السيسي يصل بوخارست في أول أيام زيارته لرومانيا

١٩ يونيو ٢٠١٩ - ١٠:١٩ ص

السيسي - أرشيفية

وصل الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى العاصمة بوخارست، صباح اليوم الأربعاء، في أول أيام زيارته الرسمية إلى رومانيا، وفقا للسفير بسام راضي المتحدث باسم رئاسة الجمهورية. من المقرر أن يعقد الرئيس السيسي في زيارته للعاصمة الرومانية بوخارست، جلسة مباحثات مع نظيره الروماني كلاوس يوهانيس، بالإضافة إلى مقابلة رئيسي مجلس النواب ومجلس الشيوخ في رومانيا، لبحث سبل تعزيز العلاقات السياسية والاقتصادية بين البلدين، بالاضافة الي استعراض أوجه التعاون والتنسيق المتبادل على الصعيدين الدولي والإقليمي.

كما يلقي الرئيس كلمة في جامعة "بوخارست للدراسات الاقتصادية" لإلقاء الضوء على مجمل العلاقات الثقافية والحضارية بين مصر ورومانيا، وجهود تطوير منظومة التعليم العالي والبحث العلمي في مصر، وآفاق تعظيم التعاون بين البلدين.وغادر الرئيس العاصمة البيلاروسية "مينسك" صباح اليوم، متوجها إلى رومانيا، في ختام زيارة