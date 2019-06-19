مدرب الفراعنة يستبعد التدريب على استاد القاهرة

١٩ يونيو ٢٠١٩ - ١٠:٤٣ ص

استاد القاهرة

استبعد أحمد ناجي، مدرب حراس مرمى المنتخب الوطني، فكرة خوض الفراعنة تدريباتهم على ملعب ستاد القاهرة الدولي قبل كأس الأمم الإفريقية 2019، التي تستضيفها مصر في الفترة من 21 يونيو إلى 19 يوليو المقبل، ويلعب منتخب مصر، صاحب الرقم القياسي في عدد مرات الفوز باللقب القاري، ضمن المجموعة الأولى مع منتخبات جمهورية الكونغو وأوغندا زيمبابوي، ونالت مصر شرف تنظيم البطولة الإفريقية من قبل في 4 مناسبات، وتنظم مصر نسخة 2019، التي ستقام بمشاركة 24 منتخبًا، لأول مرة بدءًا من هذه النسخة، بعد أن كان يقام العرس القاري في السابق بمشاركة 16 منتخبًا.

وقال مدرب حراس مرمى المنتخب الوطني، في تصريحات تليفزيونية، إنه لا يتوقع السماح للمنتخب الوطني بالتدريب على استاد القاهرة بسبب التجهيزات لحفل الافتتاح، حيث تنطلق البطولة بمواجهة مصر وزيمبابوي يوم الجمعة المقبل، على نفس الملعب. ويضع مسئولو اللجنة المنظمة لبطولة كأس الأمم الإفريقية، الرتوش الأخيرة على