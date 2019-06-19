حقيقة إصابة شيماء سيف بالسرطان

تحرير:التحرير ١٩ يونيو ٢٠١٩ - ١٠:٢٩ ص

شيماء سيف

نفت الفنانة شيماء سيف ما تردد حول إصابتها بمرض السرطان، بحسب ما جاء في "برومو" حلقتها مع الإعلامي نيشان في برنامج "توأم روحي"، حيث وجه لها سؤالًا حول إصابتها بالسرطان، لترد أنها ظلت تبكي كثيرًا فور علمها بالخبر، ولكن الحقيقة كشفتها " سيف" عبر خاصية "ستوري" بموقع "إنستجرام"، وكتبت:"بخصوص برومو حلقتي في برنامج توأم روحي، يا جماعة خبر إصابتي بمرض ما غير صحيحة"، وتابعت "أنا الحمد لله كويسة.. مونتاج برومو الحلقة أخدوا إجابة سؤال ركبوها على سؤال تاني، وأتمنى يكون بدون قصد".

تذاع الحلقة يوم الجمعة القادم، وسوف تظهر شيماء في الحلقة رفقة زوجها محمد كارتر. شاركت شيماء فى موسم رمضان الماضي من خلال مسلسل الزوجة 18، الذي تدور قصته حول (حمزة) الذي يعمل مصمم أزياء، ويعيش فى ثراء فاحش ويرتدي أفخم الماركات ولديه أحدث موديلات السيارات، وطبيعة عمله تقتضى عليه تعامله بشكل يومي مع النساء،