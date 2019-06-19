رياضة

مدرب الفراعنة يستبعد التدريب على استاد القاهرة

١٩ يونيو ٢٠١٩ - ١٠:٤٣ ص
استاد القاهرة
استاد القاهرة
استبعد أحمد ناجي، مدرب حراس مرمى المنتخب الوطني، فكرة خوض الفراعنة تدريباتهم على ملعب ستاد القاهرة الدولي قبل كأس الأمم الإفريقية 2019، التي تستضيفها مصر في الفترة من 21 يونيو إلى 19 يوليو المقبل، ويلعب منتخب مصر، صاحب الرقم القياسي في عدد مرات الفوز باللقب القاري، ضمن المجموعة الأولى مع منتخبات جمهورية الكونغو وأوغندا زيمبابوي، ونالت مصر شرف تنظيم البطولة الإفريقية من قبل في 4 مناسبات، وتنظم مصر نسخة 2019، التي ستقام بمشاركة 24 منتخبًا، لأول مرة بدءًا من هذه النسخة، بعد أن كان يقام العرس القاري في السابق بمشاركة 16 منتخبًا.
وقال مدرب حراس مرمى المنتخب الوطني، في تصريحات تليفزيونية، إنه لا يتوقع السماح للمنتخب الوطني بالتدريب على استاد القاهرة بسبب التجهيزات لحفل الافتتاح، حيث تنطلق البطولة بمواجهة مصر وزيمبابوي يوم الجمعة المقبل، على نفس الملعب. ويضع مسئولو اللجنة المنظمة لبطولة كأس الأمم الإفريقية، الرتوش الأخيرة على
اقرأ المزيد
ديسابر (2)

مدرب أوغندا.. قهر الزمالك وقاد طفرة الإسماعيلي

يبحث المدرب الفرنسي سيباستيان ديسابر عن ترك بصمة له مع منتخب أوغندا، عندما يشارك في كأس الأمم الإفريقية التي تحتضنها مصر بين يومي 21 يونيو و19 يوليو، وتتواجد أوغندا في المجموعة الأولى إلى جانب الكونغو الديمقراطية وزيمبابوي والمنتخب الوطني، وبدأ ديسابر مسيرته التدريبة في عام 2004 في دوري الهواة الفرنسي، والذي استمر به حتى موسم 2010- 2011 عندما قرر بدء مغامرته الإفريقية بتدريب أسيك أبيدجان الإيفواري، والذي قاده للوصول إلى ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا ولقب الكأس، ولقب السوبر الإيفواري والوصول إلى ربع نهائي الكونفدرالية.
بروفة-حفل-افتتاح-كأس-الأمم‎ (1)

استاد القاهرة يشهد اليوم البروفة الأخيرة لحفل «كان»

يشهد استاد القاهرة الدولي، في الثامنة مساء اليوم الأربعاء، البروفة الأخيرة لحفل افتتاح بطولة كأس أمم إفريقيا 2019، التي تستضيفها مصر من 21 يونيو إلى 19 يوليو المقبل، وتقام للمرة الأولى بمشاركة 24 منتخبا بعد أن كان يقام العرس القاري في السابق بمشاركة 16 منتخبا، حيث وضعت اللجنة المنظمة للبطولة اللمسات الأخيرة على حفل الافتتاح المقرر له مساء يوم الجمعة المقبل باستاد القاهرة، وكشفت اللجنة عن أن الحفل سيستغرق نحو 17 دقيقة تقريبا، وسيتضمن أغنية بثلاث لغات.
كوبا-والمكسيك

هروب مدافع كوبا بعد الخسارة بسباعية أمام المكسيك

لم تكن خسارة كوبا بسباعية نظيفة يوم السبت الماضي أمام المكسيك في مستهل مشوارها بالكأس الذهبية ضمن مباريات المجموعة الأولى، هو الخبر السيئ الوحيد الذي تلقته الجماهير، حيث أشار راؤول ميديروس مدرب الفريق في المؤتمر الصحفي الخاص بمواجهة مارتينيك في الجولة الثانية من دور المجموعات فجر غد الخمس، أن مدافع الفريق ياسماني لوبيز، اختفى مباشرة عقب تلك الخسارة الثقيلة، وقال ميديروس: "اتخذ ياسماني هذا القرار من تلقاء نفسه، وليس لأحد منا أو من زملائه أي دخل في ذلك القرار".
اقرأ المزيد من الأخبار
مؤتمر أجيري‎ (1)

أجيري يتعهد بمعالجة الأخطاء قبل انطلاق كأس الأمم

أبدى المكسيكي خافيير أجيري المدير الفني للمنتخب الوطني، رضاه عن أداء لاعبيه خلال المباراة الودية التي جرت مساء أمس الخميس، بين الفراعنة وضيفه المنتخب التنزاني، استعدادا لبطولة كأس الأمم الإفريقية، وقال أجيري: "المباراة كانت متكافئة، فالفريقان قدما مواجهة جيدة للغاية، وحاولنا الوصول إلى مرمى الفريق المنافس أكثر من مرة، ولكن أهدرنا العديد من الفرص، وهذا يعود إلى تألق حارس مرمى تنزانيا، الذي نجح في التصدي لأكثر من كرة خطيرة، وكنا نرغب في الفوز بأكثر من هدف، ولكن التوفيق لم يكن حليفنا، تنزانيا منتخب جيد وليس من السهل أن نسجل في مرماه أكثر من هدف".
عصام الحضري

أرقام.. 15 حارسا دافعوا عن عرين الفراعنة بكأس الأمم

استعرض الحساب الرسمي لاتحاد الكرة أرقام حراس المنتخب الوطني على مدار مشاركاتهم في بطولة كأس الأمم الإفريقية، وذلك قبل أيام من خوض الفراعنة منافسات كان 2019، التي تستضيفها مصر في الفترة من 21 يونيو إلى 19 يوليو المقبل، والمقامة للمرة الأولى بمشاركة 24 منتخبًا بعد أن كان العرس القاري يقام في السابق بمشاركة 16 منتخبًا، وذلك بعد أن نالت مصر شرف تنظيم البطولة الإفريقية من قبل في 4 مناسبات، في نسخ (1959- 1974- 1986- 2006)، علمًا بأن المنتخب الوطني وقع على رأس المجموعة الأولى باعتباره البلد المضيف، وضمت المجموعة الكونغو الديمقراطية وزيمبابوي وأوغندا.
على-غزال

علي غزال: كلنا واحد في المنتخب وجاهزون لكأس الأمم

أكد علي غزال، لاعب خط وسط المنتخب الوطني، جاهزية جميع اللاعبين للمشاركة في بطولة كأس الأمم الإفريقية، التي تنظمها مصر من الفترة 21 يونيو الجاري حتى 19 يوليو المقبل، وقال غزال في تصريحات تليفزيونية: "نؤدي التدريبات بقوة، من أجل حجز مكان في التشكيل الأساسي للمنتخب، وكلنا واحد في المنتخب، ولا يوجد فرق بين لاعب أساسي واحتياطي، الأهم هو أن نحصد لقب البطولة، وهناك لاعبون كانوا يستحقون التواجد مع المنتخب في البطولة الإفريقية، ولكن هذه وجهة نظر الجهاز الفني ويجب على الجميع احترامها، خاصة أن جميع اللاعبين في القائمة النهائية على مستوى عال من الكفاءة".
كأس-الأمم-الأفريقية

كان 2019 يفشل في معادلة الرقم القياسي لكأس الأمم 72

رغم الزيادة الكبيرة التي طرأت على عدد المنتخبات المشاركة في النهائيات بالنسخة الجديدة لبطولة كأس الأمم الإفريقية 2019، التي تستضيفها مصر، اقتصر عدد المنتخبات التي تخوض البطولة للمرة الأولى من خلال هذه النسخة على ثلاثة منتخبات فقط هي موريتانيا ومدغشقر وبوروندي، وعلى مدار 31 نسخة سابقة من البطولة، خلت عشر نسخ فقط من وجود منتخب واحد على الأقل يشارك في البطولة للمرة الأولى، ولكن عدد المشاركين للمرة الأولى في كل بطولة لم يرتبط بشكل كبير بالزيادة التدريجية في عدد المنتخبات التي تشهدها النهائيات وهو ما ينطبق أيضا على النسخة الجديدة (الـ32).
للإعلان على موقع التحرير: info@tahrirnews.org
عن مؤسسة التحرير

سياسة

إرهاب

جريمة

رياضة

فنون

حياة

صحة

رأي
إنضم لفريق التحرير: hr@tahrirnews.org