، وليس لأحد منا أو من زملائه أي دخل في ذلك القرار".
وأضاف ميديروس: "الجميع يعرف بأننا لم نشارك بوفد كامل في البطولة"، فإلى جانب هروب لوبيز، لم يحصل يوردان سانتا كروز على تأشيرة دخول من السلطات الأمريكية، وبالتالي غاب عن المشاركة في البطولة. ويعد لوبيز من ركائز خط الدفاع في المنتخب الكوبي، حيث بدأ مشواره الدولي في عام 2013، ومنذ ذلك الحين سجل هدفًا وحيدًا
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مدرب أوغندا.. قهر الزمالك وقاد طفرة الإسماعيلي

يبحث المدرب الفرنسي سيباستيان ديسابر عن ترك بصمة له مع منتخب أوغندا، عندما يشارك في كأس الأمم الإفريقية التي تحتضنها مصر بين يومي 21 يونيو و19 يوليو، وتتواجد أوغندا في المجموعة الأولى إلى جانب الكونغو الديمقراطية وزيمبابوي والمنتخب الوطني، وبدأ ديسابر مسيرته التدريبة في عام 2004 في دوري الهواة الفرنسي، والذي استمر به حتى موسم 2010- 2011 عندما قرر بدء مغامرته الإفريقية بتدريب أسيك أبيدجان الإيفواري، والذي قاده للوصول إلى ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا ولقب الكأس، ولقب السوبر الإيفواري والوصول إلى ربع نهائي الكونفدرالية.
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مدرب الفراعنة يستبعد التدريب على استاد القاهرة

استبعد أحمد ناجي، مدرب حراس مرمى المنتخب الوطني، فكرة خوض الفراعنة تدريباتهم على ملعب ستاد القاهرة الدولي قبل كأس الأمم الإفريقية 2019، التي تستضيفها مصر في الفترة من 21 يونيو إلى 19 يوليو المقبل، ويلعب منتخب مصر، صاحب الرقم القياسي في عدد مرات الفوز باللقب القاري، ضمن المجموعة الأولى مع منتخبات جمهورية الكونغو وأوغندا زيمبابوي، ونالت مصر شرف تنظيم البطولة الإفريقية من قبل في 4 مناسبات، وتنظم مصر نسخة 2019، التي ستقام بمشاركة 24 منتخبًا، لأول مرة بدءًا من هذه النسخة، بعد أن كان يقام العرس القاري في السابق بمشاركة 16 منتخبًا.
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استاد القاهرة يشهد اليوم البروفة الأخيرة لحفل «كان»

يشهد استاد القاهرة الدولي، في الثامنة مساء اليوم الأربعاء، البروفة الأخيرة لحفل افتتاح بطولة كأس أمم إفريقيا 2019، التي تستضيفها مصر من 21 يونيو إلى 19 يوليو المقبل، وتقام للمرة الأولى بمشاركة 24 منتخبا بعد أن كان يقام العرس القاري في السابق بمشاركة 16 منتخبا، حيث وضعت اللجنة المنظمة للبطولة اللمسات الأخيرة على حفل الافتتاح المقرر له مساء يوم الجمعة المقبل باستاد القاهرة، وكشفت اللجنة عن أن الحفل سيستغرق نحو 17 دقيقة تقريبا، وسيتضمن أغنية بثلاث لغات.
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مارادونا يتخلى عن تدريب ناديه المكسيكي

تخلى الأسطورة دييجو مارادونا عن منصبه مدرباً لفريق دورادوس دي سينالوا من الدرجة الثانية في المكسيك لظروف صحية ستضطره للخضوع لعمليتين، حسب ما أعلن محاميه، وكان مارادونا صاحب الـ58 عامًا، قد تسلم تدريب الفريق المكسيكي الذي يخوض غمار الدرجة الثانية، في سبتمبر الماضي خلال الأسبوع الثامن من الدوري المحلي، حين كان الفريق يحتل المركز الثالث عشر من 15 في الترتيب، وتمكن النجم الأرجنتيني السابق من قيادة فريقه إلى نهائي الدرجة الثانية مرتين في دوري الافتتاح والختام، ولكنه خسر في المرتين أمام فريق أتلتيكو سان لويس، وفشل في العبور به إلى الدرجة الأولى.
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البلد المضيف يخشى الوداع المبكر في مونديال الشباب

تتواصل، اليوم الأربعاء، مباريات دور المجموعات من كأس العالم للشباب المقام حاليا في بولندا من خلال مباريات الجولة الأخيرة في المجموعتين الأولى والثانية، ففي المجموعة الأولى تواجه السنغال نظيرتها بولندا في تمام الساعة 8:30 مساءً، وتحتل السنغال صدارة المجموعة برصيد 6 نقاط، وضمنت التأهل إلى دور الـ16، أما بولندا فتحتل المركز الثاني برصيد 3 نقاط، وتحتاج للفوز لضمان التأهل، وضمن مباريات نفس المجموعة تواجه كولومبيا الثالثة برصيد 3 نقاط، نظيرتها تاهيتي متذيلة الترتيب دون رصيد من النقاط، الساعة 8:30 أيضًا.
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إيطاليا تعبر المكسيك والسنغال تقسو على تاهيتي

حقق منتخب إيطاليا فوزًا ثمينًا على نظيره المكسيكي، بهدفين لهدف، خلال المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الخميس، على ملعب ستاديون جوسير، ضمن مواجهات الجولة الأولى من المجموعة الثانية لدور المجموعات، بالمجموعة الثانية لبطولة كأس العالم للشباب لكرة القدم تحت 19 عامًا، المقامة حاليًا في بولندا، ليحصد منتخب الأتزوري، أول ثلاث نقاط له في مشواره بالمجموعة التي تضم منتخبي اليابان والإكوادور، ويلتقيان في الجولة ذاتها في وقت لاحق من اليوم على ستاديون زديسلاف كشيزكوفياك.
.كأس-العالم-للشباب- 2019 (2)

الليلة 4 مواجهات في اليوم الأول لمونديال الشباب

تنطلق اليوم الخميس فعاليات النسخة الثانية والعشرين لبطولة كأس العالم لكرة القدم للشباب (تحت 20 عاما) والتي تستضيفها بولندا من 23 مايو الحالي إلى 15 يونيو المقبل بمشاركة 24 منتخبا من ست قارات (6 منتخبات أوروبية، و4 من كل من إفريقيا ومثلها من آسيا وأمريكا الشمالية والجنوبية ومنتخبان من أوقيانوسيا)، مقسمة على 6 مجموعات، تضم كل مجموعة 4 منتخبات، حيث يتأهل أول وثاني الترتيب إلى دور ثمن النهائي، ومن ثم يتأهل أفضل 4 منتخبات حققت المركز الثالث ليكتمل عدد المتأهلين إلى 16، على أن تبدأ بعد ذلك مرحلة خروج المغلوب.
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