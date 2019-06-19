لأول مرة منذ 7 سنوات.. أمير الكويت يصل العراق

١٩ يونيو ٢٠١٩ - ١٠:٣٣ ص

أمير الكويت

وصل أمير دولة الكويت الشيخ صباح الأحمد، إلى جمهورية العراق، صباح اليوم الأربعاء، على رأس وفد رفيع المستوى، في الزيارة الأولى له منذ سبع سنوات، يبحث خلالها العلاقات الثنائية بين البلدين وأبرز القضايا والمستجدات على الساحة الإقليمية. ومن المقرر أن يبحث أمير الكويت مع كبار المسئولين في الحكومة والبرلمان، العديد من الملفات العالقة بين البلدين، وتأمين الخطوط الملاحية من أي حرب وشيكة قد تندلع بين الولايات المتحدة الأمريكية وإيران.

يذكر أن هذه الزيارة -التي يقوم بها أمير الكويت إلى العاصمة العراقية- هي الثانية له خلال توليه الحكم، إذ قام بزيارة سابقة عام 2012 لترؤس وفد الكويت إلى اجتماع القمة العربية التي عقدت في بغداد آنذاك.الزيارة تجيء في ظل توترات وتطورات متسارعة غير مسبوقة تشهدها المنطقة، وبخاصة عقب الأعمال التي استهدفت سلامة