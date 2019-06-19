استاد القاهرة يشهد اليوم البروفة الأخيرة لحفل «كان»

١٩ يونيو ٢٠١٩ - ٠٩:٥٦ ص

استاد القاهرة

يشهد استاد القاهرة الدولي، في الثامنة مساء اليوم الأربعاء، البروفة الأخيرة لحفل افتتاح بطولة كأس أمم إفريقيا 2019، التي تستضيفها مصر من 21 يونيو إلى 19 يوليو المقبل، وتقام للمرة الأولى بمشاركة 24 منتخبا بعد أن كان يقام العرس القاري في السابق بمشاركة 16 منتخبا، حيث وضعت اللجنة المنظمة للبطولة اللمسات الأخيرة على حفل الافتتاح المقرر له مساء يوم الجمعة المقبل باستاد القاهرة، وكشفت اللجنة عن أن الحفل سيستغرق نحو 17 دقيقة تقريبا، وسيتضمن أغنية بثلاث لغات.

ويشارك في أغنية البطولة المطرب حكيم، ومعه مطرب سنغالي وآخر نيجيرى، وتحمل الأغنية اسم «متجمعين»، وهي من إنتاج شركة سينرجي المملوكة لمجموعة إعلام المصريين، التي يترأس مجلس إدارتها تامر مرسي، بالإضافة إلى عدد من الفقرات الاستعراضية المجهزة للحفل، وتدور حول رموز الحضارة المصرية والحضارات الإفريقية،