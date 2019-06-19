«عودة السحل».. مستشفى المطرية في مرمى البلطجة

اقتحام مستشفى المطرية والتعدي على أطقم التمريض والأطباء وتحطيم الطوارئ.. أهل مسن تعدوا على أفراد التمريض بسبب تروللي.. الأهالي رفضوا الخروج فحدثت معركة

تحرير:محمد الأشموني ١٩ يونيو ٢٠١٩ - ١٠:٣٩ ص

استكمالا لمسلسل اقتحام مستشفى المطرية، اعتدى 6 أشخاص بالأمس على عدد من أفراد الأمن بالمستشفى، بسبب مشادة كلامية نشبت عقب إصرار المتهمين على زيارة مريض بعد انتهاء مواعيد الزيارة الرسمية، فتحولت المشادة إلى تشابك بالأيدي وسباب، ومعركة بين 12 شخصا، 5 بينهم من الأمن الإداري و 7 آخرين من ذوي المريض، ماتسبب في إصابة 5 على الأقل بكدمات وسحجات، بالإضافة إلى تلفيات بالمستشفى، الذي تقع به نقطة شرطة لتأمينه، الحادث ليس الأول من نوعه بالمستشفى، حيث سبق وأن تم تحطيم طوارئ المستشفى بسبب تروللي نقل المرضى.

"مش هنمشي واللي عندكم اعملوه".. كلمات تحد من قبل ذوي أحد المرضى وجهوها للأمن الإداري بمستشفى المطرية، ترتب عليها معركة كبيرة أسفرت عن سقوط مصابين، وتحطيم معدات بقسم الطوارئ، حيث ورد بلاغ إلى قسم شرطة المطرية من الخدمات الأمنية المعينة بحدوث مشاجرة ومصابين وتلفيات. أسرع رئيس مباحث المطرية، ترافقه قوة

"مش هنمشي واللي عندكم اعملوه".. كلمات تحد من قبل ذوي أحد المرضى وجهوها للأمن الإداري بمستشفى المطرية، ترتب عليها معركة كبيرة أسفرت عن سقوط مصابين، وتحطيم معدات بقسم الطوارئ، حيث ورد بلاغ إلى قسم شرطة المطرية من الخدمات الأمنية المعينة بحدوث مشاجرة ومصابين وتلفيات.

أسرع رئيس مباحث المطرية، ترافقه قوة أمنية إلى المكان، وتبين من الفحص المبدئي، حدوث مشاجرة بين كلٍ من "طرف أول" 5 أشخاص من أفراد الأمن الإدارى بذات المستشفى "اثنين منهما مصابان بجروح وكدمات"، و 7 أشخاص "ثلاثة منهم مصابين بجروح وكدمات" وجميعهم مُقيمين بدائرة قسم شرطة المرج "طرف ثان".



بسماع أقوال شهود العيان، تبين وقوع مشادة كلامية دارت بين الطرفين، لرفض أفراد الطرف الثانى الانصراف من المستشفى عقب زيارة "نجل أحدهم" المحجوز بها بعد انتهاء مواعيد الزيارة، تطورت لمشاجرة تبادل خلالها الطرفان التعدى على بعضهما بالضرب محدثين ما بهم من إصابات.

وقام أفراد الطرف الثانى بإحداث بعض التلفيات بالمستشفى، وأمكن ضبط طرفى المشاجرة، وبمواجهتهم اعترفوا بالتشاجر فيما بينهم لذات السبب.

معركة بسبب تروللي

داخل المستشفى التعليمي وفي غياب نقطة شرطة المستشفى، نشبت مشاجرة، بين أسرة أحد المرضى وأطباء وممرضي الطوارئ.

وتبين نشوب مشاجرة اعتدت خلالها أسرة مريض على أمن المستشفى، نتيجة رفض أفراد الأمن نقل الحالة المرضية وإسعافها من خلال توصيلها لقسم الحالات الحرجة والطوارئ على «تروللي» خاص بالمستشفى، بزعم وجود حالات أخرى تحتاج إلى «التروللي».

دخل المريض «خالد.ع»، في العقد السابع من العمر، إلى مبنى الاستقبال والطوارئ بمستشفى المطرية، لإسعافه نتيجة تدهور حالته الصحية فجأة، وخلال ذلك طلبت أسرة الرجل العجوز، من ممرضى قسم الاستقبال والأطباء «تروللي» لنقل المريض، إلا أنهم لم يستطيعوا الحصول على واحد، نتيجة لزيادة عدد حالات الطوارئ الموجودة بالمستشفى، وعدم توافر كراس كافية لنقل كافة المرضي وإسعافهم.

بعدها بدقائق سادت حالة من الهرج والمرج، واشتباكات بين أسرة المريض والعاملين بالمستشفى، نتج عنها تحطيم أهل المريض لبعض معدات الطوارئ.

وبحسب مصدر طبي فإنه تم السماح لأسرة المريض بالوصول إلى غرفة الطوارئ وهو أمر ممنوع ومن المفترض على قوات التأمين الحول دون ذلك، مؤكدا أن ذلك يعرض حياة الأطباء وأطقم التمريض بل والمرضى أنفسهم للخطر، بسبب التجاوزات التي تحدث بحق الأطباء، مؤكدا أن بعض المرضى يصل إلى الطوارئ وهو في حالة متأخرة تماما ولا يمكن إنقاذه، وفور وفاته تنتابهم حالة من الهياج وكأن الطبيب قادر على إعادته للحياة مرة أخرى.

قال مصدر أمني إن هناك نقطة شرطة بكل مستشفى، الهدف الرئيسي منها عملية تأمين المنشآة والعاملين بها في المقام الأول، ثانيا لعمل المحاضر الخاصة بالوقائع الجنائية التي تصل إلى المستشفى، مشيرا إلى أن القانون وضع عقوبة رادعة بالسجن مدة لا تزيد على 5 سنوات لكل من خرب عمدًا مباني أو أملاكًا عامة أو مخصصة لمصالح حكومية أو للمرافق العامة أو للمؤسسات العامة أو الجمعيات المعتبرة قانونًا ذات نفع عام".

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