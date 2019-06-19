رياضة

استاد القاهرة يشهد اليوم البروفة الأخيرة لحفل «كان»

١٩ يونيو ٢٠١٩ - ٠٩:٥٦ ص
استاد القاهرة
استاد القاهرة
يشهد استاد القاهرة الدولي، في الثامنة مساء اليوم الأربعاء، البروفة الأخيرة لحفل افتتاح بطولة كأس أمم إفريقيا 2019، التي تستضيفها مصر من 21 يونيو إلى 19 يوليو المقبل، وتقام للمرة الأولى بمشاركة 24 منتخبا بعد أن كان يقام العرس القاري في السابق بمشاركة 16 منتخبا، حيث وضعت اللجنة المنظمة للبطولة اللمسات الأخيرة على حفل الافتتاح المقرر له مساء يوم الجمعة المقبل باستاد القاهرة، وكشفت اللجنة عن أن الحفل سيستغرق نحو 17 دقيقة تقريبا، وسيتضمن أغنية بثلاث لغات.
ويشارك في أغنية البطولة المطرب حكيم، ومعه مطرب سنغالي وآخر نيجيرى، وتحمل الأغنية اسم «متجمعين»، وهي من إنتاج شركة سينرجي المملوكة لمجموعة إعلام المصريين، التي يترأس مجلس إدارتها تامر مرسي، بالإضافة إلى عدد من الفقرات الاستعراضية المجهزة للحفل، وتدور حول رموز الحضارة المصرية والحضارات الإفريقية،
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ديسابر (2)

مدرب أوغندا.. قهر الزمالك وقاد طفرة الإسماعيلي

يبحث المدرب الفرنسي سيباستيان ديسابر عن ترك بصمة له مع منتخب أوغندا، عندما يشارك في كأس الأمم الإفريقية التي تحتضنها مصر بين يومي 21 يونيو و19 يوليو، وتتواجد أوغندا في المجموعة الأولى إلى جانب الكونغو الديمقراطية وزيمبابوي والمنتخب الوطني، وبدأ ديسابر مسيرته التدريبة في عام 2004 في دوري الهواة الفرنسي، والذي استمر به حتى موسم 2010- 2011 عندما قرر بدء مغامرته الإفريقية بتدريب أسيك أبيدجان الإيفواري، والذي قاده للوصول إلى ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا ولقب الكأس، ولقب السوبر الإيفواري والوصول إلى ربع نهائي الكونفدرالية.
استاد-القاهرة‎ (1)

مدرب الفراعنة يستبعد التدريب على استاد القاهرة

استبعد أحمد ناجي، مدرب حراس مرمى المنتخب الوطني، فكرة خوض الفراعنة تدريباتهم على ملعب ستاد القاهرة الدولي قبل كأس الأمم الإفريقية 2019، التي تستضيفها مصر في الفترة من 21 يونيو إلى 19 يوليو المقبل، ويلعب منتخب مصر، صاحب الرقم القياسي في عدد مرات الفوز باللقب القاري، ضمن المجموعة الأولى مع منتخبات جمهورية الكونغو وأوغندا زيمبابوي، ونالت مصر شرف تنظيم البطولة الإفريقية من قبل في 4 مناسبات، وتنظم مصر نسخة 2019، التي ستقام بمشاركة 24 منتخبًا، لأول مرة بدءًا من هذه النسخة، بعد أن كان يقام العرس القاري في السابق بمشاركة 16 منتخبًا.
كوبا-والمكسيك

هروب مدافع كوبا بعد الخسارة بسباعية أمام المكسيك

لم تكن خسارة كوبا بسباعية نظيفة يوم السبت الماضي أمام المكسيك في مستهل مشوارها بالكأس الذهبية ضمن مباريات المجموعة الأولى، هو الخبر السيئ الوحيد الذي تلقته الجماهير، حيث أشار راؤول ميديروس مدرب الفريق في المؤتمر الصحفي الخاص بمواجهة مارتينيك في الجولة الثانية من دور المجموعات فجر غد الخمس، أن مدافع الفريق ياسماني لوبيز، اختفى مباشرة عقب تلك الخسارة الثقيلة، وقال ميديروس: "اتخذ ياسماني هذا القرار من تلقاء نفسه، وليس لأحد منا أو من زملائه أي دخل في ذلك القرار".
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منتخب- مصر

المنتخب: لا نعد الجماهير بتحقيق لقب أمم إفريقيا

قال إيهاب لهيطة، مدير المنتخب الوطني، إن المنتخب حقق الاستفادة المطلوبة من معسكر برج العرب الذي استمر لمدة 10 أيام، وخاص خلاله مباراتين وديتين أمام تنزانيا ثم غينيا، قبل الانتقال لمعسكره الحالي بالقاهرة. وأوضح لهيطة، خلال تصريحاته، مساء الثلاثاء، لقناة «TIME SPORTS»، أن الجهاز الفني بقيادة المكسيكي خافيير أجيري، لم يستقر على تشكيل مباراة زيمبابوي بنسبة 100%، خاصة أن الفريق ما زال أمامه تدريبان قبل المباراة، لكن ذلك لا يمنع أن الصورة أصبحت واضحة أمامه بشكل أكبر.
محمد-صلاح

فرانس فوتبول: تأثير صلاح تخطى كرة القدم

خصصت مجلة "فرانس فوتبول" الفرنسية جزءا من عددها الصادر اليوم الإثنين للحديث عن نجم المنتخب الوطني محمد صلاح ومشاركته المنتظرة في كأس الأمم الإفريقية التي تحتضنها مصر بين يومي 21 يونيو و19 يوليو المقبل، وتصدّر العدد الحوار الذي أجرته المجلة مع مالك باريس سان جيرمان ناصر الخليفي، إلى جانب الحوار الآخر الذي أجرته "فرانس فوتبول" مع يوسف عتال الجزائري المحترف في صفوف فريق نيس، كما خصصت المجلة جزءًا للحديث عن كأس الأمم الإفريقية وفخرها بوجود 8 مدربين فرنسيين في البطولة.
منتخب مصر

منتخب مصر يكشف عن الورقة الرابحة للفوز بأمم إفريقيا

أكد هاني رمزي، مساعد المدير الفني للمنتخب الوطني، أن تجربة غينيا اليوم تأتي في إطار الاطمئنان على جميع اللاعبين في القائمة وتجهيزهم لكل طرق اللعب التي أعدها الجهاز الفني لخوض غمار البطولة الإفريقية، وأضاف رمزي في تصريحات صحفية اليوم الأحد، أن الجهاز الفني يقف بالفعل على نسبة كبيرة من التشكيل الأساسي، لكن لا بد أن يكون كل اللاعبين على مستوى بدني وفني عال، لأن مشوار البطولة طويل، وسيكون لكل لاعب دوره فيها، وقال إن الروح العالية التي أبداها اللاعبون في معسكرهم الحالي تجعل الجهاز الفني مطمئنا على تماسك الفريق وقدرته على تحقيق النتائج المرجوة.
منتخب مصر (2)

أرقام من مواجهة مصر وغينيا بالبروفة الأخيرة لإفريقيا

يدخل المنتخب الوطني، في تمام الساعة التاسعة مساء اليوم الأحد، في ودية ثانية أمام نظيره منتخب غينيا، على استاد برج العرب بالإسكندرية، وذلك في البروفة الثانية والأخيرة، استعدادًا لبطولة كأس أمم إفريقيا 2019، التي تستضيفها مصر من 21 يونيو إلى 19 يوليو المقبل، والتي تقام للمرة الأولى بمشاركة 24 منتخبًا بعد أن كان يقام العرس القاري في السابق بمشاركة 16 منتخبًا، وكانت أول مباراة ودية يخوضها الفراعنة أمام تنزانيا، وأُقيمت الخميس الماضي، وانتهت بفوز المنتخب الوطني بهدف نظيف.
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