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لأول مرة منذ 7 سنوات.. أمير الكويت يصل العراق

١٩ يونيو ٢٠١٩ - ١٠:٣٣ ص
أمير الكويت
أمير الكويت
وصل أمير دولة الكويت الشيخ صباح الأحمد، إلى جمهورية العراق، صباح اليوم الأربعاء، على رأس وفد رفيع المستوى، في الزيارة الأولى له منذ سبع سنوات، يبحث خلالها العلاقات الثنائية بين البلدين وأبرز القضايا والمستجدات على الساحة الإقليمية. ومن المقرر أن يبحث أمير الكويت مع كبار المسئولين في الحكومة والبرلمان، العديد من الملفات العالقة بين البلدين، وتأمين الخطوط الملاحية من أي حرب وشيكة قد تندلع بين الولايات المتحدة الأمريكية وإيران.
يذكر أن هذه الزيارة -التي يقوم بها أمير الكويت إلى العاصمة العراقية- هي الثانية له خلال توليه الحكم، إذ قام بزيارة سابقة عام 2012 لترؤس وفد الكويت إلى اجتماع القمة العربية التي عقدت في بغداد آنذاك.الزيارة تجيء في ظل توترات وتطورات متسارعة غير مسبوقة تشهدها المنطقة، وبخاصة عقب الأعمال التي استهدفت سلامة
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صحف-امراتية

صحف الإمارات: واشنطن تعزز قواتها ومشروع استيطاني ضخم

لا تزال تطورات الأوضاع بين واشنطن وطهران تتصدّر مانشيتات الصحف الإماراتية الصادرة صباح اليوم الأربعاء، كما أبرزت استجواب ميشيل بلاتيني، الرئيس السابق للاتحاد الأوروبي لكرة القدم، في قضايا فساد مونديال قطر، بالإضافة إلى استعراض العديد من الموضوعات الأخرى. وتحت عنوان "تهديدات بين واشنطن وطهران.. ولا رغبة في الحرب"، كشفت صحيفة "الخليج" عن تجديد واشنطن وطهران أمس، تأكيد عدم رغبة كل منهما في الحرب، رغم بعض التحركات والتصريحات المتوترة وتبادل التهديدات.
شركة إكسون موبيل - أرشيفية

إصابة عاملين في هجوم صاروخي على شركة نفط بالعراق

ذكرت مصادر عراقية، اليوم الأربعاء، أن صاروخا سقط على مقر شركة نفط أجنبية في مدينة البصرة، مما أدى إلى إصابة اثنين من العاملين العراقيين. وبحسب «سكاي نيوز عربية»، أضافت المصادر أن الهجوم استهدف شركة «إكسون موبيل»، وهي المقاول الرئيس في اتفاق طويل الأجل مع شركة نفط الجنوب العراقية لتطوير وإعادة تأهيل الحقل النفطي وزيادة الإنتاج، وعقب الهجوم، أجلت الشركة 20 من عامليها الأجانب. وهذه ليست المرة الأولى التي تجلي فيها شركة «إكسون موبيل» عامليها الأجانب، إذ سبق أن جرى ذلك في مايو الماضي من حقل غرب القرنة 1 النفطي العراقي، بسبب تهديدات أمنية.
الجيش-الليبي

كتيبة مشاة ليبية تنشق عن حكومة الوفاق وتنضم للجيش

أعلنت إحدى الكتائب التابعة لحكومة الوفاق الانضمام إلى الجيش الوطني الليبي بكامل الضباط وضباط صف والجنود والأسلحة والآليات والذخائر. وبحسب «سكاي نيوز عربية»، قالت الكتيبة 185 مشاة بإمرة عقيد محمد الغدوي، التابعة للواء الثاني مشاة، في بيان مصوّر، نشرته شعبة الإعلام الحربي، إنها تؤيد العملية العسكرية التي تقوم بها القوات المسلحة ضد الجماعات المسلحة في طرابلس، منذ شهر أبريل الماضي. وأكدت الكتيبة أن جميع منتسبي الكتيبة الموجودة في منطقة النواحي الأربعة يعلنون دعمهم للغرفة الأمنية بالمنطقة وإدارة الاستخبارات.
قوات الجيش العراقي - أرشيفية

سقوط صاروخ كاتيوشا على مجمع القصور الرئاسية بالموصل

أفادت مصادر عسكرية بسقوط صاروخ كاتيوشا على مجمع القصور الرئاسية في مدينة الموصل العراقية، الذي يستضيف مجموعة من المدربين الأمريكيين. وبحسب «سكاي نيوز عربية»، أصدر اللواء نومان الزوبعي، قائد عمليات نينوى بيانًا، طمأن فيه أهالي مدينة الموصل، مشيرا إلى أن الصاروخ الذي انطلق هو محلي الصنع، موضحا أنه انطلق من محاذاة الجانب الأيمن الغربي، وسقط على مسافة بعيدة من إحدى المقار الأمنية في الجانب الأيسر الشرقي من مدينة الموصل. وأضاف المسؤول العسكري أنه لم تسجل أي إصابات أو خسائر في الأرواح والممتلكات.
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عادل الجبير

شرط وحيد.. السعودية تحسم موقفها من الحرب مع إيران

علق عادل الجبير وزير الدولة السعودي للشؤون الخارجية، على العرض الإيراني الأخير للحوار مع الجيران، قائلا إن "هذا وقت التحرك وليس الكلام"، مؤكدا أن السعودية لا تريد حربا مع إيران، لكنها في الوقت نفسه أنه لا تسامح مع أي نشاط إيراني عدائيا في المنطقة، جاء ذلك في حديث للجبير مع بي بي سي قبيل اجتماعين طارئين، دعا إليهما ملك السعودية، سلمان بن عبد العزيز، في مكة لبحث التوتر المتصاعد في منطقة الخليج، ووصف وزير الدولة السعودي الاجتماعين، وهما قمة عربية وأخرى خليجية، بأنهما "بيان كبير" إلى إيران.
وزير-الخارجية-الأميركي-مايك-بومبيو

أمريكا: مستعدون للتفاوض مع إيران بـ12 شرطًا

أعلنت الخارجية الأمريكية، استعدادها للتفاوض مع إيران إذا وافقت على 12 شرطًا، مؤكدة أن واشنطن ستبقي على حملة الضغط القصوى على طهران، بحسب "العربية. نت". واعتبر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، خلال مؤتمر صحفي أمس، أن إيران لديها الفرصة لتكون "دولة عظيمة" في ظل القيادة السياسية الحالية، نافيا سعيه إلى الإطاحة بالنظام الحاكم في إيران. وقال ترامب، "أعتقد أن إيران لديها الفرصة في أن تكون دولة عظيمة مع القيادة الحالية نفسها، نحن لا نسعى إلى تغيير النظام، أريد توضيح ذلك، نحن نسعى إلى عدم امتلاك إيران السلاح النووي".
علي- فدوى

إيران: السفن الحربية الأمريكية في الخليج تحت سيطرتنا

قال نائب قائد الحرس الثوري الإيراني، علي فدوي، اليوم الأربعاء، إن إيران تسيطر على السفن الحربية الأمريكية المتواجدة في الخليج. وأضاف نائب قائد الحرس الثوري أن إيران تسيطر سيطرة تامة على شمال مضيق هرمز، لافتا إلى أنه "لا داعي للقلق". وتابع: "جميع السفن التي تبحر في الخليج العربي عليها أن تتحدث باللغة الفارسية لذا يتواجد في كل سفينة مترجم للفارسية، وهذا دليل على قوتنا". وفي تصريحات مقتضبة، قال وزير الدفاع الأمريكي باتريك شانهان، أمس: إن هدف الولايات المتحدة من حشد قواتها في الخليج هو ردع إيران فقط وليس الحرب ضدها.
القوات-الامريكية-في-العراق

أمريكا: لا زيادة في قواتنا العسكرية بالعراق

نفى القائم بالأعمال الأمريكي في العراق جوي هود، اليوم الأربعاء، وجود زيادة عسكرية الآن على الأراضي العراقية، وأن إذا ما طلب رئيس الوزراء العراقي من الولايات المتحدة ذلك ستستجيب له، مضيفا: "نحن نحارب الآن داعش، وإذا ما طلب منا رئيس الوزراء العراقي زيادة قواتنا سنستجيب له، ونثمن القوات الأمنية العراقية في تأمين أمننا هنا، متابعا: "العراق تم إعفاؤه من العقوبات بشأن استيراد الوقود ومن شراء الطاقة من إيران، ولكننا ندعم العراق للحصول على استقلالية للطاقة لأنه غني بالموارد الطبيعية، وهناك مباحثات جارية - الآن - مع الشركات الأمريكية في مجال الطاقة".
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