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حقيقة إصابة شيماء سيف بالسرطان

تحرير:التحرير ١٩ يونيو ٢٠١٩ - ١٠:٢٩ ص
شيماء سيف
شيماء سيف
نفت الفنانة شيماء سيف ما تردد حول إصابتها بمرض السرطان، بحسب ما جاء في "برومو" حلقتها مع الإعلامي نيشان في برنامج "توأم روحي"، حيث وجه لها سؤالًا حول إصابتها بالسرطان، لترد أنها ظلت تبكي كثيرًا فور علمها بالخبر، ولكن الحقيقة كشفتها " سيف" عبر خاصية "ستوري" بموقع "إنستجرام"، وكتبت:"بخصوص برومو حلقتي في برنامج توأم روحي، يا جماعة خبر إصابتي بمرض ما غير صحيحة"، وتابعت "أنا الحمد لله كويسة.. مونتاج برومو الحلقة أخدوا إجابة سؤال ركبوها على سؤال تاني، وأتمنى يكون بدون قصد".
تذاع الحلقة يوم الجمعة القادم، وسوف تظهر شيماء في الحلقة رفقة زوجها محمد كارتر. شاركت شيماء فى موسم رمضان الماضي من خلال مسلسل الزوجة 18، الذي تدور قصته حول (حمزة) الذي يعمل مصمم أزياء، ويعيش فى ثراء فاحش ويرتدي أفخم الماركات ولديه أحدث موديلات السيارات، وطبيعة عمله تقتضى عليه تعامله بشكل يومي مع النساء،
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تركي آل الشيخ

آل الشيخ يعلن عن عرض مسرحية «الملك لير» في موسم جدة

أعلن المستشار تركي آل الشيخ، رئيس الهيئة العامة للترفيه بالمملكة العربية السعودية، عن مفاجأة تخص مسرحية «الملك لير» للنجم يحيى الفخراني، حيث إنه من المقرر عرضها ضمن فعاليات «موسم جدة». وعبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعى «فيسبوك»، أعاد تركي آل الشيخ نشر تغريدة نشرها حساب مبادرة «عيشها» على موقع «تويتر»، جاء فيها: «قريبًا.. كوكبة من نجوم الفن المصري تُقدم لكم المسرحية "الملك لير" في أحداث درامية تدور حول حق الميراث من بطولة الفنان القدير يحيى الفخراني، 16- 18 يوليو، 09:30 م - 11:00 م».
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ريهام سعيد تعلق على اتهامها بالغيرة من دينا الشربيني

اتهم البعض، الإعلامية ريهام سعيد، بالغيرة من الفنانة دينا الشربيني، بعد تصريحاتها عن الأخيرة خلال حلقة برنامج "صبايا"، المذاع على قناة "الحياة"، والتي عرضت الأحد الماضي، ما دفعها للخروج أمام شاشات التليفزيون للرد على تلك الاتهامات. ريهام قابلت هذا الحديث بـ"السخرية"، خلال حديثها في حلقة "صبايا"، أمس الإثنين، معقبة بأنها "لا تملك الوقت للرد على هذا الهراء لانشغالها بالأطفال المرضى". وفسرت ريهام تصريحاتها بشأن دينا بأنها جاءت في سياق الحديث عن التفاؤل، واستعراض نماذج لأشخاص تبدلت أحوالهم واستطاعوا الوصول لأهدافهم.
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سينرجي تطرح 3 مسلسلات قريبا| أحدها بطولة ماجد المصري

بدأت شركة "سينرجي" وضع خطة لموسم دراما الـ"off season" (خارج شهر رمضان)، حيث تستعد لطرح 3 مسلسلات، بين 45 و60 حلقة، أبرزها مسلسل "بلا دليل" من تأليف إنجي علاء، إخراج منال الصيفي، وينتمى لنوعية الأعمال ذات الـ45 حلقة، وستعلن الشركة عن تفاصيل أكثر عنه خلال الأيام المقبلة. مسلسل "بلا دليل" كان من المفترض أن يبدأ تصويره قبل رمضان الماضى، ولكن انشغال الشركة بالموسم الدرامى، حال دون تنفيذه، لتقرر الشركة انطلاق تصويره خلال الفترة المقبلة، وتنشغل حاليا الكاتبة إنجى علاء بكتابة الحلقات الأخيرة من العمل، الذى تعتمد أحداثه على الإثارة والتشويق.
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ميشيل-حجل (2)

من هي ميشيل حجل التي نعاها نجوم لبنان؟

توفيت ميشيل حجل، الوصيفة الثالثة لملكة جمال لبنان 2016، اليوم الإثنين، بعد صراع مع مرض السرطان، لتصيب الصدمة، الكثير من الفنانين والمشاهير اللبنانيين، الذين خرجوا ينعونها على صفحاتهم، منهم؛ الإعلامي نيشان، الذى كتبت: «مش كل قصة سرطان نهايتها وردية.. ميشيل حجل أثرت بالكل وعملت درس بالمقاومة وفلت»، بينما قال الفنان رامي عياش: «ما أخبث هل المرض عندما ينتصر على الإرادة رحمها الله وتقبلها»، بينما نعتها ديانا حداد، بهذه الكلمات: «رحلت ميشيل حجل وتركت وراءها أهلها وخطيبها وكل من دعى لها بالشفاء من المرض».
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شريف مدكور يعود لبرنامجه: مش خايف من الموت (فيديو)

عبّر الإعلامي شريف مدكور، عن سعادته الكبيرة بعودته لتقديم برنامجه التليفزيوني "4 شارع شريف" على شاشة قناة "الحياة"، وذلك بعد خضوعه لجراحة استئصال ورم سرطاني. واستهل "مدكور" أولى حلقات برنامجه، اليوم السبت، بتوجيه الشكر لكل من بعثوا إليه بعبارات رقيقة ودعوات بالشفاء من المصريين أو غير المصريين، وشرح أن إدارة القناة عرضت عليه أن ينال إجازة حتى تنتهي فترة علاج "الكيماوي" التي ربما تمتد لخمسة أشهر، لكنه فضل العودة للقاء الجمهور، معتبرًا ذلك جزءًا من العلاج، وطلب من المشاهدين مساندته إذا ظهرت عليه علامات الإجهاد أو تساقط الشعر أثناء العلاج.
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هنا الزاهد ترقص مع صديقاتها على «أعز أصحاب» (فيديو)

احتفلت الإعلامية لينا الطهطاوي المذيعة بقناة "أون سبورت"، ابنة الملحن والموزع الموسيقي طارق الطهطاوي، بحفل زفافها مساء أمس، على الدكتور أحمد الجوهري، نجل رجل الأعمال رضا الجوهري، وحضر الحفل عدد كبير من نجوم الفن والمجتمع، في مقدمتهم الفنان صلاح عبد الله، والإعلامية دعاء عامر ونجلها، وكذلك الفنان أحمد فهمي وخطيبته الفنانة هنا الزاهد وشقيقتها فرح الزاهد ووالدتهما. وشاركت هنا الزاهد العروس وعدد من صديقاتهما، الرقص على أغنية "أعز أصحاب" للفنانة سوما، حيث تجمعهم صداقة قوية منذ سنوات.
أحمد السقا ومها الصغير

أحمد السقا وزوجته يحتفلان بتخرج نجلهما «ياسين» (صور)

احتفل النجم أحمد السقا بتخرج ابنه الأكبر "ياسين" من المدرسة الثانوية، وحضر برفقة زوجته مها الصغير حفل التخرج. ونشر "ياسين" عبر حسابه على موقع "إنستجرام"، صورا من حفل التخرج ظهر فيها مع والده الفنان أحمد السقا ووالدته المذيعة مها الصغير، اللذان حرصا على التقاط الصور التذكارية معه، بالإضافة لبعض الأصدقاء والزملاء. يذكر أن نفس الحفل شهد حضور الممثلة رانيا يوسف، إذ تخرجت ابنتها الكبرى في نفس المدرسة، وشاركت رانيا يوسف عددًا من الصور والفيديوهات عبر حسابها بـ"إنستجرام"، وظهر معها أحمد السقا.
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