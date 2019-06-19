جريمة

تبديل الأطفال وسرقة الرضع..جرائم سوداء وعقوبة لاتردع

ربة منزل تسرق طفلا من داخل مستشفى قصر العيني بسبب خلافات مع زوجها.. عادت للمستشفى لاستكمال سيناريو الولادة فتم ضبطها.. عاملة نظافة تبدل الإنآث بالذكور
تحرير:محمد الأشموني ١٩ يونيو ٢٠١٩ - ١٠:٢٣ ص
طفل رضيع
طفل رضيع
"مش ماشية من هنا من غير ابني" لم تكن المرة الأولى التي تحدث داخل أحد المستشفيات فاختفاء الأطفال وسرقتهم عقب الولادة أصبح أمرا واقعا لامفر منه، بعدما احترف البعض ذلك واعتبره وسيلة للتربح، أو للحصول على طفل لتبنيه وتربيته، ووصل الأمر إلى حد استعانة مافيا تجارة الأطفال بعدد من الممرضات لتسهيل عملية السرقة، عبر تحديد مواعيد الولادة والوصول للحضانات، وآخر تلك الوقائع هي القضية التي ساهمت المتهمة نفسها في حلها، بعدما عادت مرة أخرى إلى المستشفى التي سرقت منه الرضيع لخداع زوجها.
بلغت عامها الـ 32 ولم تنجب بعد، فتسرب الخوف إلى قلبها، ودفعها شيطانها إلى التفكير في حيلة للحصول على طفل، خوفا من إقدام زوجها على طلاقها. ارتدت نقابا لعدم كشف هويتها، وتوجهت إلى مستشفى قصر العيني، وبدأت في مراقبة السيدات بالقرب من غرف الولادة، إلى حين وقع نظرها على عجوز تحمل رضيعا لم يكمل يومه الأول،
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خلاف-على-بيع-قطع أثرية

خاطفو مزارع دمياط: «نصب علينا فى مليون و200 ألف»

هرولت ربة منزل وشقيق زوجها إلى مركز شرطة كفر سعد بمديرية أمن دمياط، يشكوان فيه من اختطاف زوجها، من قبل أصدقاء تجمعه تعاملات مالية بينهم، إذ استدرجه أصدقاؤه واحتجزوه بمكان مجهول، واتصلوا على شقيق المجني عليه يطالبونه بدفع مبلغ 2 مليون جنيه لتحرير شقيقه، وهددوا بقتله فى حال التخاذل عن رد المبلغ أو إبلاغ الشرطة، ونجحت الجهود الأمنية فى تتبع المتهمين والقبض عليهم وتحرير المجني عليه. وتبادل الطرفان الاتهامات، إذ نسب الخاطفون للمزارع المجني عليه تهمة النصب عليهم والاستيلاء منهم على مبلغ مليون و200 ألف جنيه.
محاكمة-جمال-وعلاء-مبارك-فى-قضية-التلاعب-بالبورصة-تصوير-سامح-ابو-حسن

الحكم في رد محكمة «التلاعب بالبورصة».. غدا

قررت محكمة استئناف القاهرة، اليوم الأربعاء، حجز طلب الرد المقدم من المحامين المدعين بالحق المدني، ضد هيئة محكمة قضية "التلاعب بالبورصة"، المتهم فيها جمال وعلاء مبارك وآخرين، إلى جلسة غدٍ الخميس، للنطق بالحكم، وصممت النيابة العامة خلال جلسة اليوم على الانضمام على طلب امتناع المحكمة عن نظر الدعوى، لسابقة إصدارها قرارًا سابقًا لأحد المتهمين بالقضية، وهو أحمد محمد نعيم، في شأن منعه من التصرف في أمواله، ما يؤكد أن المحكمة طبقا لنص المادة 146 من قانون المرافعات غير صالحة لنظر الدعوى، حسب طلب الرد.
حملة-مرورية (2)

تعرف على خريطة جهود المرور بالتزامن مع «كأس الأمم»

تشن الإدارة العامة للمرور حملات متنوعة على مستوى القاهرة الكبرى، لرصد المخالفات المرورية، وتوقيع الجزاءات اللازمة عليها، والتصدي لحالات القيادة تحت تأثير المواد المخدرة، ورفع السيارات المتروكة كجزء من تأمين الطرق بالتزامن مع انطلاق فاعليات بطولة إفريقيا بمصر، هذا بخلاف التدخل السريع فى الحوادث التى يتم الإبلاغ عنها، للمساعدة فى نقل المصابين لإسعافهم بجانب رفع آثار الحوادث لتسيير الحركة المرورية، وتلقت غرفة عمليات الإدارة العامة للمرور بلاغين بوقوع حادثين مروريين صباح اليوم، أحدهما بمدينة 15 مايو والثاني فى المقطم، وتم نقل 4 مصابين لأقرب مستشفى.
حبس-متهمه

إحالة سيدة وابنتها للجنايات لسرقة 2.5 مليون جنيه

قررت نيابة العطارين بالإسكندرية إحالة كل من "م.م.ع"، والدتها "ع.س.ال" ربة منزل، إلى محكمة جنايات الإسكندرية، برئاسة المستشار محمد صبري جاد، وبعضوية المستشارين محمد عاطف الميداني، ومحمد حسن منيع، وأمانة سر السيد إبراهيم البتانوني، لمحاكمتهما لاتهامهما بالاستيلاء على مبالغ مالية على غير الحقيقة في القضية رقم 26033 لسنة 2018 جنايات قسم شرطة العطارين، حيث بدأت الواقعة بتلقي مدير أمن الإسكندرية، إخطارًا من ضباط إدارة الأموال العامة بالقبض على فتاة ووالدتها لاستيلائهما على مبلغ مالي من حساب سيدة بأحد البنوك بدائرة القسم.
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طعن-بالسكين

النيابة تستعجل تقرير تشريح إمام مسجد الهرم

خاطبت نيابة حوادث جنوب الجيزة، مصلحة الطب الشرعي، اليوم الثلاثاء، لاستعجال تقرير الصفة التشريحية الخاص بإمام مسجد بمنطقة الهرم، قُتل على يد عاطل مهتز نفسيًا، لبيان وتحديد أسباب الوفاة، وكلفت النيابة رجال المباحث لإجراء التحريات اللازمة لكشف ملابسات وتفاصيل الحادث، في الوقت الذي تم تجديد حبس المتهم 15 يوما جديدة على ذمة التحقيقات التي تجرى معه بالقضية، وأسندت جهات التحقيق إلى المتهم تهمة القتل العمد، في ضوء ما توصلت إليه التحريات الأولية لرجال المباحث.
الصحفى-المحبوس-محمود-حسين

قضية جديدة تُعطل إطلاق سراح مراسل الجزيرة

بعد إصدار قرار بإخلاء سبيله، الخميس الماضي، في القضية 441 لسنة 2018، باشرت نيابة أمن الدولة العليا، التحقيقات مع الصحفي محمود حسين، مراسل قناة الجزيرة في القاهرة، في قضية جديدة تحمل رقم 1365 لسنة 2018، الأمر الذي عطّل إجراءات إطلاق سراحه بعد حتى كتابة هذه السطور، على ذمة القضية المتهم فيها ببث أخبار كاذبة والانضمام لجماعة أسست على خلاف احكام القانون والدستور، واصطناع مشاهد وتقارير إعلامية وأخبار كاذبة وبثها عبر قناة الجزيرة القطرية، بما يسيء لمؤسسات الدولة.
الناشط-السياسي-هيثم-محمدين

حبس هيثم محمدين و«ماهر» 15 يوما في «قلب نظام الحكم»

أمرت نيابة أمن الدولة العليا، اليوم الثلاثاء، بتجديد حبس الناشط السياسي هيثم محمدين، ومصطفى ماهر، شقيق الناشط أحمد ماهر، 15 يومًا احتياطيًا على ذمة قضية جديدة، حملت رقم 741 لسنة 2019، على خلفية اتهامه بالانضمام لجماعة أسست على خلاف أحكام القانون والدستور، والدعوة لقلب نظام الحكم، ومشاركة جماعة تدعم الإرهاب وتتخذه وسيلة لتحقيق أهدافها، فضلا عن التحريض على التظاهر لتعطيل المواصلات العامة والإضرار بمصلحة المواطنين، واستخدام موقع المعلومات الدولية للتحريض على أعمال تظاهر.
متهم-بجريمة-قتل

«طلع ندل».. رحلة الصحاب انتهت بالدم في حي الأربعين

"علاء قتل يوسف صاحبه" جملة دوت في أرجاء حى الأربعين في محافظة السويس، أمس الأحد، أسئلة عدة عن مصدر رائحة الدم والحزن الذي سكن المنطقة، فكانت الإجابة صادمة "يوسف كان مستلف 1600 جنيه من علاء صاحبه، ولما طلبهم منه رفض وقاله مالكش عندي حاجة فقتله"، هرب المتهم من مسرح الجريمة قاصدا بلدته بمحافظة المنيا، ونقلت جثة المجني عليه إلى المشرحة تحت تصرف النيابة، ونجح ضباط قطاع الأمن العام في القبض على الجاني، والسلاح المستخدم في الواقعة، وأمرت النيابة العامة بحبسه 4 أيام على ذمة التحقيقات.
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