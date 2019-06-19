جريمة

«عودة السحل».. مستشفى المطرية في مرمى البلطجة

اقتحام مستشفى المطرية والتعدي على أطقم التمريض والأطباء وتحطيم الطوارئ.. أهل مسن تعدوا على أفراد التمريض بسبب تروللي.. الأهالي رفضوا الخروج فحدثت معركة
تحرير:محمد الأشموني ١٩ يونيو ٢٠١٩ - ١٠:٣٩ ص
اقتحام مستشفى- أرشيفية
اقتحام مستشفى- أرشيفية
استكمالا لمسلسل اقتحام مستشفى المطرية، اعتدى 6 أشخاص بالأمس على عدد من أفراد الأمن بالمستشفى، بسبب مشادة كلامية نشبت عقب إصرار المتهمين على زيارة مريض بعد انتهاء مواعيد الزيارة الرسمية، فتحولت المشادة إلى تشابك بالأيدي وسباب، ومعركة بين 12 شخصا، 5 بينهم من الأمن الإداري و 7 آخرين من ذوي المريض، ماتسبب في إصابة 5 على الأقل بكدمات وسحجات، بالإضافة إلى تلفيات بالمستشفى، الذي تقع به نقطة شرطة لتأمينه، الحادث ليس الأول من نوعه بالمستشفى، حيث سبق وأن تم تحطيم طوارئ المستشفى بسبب تروللي نقل المرضى.
"مش هنمشي واللي عندكم اعملوه".. كلمات تحد من قبل ذوي أحد المرضى وجهوها للأمن الإداري بمستشفى المطرية، ترتب عليها معركة كبيرة أسفرت عن سقوط مصابين، وتحطيم معدات بقسم الطوارئ، حيث ورد بلاغ إلى قسم شرطة المطرية من الخدمات الأمنية المعينة بحدوث مشاجرة ومصابين وتلفيات. أسرع رئيس مباحث المطرية، ترافقه قوة
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امتحان-اللغة-الانجليزية-الثانوية-العامة-فى-القليوبية (2)

ضبط 7 أشخاص تداولوا امتحانات الثانوية عبر الإنترنت

ألقت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، اليوم الأربعاء، القبض على 7 أشخاص لقيامهم بنشر أسئلة وإجابات امتحانات الثانوية العامة، والترويج لبيع سماعات لتسهيل عملية الغش، وذلك في إطار جهود الوزارة لمواجهة ظاهرة تداول أسئلة وأجوبة إمتحانات الثانوية العامة عبر شبكة "الإنترنت". كانت الإدارة العامة لتكنولوجيا المعلومات بوزارة الداخلية، قد نجحت في ضبط 3 أشخاص مقيمين بدائرة مركز شرطة "البلينا" ودائرة قسم شرطة ثان سوهاج بمديرية أمن سوهاج، لقيامهم بإنشاء مجموعات على مواقع التواصل الاجتماعي خاصة بتداول أسئلة وإجابات إمتحانات الثانوية العامة.
حادث- تصادم- سيارتين- و-توك- توك (4)

انقلاب فنطاس «صابون» يغلق الطريق الدائري ناحية بهتيم

شهد الطريق الدائري بمنطقة بهتيم فى شبرا الخيمة بقليوب، انقلاب تريلا نقل "فنطاس" أعلى الطريق فى الاتجاه إلى مسطرد، وتسبب الحادث وانقلاب السيارة فى سقوط حمولة الفنطاس على الأرض، وكان محملًا بالصابون السائل، مما تسبب فى صعوبة التعامل مع الموقف، وصعوبة تحريك السيارات بمكان الحادث، وانتقلت قوات الإدارة العامة للمرور إلى مكان الحادث، للتعامل مع الموقف وتسيير حركة السيارات، وأعلنت القوات غلق الطريق للحفاظ على قائدي السيارات ومنع الحوادث بعدما أصبح الأسفلت زلقًا.
جثة طفل

«بتعيط».. أب يضرب ابنته الرضيعة حتى الموت بكفر الشيخ

شهدت قرية دمرو بمركز سيدى سالم بمحافظة كفر الشيخ، واقعة مأساوية، اليوم الأربعاء، حيث تجرد أب من مشاعر الأبوة وتعدى بالضرب على طفلته "ياسمين" التى تبلغ من العمر عاما وشهرين، حتى لفظت أنفاسها الأخيرة وتم نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى سيدى سالم المركزى. تلقى اللواء فريد مصطفى مساعد وزير الداخلية ومدير أمن كفر الشيخ، إخطارًا من اللواء محمد عمار، مدير المباحث الجنائية، يفيد وصول "ياسمين" عام وشهرين، إلى مستشفى سيدي سالم المركزي، جثة هامدة، بها إصابات عبارة عن كدمات بالوجه.
سجن

ضبط مصنع خل طعام يقلد علامات تجارية شهيرة بكفر الشيخ

تمكنت مباحث التموين بكفر الشيخ، برئاسة المقدم محمد دومة، اليوم الأربعاء، من ضبط مصنع لإنتاج الخل بدون ترخيص من مواد مجهولة المصدر، وتقليد العلامات التجارية الشهيرة، بدائرة مركز الحامول. تلقى اللواء فريد مصطفى مساعد وزير الداخلية، مدير أمن كفر الشيخ، إخطارا من اللواء محمد عمار، مدير المباحث الجنائية، بتمكن مباحث التموين من ضبط مصنع غير مرخص لإنتاج وتعبئة الخل واستخدام خامات وعبوات وملصقات لكبرى الشركات وترويجها بالأسواق لتحصيل أرباح مادية غير مشروعة.
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طعنات-سكين-جريمة

«كان بينا مشاكل».. القبض على قاتل سائق ميدان المطرية

شهد ميدان المطرية بالقاهرة، مشاجرة عنيفة بين عامل وسائق وسط ذهول المواطنين وخلال محاولاتهم للتدخل لفضها سقط السائق غارقا فى دمائه عقب تلقيه عدة طعنات قاتلة من غريمه، وحاول المواطنون الإمساك بالمتهم ولكنه هرب، حتى تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، اليوم الأحد، من القبض عليه عقب هروبه من المنطقة، واعترف بارتكاب الواقعة لوجود خلافات عائلية مع المجني عليه، ورفض الأخير تسويتها فيما بينهما، تم اتخاذ الإجراءات القانونية وإحالته للنيابة التى باشرت التحقيقات بالواقعة.
ضرب-نار-مسدس-رصاص

مسجل خطر وتار قديم.. فك لغز معركة الرعب في المنصورة

تمكنت الأجهزة الأمنية بمحافظة الدقهلية، اليوم السبت، من ضبط المتهمين في واقعة التعدي على مسجل خطر في شارع قناة السويس بمدينة المنصورة، صباح أمس الجمعة، حيث تعدى 4 ملثمين عليه أثناء استقلاله سيارة، بالأسلحة الآلية والبيضاء.. وتبين أن المتهمين الأربعة بينهم أب ونجله، قد سبق وتعرض له المجني عليه وأصابه في وجهه بجرح عميق؛ ما دفعهم لرسم خطة للانتقام منه، وترصدوا له، عقب خروجه من الحبس بخمسة أيام، وتم كشفهم والقبض عليهم وبالعرض على النيابة أمرت بحبس المضبوطين، 4 أيام على ذمة التحقيقات.
كمين-العريش

الثأر لشهداء العريش.. مقتل 8 إرهابيين في مزرعة زيتون

أعلنت وزارة الداخلية عن مقتل 8 إرهابيين من المتورطين فى الهجوم على نقطة ارتكاز أمني بمدينة العريش صباح أول أيام عبد الفطر المبارك، والعثور على كمية كبيرة من الأسلحة وأحزمة ناسفة، وذلك بعدما توصلت جهود فريق البحث رفيع المستوى إلى اختباء المتهمين في مزرعة زيتون بالعريش، وفور وصول القوات بادر المتهمون بإطلاق الرصاص وحدث تبادل لإطلاق النار، ما أسفر عن مقتل 8 عناصر إرهابية، وعُثر بجوار الجثامين على أسلحة نارية متنوعة وعبوات وأحزمة ناسفة وكمية من الذخائر مختلفة الأعيرة.
حملة-امنية

الشرطة تلاحق تجار المخدرات وحائزي السلاح في الدقي

وجهت قوات الشرطة حملة تفتيشية مكبرة بدائرة قسم شرطةالدقي بقطاع الوسط، شارك فيها ضباط وقوات الإدارة العامة لمباحث الجيزة ومرور الجيزة وقوات أمن الجيزة والحماية المدنية، بالإضافة إلى إدارة شرطة المرافق بالتنسيق مع مسؤولي الحي، استهدفت فرض السيطرة الأمنية، وملاحقة تجار ومتعاطي المواد المخدرة وحائزي السلاح والذخائر غير المرخصة، فضلا عن رفع الإشغالات والمعوقات من الطريق العام، وضبط الكافيتريات والمقاهي المخالفة والباعة المتجولين؛ نظرًا لانتشارهم بما يعيق سير المواطنين.
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