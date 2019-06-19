صحف سعودية: إيران تهدد.. ورسالة تهدئة من دمشق لأنقرة

الصحف أشارت إلى تعزيز الولايات المتحدة الأمريكية مجددًا وجودها العسكري في منطقة الخليج العربي داعيةً العالم إلى عدم الرضوخ لـ«الابتزاز النووي» الإيراني

تحرير:وفاء بسيوني ١٩ يونيو ٢٠١٩ - ١٠:٣٩ ص

أطلعتنا الصحف السعودية الصادرة صباح اليوم الأربعاء، على آخر تطورات الصراع في الشرق الأوسط، وتناولت العديد من القضايا والموضوعات التي تنوعت بين استعراض الشأن المحلي والعربي والإقليمي والدولي. في افتتاحيتها تحت عنوان "تعزيزات أمريكية.. وطهران تهدد باستهداف الأساطيل" ذكرت صحيفة "الشرق الأوسط" أنه بينما أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية اعتزامها إرسال تعزيزات إلى منطقة الشرق الأوسط تشمل ألف جندي إضافي من أجل التصدي للتهديدات الجوية والبحرية والبرية، هدد قائد "الحرس الثوري" الإيراني حسين سلامي، أمس، باستهداف الأساطيل المنتشرة.

وقال سلامي: "إن صواريخ إيران الباليستية يمكنها إصابة حاملات طائرات في البحر بدقة كبيرة". وأكد وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، أمس، أن بلاده مستعدة لمواجهة أي تهديدات إيرانية وتقديم كل البدائل والخيارات إلى الرئيس دونالد ترامب، لاتخاذ القرار. ونقلت صحيفة "الحياة" عن بومبيو تأكيده أن حماية خطوط الملاحة

وقال سلامي: "إن صواريخ إيران الباليستية يمكنها إصابة حاملات طائرات في البحر بدقة كبيرة".

وأكد وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، أمس، أن بلاده مستعدة لمواجهة أي تهديدات إيرانية وتقديم كل البدائل والخيارات إلى الرئيس دونالد ترامب، لاتخاذ القرار.



ونقلت صحيفة "الحياة" عن بومبيو تأكيده أن حماية خطوط الملاحة الدولية هي مسؤولية دولية مشتركة.

وأوضح بومبيو، في مؤتمر صحفي من مقر القيادة الوسطى في تامبا بولاية فلوريدا، أن الولايات المتحدة ستقوم بدورها، وحماية خطوط الملاحة الدولية هي مسؤولية دولية مشتركة، مُبينا أن محادثات مكثفة تجري مع القيادة الوسطى على المستوى التكتيكي بشأن الوضع في الخليج.



وأشارت صحيفة "الجزيرة" إلى أن الولايات المتحدة عززت مجددا وجودها العسكري في منطقة الخليج العربي، داعيةً العالم إلى عدم الرضوخ لـ"الابتزاز النووي" الإيراني، ونشرت صورا جديدة قالت إنها تدين طهران في الهجوم على ناقلتي نفط في خليج عمان.

وتأتي التطورات الأخيرة بعد إعلان طهران أن احتياطياتها من اليورانيوم المخصب ستتجاوز في 27 يونيو، الحد المنصوص عليه في الاتفاق النووي الموقع عام 2015.



بينما أشارت صحيفة "عكاظ" تحت عنوان "إيران ترتعد.. نذر حرب"، إلى أن نذر الحرب خيمت على المنطقة أمس، وعززت الولايات المتحدة مجددا وجودها العسكري في الشرق الأوسط، داعية العالم إلى عدم الرضوخ للابتزاز النووي الإيراني، ونشرت صورا جديدة تدين طهران في الهجوم على ناقلتي نفط في خليج عمان.

وتفاقم التوتر بعد انتهاك نظام الملالي للاتفاق النووي وإعلانه أن احتياطياته من اليورانيوم المخصب ستتجاوز الحد المسموح به وأعلنت وزارة الدفاع الأمريكية إرسال نحو 1000 جندي إضافي إلى المنطقة.



وبالانتقال إلى الشأن السوري وتحت عنوان "45 قتيلا.. مواجهات دامية في إدلب"، ذكرت "الجزيرة" أن 45 عنصرا من قوات النظام والفصائل المقاتلة قتلوا أمس الثلاثاء، في اشتباكات عنيفة مستمرة بين الطرفين قرب محافظة إدلب.

وأكد المرصد السوري لحقوق الإنسان وقوع اشتباكات عنيفة على أثر هجوم شنته هيئة تحرير الشام (جبهة النصرة سابقا) وفصائل مقاتلة أخرى ضد مواقع لقوات النظام في ريف حماة الشمالي. وتسببت الاشتباكات في مقتل 31 عنصرا من الهيئة والفصائل مقابل 14 من قوات النظام، وفق المرصد.

ومنذ نهاية أبريل، تشهد منطقة إدلب تصعيدا عسكريا، حيث تستهدف الطائرات الحربية السورية والروسية ريف إدلب الجنوبي وريف حماة الشمالي المحاذي له، ما يسفر بشكل شبه يومي عن سقوط قتلى في صفوف المدنيين.



وتحت عنوان "رسالة تهدئة من دمشق إلى أنقرة عبر بكين"، أفادت "الشرق الأوسط" أن وزير الخارجية السوري وليد المعلم، بعث خلال وجوده في بكين، أمس، بـ"رسالة تهدئة" إلى أنقرة بإعلانه أن دمشق لا تريد مواجهة عسكرية مع الجيش التركي في شمال غربي سوريا.

وقال المعلم للصحفيين في بكين وهو يقف بجانب وزير الخارجية الصيني وانغ يي: "نحن لا نتمنى ولا نسعى للمواجهة بين قواتنا المسلحة والجيش التركي من حيث المبدأ"، مضيفا: "والسؤال هنا: ماذا يفعل الأتراك في سوريا؟".



تناولت "الحياة" الأوضاع في السودان، حيث أعلن نائب رئيس المجلس العسكري الانتقالي في السودان الفريق أول محمد حمدان دقلو، أن السودان لا يتحمل تأخيرا في حل الأزمة التي يمر بها، مشددا على دور سلطات الإدارات الأهلية في كل ولاية في حل الأزمة التي تمر بها البلاد.



وأوضح دقلو، الذي يشتهر باسم حميدتي، أن الجيش قابل ممثلين "عن كل ألوان طيف الشعب السوداني"، ويقبل بتشكيل حكومة تكنوقراط مستقلة لإدارة شؤون البلاد.