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السيسي يصل بوخارست في أول أيام زيارته لرومانيا

١٩ يونيو ٢٠١٩ - ١٠:١٩ ص
السيسي - أرشيفية
السيسي - أرشيفية
وصل الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى العاصمة بوخارست، صباح اليوم الأربعاء، في أول أيام زيارته الرسمية إلى رومانيا، وفقا للسفير بسام راضي المتحدث باسم رئاسة الجمهورية. من المقرر أن يعقد الرئيس السيسي في زيارته للعاصمة الرومانية بوخارست، جلسة مباحثات مع نظيره الروماني كلاوس يوهانيس، بالإضافة إلى مقابلة رئيسي مجلس النواب ومجلس الشيوخ في رومانيا، لبحث سبل تعزيز العلاقات السياسية والاقتصادية بين البلدين، بالاضافة الي استعراض أوجه التعاون والتنسيق المتبادل على الصعيدين الدولي والإقليمي.
كما يلقي الرئيس كلمة في جامعة "بوخارست للدراسات الاقتصادية" لإلقاء الضوء على مجمل العلاقات الثقافية والحضارية بين مصر ورومانيا، وجهود تطوير منظومة التعليم العالي والبحث العلمي في مصر، وآفاق تعظيم التعاون بين البلدين.وغادر الرئيس العاصمة البيلاروسية "مينسك" صباح اليوم، متوجها إلى رومانيا، في ختام زيارة
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سامح-شكري (2)

الخارجية تستنكر تصريحات مفوضية حقوق الإنسان حول وفاة مرسي

استنكر المستشار أحمد حافظ المتحدث باسم وزارة الخارجية، بأقوى العبارات، التصريحات التي أدلى بها المتحدث باسم مكتب المفوضية السامية لحقوق الإنسان حول وفاة محمد مرسى، وذلك خلال محاكمته في قضية تخابر مع جهة أجنبية، في تناول ينطوي على محاولة تسييس حالة وفاة طبيعية بشكل متعمد. وأدان حافظ ما تضمنته تلك التصريحات من إيحاءات للتشكيك بغرض الافتئات على مؤسسات الدولة المصرية ونزاهة القضاء، وبما يعد محاولة مغرضة للنيل من التزام مصر بالمعايير الدولية، بل والقفز إلى استنتاجات واهية لا تستند إلى أي أدلة أو براهين حول صحة المذكور دون أي إدراك بل وجهل تام بالحقائق.
طقس (3)

الأرصاد تُحذر: طقس اليوم شديد الحرارة

توقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن يسود اليوم الأربعاء، طقس معتدل على السواحل الشمالية شديد الحرارة على باقي الأنحاء نهارًا لطيف ليلًا، وتقل الرؤية في الشبورة المائية صباحًا على مناطق من شمال البلاد، كما تظهر السحب المنخفضة والمتوسطة على شمال البلاد، والرياح أغلبها شمالية غربية معتدلة تنشط أحيانًا على جنوب سيناء. وبالنسبة لحالة البحر المتوسط تكون معتدلة وارتفاع الموج فيه من متر ونصف إلى مترين، والرياح السطحية غربية، وبالنسبة لحالة البحر الأحمر تكون خفيفة إلى معتدلة وارتفاع الموج فيه من متر إلى متر ونصف والرياح السطحية شمالية غربية.
محمد صلاح اثناء-تصوير-الاعلان

شيخ الأزهر يوصي محمد صلاح: التواضع سبيلك للارتقاء

تلقى فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، مساء الثلاثاء، اتصالًا هاتفيًا من محمد صلاح، لاعب منتخب مصر، ونادي ليفربول الإنجليزي. وخلال الاتصال، أعرب صلاح عن تقديره لفضيلة الإمام الأكبر شيخ الأزهر، وسعادته الغامرة بالتحدث إليه. من جانبه، رحب فضيلة الإمام الأكبر باتصال محمد صلاح واصفًا إياه بالابن الخلوق، والقدوة المتميزة للشباب. وأوصى فضيلة الإمام الأكبر، اللاعب بوصايا عدة، وقال له: «أنصحك بالتمسك بالتواضع دائمًا، فهو سبيلك إلى الارتقاء أكثر وأكثر».
الأزهر‎ (2)

وكيل الأزهر: الزواج في الإسلام يتطلب بلوغ سن النضج

قال الشيخ صالح عباس، وكيل الأزهر الشريف خلال كلمته في ختام القمة الإفريقية اليوم، إن الزواج في الإسلام يقوم على رضا الطرفين وبخاصة الفتاة وهذا التراضي يتطلب أن تكون الفتاة قد بلغت سن النضج والعقل الذي يجعل رضاها صحيحا. وأوضح أن هذا هو الحد الذي تصلح فيه الفتاة للتعبير عن إرادتها في الزواج، وهو الذي يكفل لها أن تحصل على الحد الأدنى من الحقوق في التربية والتمتع بالطفولة والتعليم، والقدرة على القيام بأعباء الزواج، مشيرا إلى أن سن الزواج المعمول به في مصر للفتاة والفتى وفقا للقانون هو 18 سنة وهو ما يتماشى مع المواثيق الدولية.
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عبد الفتاح-السيسى (5)

السيسي يوجه بمواصلة العمل لتفعيل صندوق تكريم الشهداء

وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي، بمواصلة العمل الجاري لتفعيل آليات عمل صندوق تكريم الشهداء والمصابين، مشددًا على أهمية التنسيق الكامل بين جميع الجهات والهيئات المعنية بالدولة لضمان سير العمل في الصندوق على أكمل وجه وتحقيق هدفه السامي في تقديم الرعاية والتكريم اللازمين للشهداء والمصابين وأسرهم. جاء ذلك خلال اجتماع الرئيس اليوم الأحد، مع اللواء السيد الغالي رئيس مجلس إدارة صندوق تكريم شهداء وضحايا ومفقودي ومصابي العمليات الحربية والإرهابية والأمنية وأسرهم.
عبد الفتاح السيسى (1)

السيسي يزور معسكر المنتخب الوطني باستاد الدفاع الجوي

زار الرئيس عبد الفتاح السيسى، صباح اليوم السبت، المنتخب الوطني لكرة القدم، خلال تدريباته التي يجريها باستاد الدفاع الجوي، استعدادا للمشاركة في بطولة الأمم الإفريقية. وقال السفير بسام راضى، المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، إن الرئيس التقى أعضاء المنتخب الوطنى المشارك فى بطولة كأس الأمم الإفريقية المقبلة لكرة القدم التى ستستضيفها مصر انطلاقا من شهر يونيو الجارى. وأعرب الرئيس خلال اللقاء عن خالص أمنياته بالتوفيق والنجاح للمنتخب فى البطولة، مؤكدا ثقته الكاملة فى إدراك أعضاء جهاز المنتخب الوطنى واللاعبين لحجم المسئولية الملقاة على عاتقهم.
الرئيس عبد الفتاح السيسي

السيسي يفتتح المنتدى الإفريقي لمكافحة الفساد (بث مباشر)

يفتتح الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، بعد قليل، أعمال المنتدى الإفريقي الأول لمكافحة الفساد بشرم الشيخ، والذي تستمر أعماله لمدة يومين. ووفقا للمتحدث باسم رئاسة الجمهورية السفير بسام راضي، فإن المنتدى ينعقد بناءً على المبادرة التي أطلقها الرئيس السيسي في شهر يناير من العام الماضي، في أثناء مشاركته بالقمة الإفريقية السنوية للقادة الأفارقة، لعقد المنتدى الأول من نوعه في مصر مواكبة لرئاستها الحالية للاتحاد الإفريقي.
خريجة-من-البرنامج-الرئاسي

خريجة من برنامج الرئاسة تمثل مصر بقائمة قارة الشباب

حاز العمل على تنمية واستغلال مهارات الشباب في القارة الإفريقية اهتمام هبة عاصم، التي قادها شغفها لتقديم الكثير من العمل الشاق بحثًا عن تحقيق حلمها في دعم قضايا القارة السمراء الخاصة بالشباب، إذ حصلت هبة عاصم عادل، على ليسانس الآداب في اللغة الإسبانية بجامعة القاهرة، والتحقت بالعمل في نموذج محاكاة الاتحاد الإفريقى بالجامعة، وجاءت ضمن خريجى الدفعات الأولى من البرنامج الرئاسى لتأهيل الشباب. وواصلت هبة سعيها لدعم قضايا الشباب الإفريقى، حتى ترأست نموذجى محاكاة الاتحاد الإفريقى، والقمة العربية الإفريقية بمنتدى شباب العالم.
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