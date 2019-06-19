رياضة

مدرب أوغندا.. قهر الزمالك وقاد طفرة الإسماعيلي

١٩ يونيو ٢٠١٩ - ١٠:٥٣ ص
سيباستيان ديسابر
سيباستيان ديسابر
يبحث المدرب الفرنسي سيباستيان ديسابر عن ترك بصمة له مع منتخب أوغندا، عندما يشارك في كأس الأمم الإفريقية التي تحتضنها مصر بين يومي 21 يونيو و19 يوليو، وتتواجد أوغندا في المجموعة الأولى إلى جانب الكونغو الديمقراطية وزيمبابوي والمنتخب الوطني، وبدأ ديسابر مسيرته التدريبة في عام 2004 في دوري الهواة الفرنسي، والذي استمر به حتى موسم 2010- 2011 عندما قرر بدء مغامرته الإفريقية بتدريب أسيك أبيدجان الإيفواري، والذي قاده للوصول إلى ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا ولقب الكأس، ولقب السوبر الإيفواري والوصول إلى ربع نهائي الكونفدرالية.
ودرب ديسابر القطن الكاميروني في عام 2013 وتوج معه بلقب الدوري، ووصل إلى نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا قبل الخسارة أمام الأهلي بركلات الترجيح، وبعدها درب الترجي التونسي وتوج معه بلقب الدوري، ورحل بعدها إلى الخليج عبر فريق دبي، ولكنه سرعان ما عاد إلى إفريقيا عبر بوابة ريكرياتيفو الأنجولي والذي توج معه
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مصر-والكونغو

مصر VS أوغندا.. الفراعنة يكتسحون في القيمة السوقية

يلتقي المنتخب الوطني مع نظيره الأوغندي في ختام دور المجموعات من كأس الأمم الإفريقية التي تحتضنها مصر في الفترة ما بين يومي 21 يونيو و19 يوليو، وستأتي المواجهة يوم 30 يونيو المقبل على استاد القاهرة في ختام مباريات المجموعة الأولى التي تضم إلى جانبهما كل من الكونغو الديمقراطية وزيمبابوي، وتكتسح مصر نظيرتها أوغندا في القيمة السوقية، حيث تبلغ قيمة الفراعنة 196,2 مليون يورو، بينما تبلغ قيمة منتخب الرافعات 6,18 مليون يورو، ولا يتواجد في قائمة أوغندا المشاركة في الكان سوى لاعب واحد فقط تتخطى قيمته حاجز المليون يورو.
منتخب-زيمبابوى

قائد زيمبابوي: منتخب مصر ليس محمد صلاح فقط

كشف نوليدج ماسونا، قائد منتخب زيمبابوي، أنه وزملاءه متشوقون للمشاركة في بطولة كأس الأمم الإفريقية، واللعب في مصر، قائلًا خلال المؤتمر الصحفي الخاص بمباراة الافتتاح أمام نظيره المنتخب الوطني، المقرر لها الجمعة المقبلة، إن المنتخب الوطني ليس محمد صلاح فقط، وتابع: «اللعب في مجموعة صاحب الأرض صعب، نعم لديهم أفضلية بدعم الجماهير، ولكن في كل الأحوال نحن لن ننظر إلى الجماهير ولا الملعب، نعم لتحقيق نتيجة جيدة»، وتابع: «ليس هناك أي تخوف من اللعب في درجات الحرارة المرتفعة في مصر».
مدرب-زيمبابوي (1)

مدرب زيمبابوي عن لقاء مصر: لا مانع من مفاجأة الجميع

تحدث صنداي تشيزامبو، مدرب منتخب زيمبابوي عن غياب جورج شيجوفا حارس مرمى الفريق الأساسي للإيقاف، كما تحدث عن موقف خاما بيليات من خوض المباراة الافتتاحية أمام المنتخب الوطني، وتحدث مدرب زيمبابوي، خلال المؤتمر الصحفي الخاص بالمباراة، عن غياب حارسه الأساسي للإيقاف، وحالة نجم المنتخب خاما بيليات، قائلا: "أنا أمتلك قائمة من 3 حراس جميعهم في نفس المستوى ولا أقلق لغياب أحدهم، وفيما يخص حالة بيليات سيتم تحديد الموقف النهائي للاعب خلال تدريب الغد، وأعتقد أنه سيشارك معنا".
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منتخب-تونس

تونس تهزم بوروندي في ختام استعداداتها لأمم إفريقيا

تفوق منتخب تونس على منتخب بوروندى بهدفين مقابل هدف، فى المباراة الودية التى جمعت بينهما مساء اليوم الإثنين، على ملعب رادس بتونس، وذلك فى آخر استعدادات نسور قرطاج لبطولة كأس الأمم الإفريقية التى تستضيفها مصر خلال الفترة من 21 يونيو الجارى إلى 19 يوليو المقبل، حيث سجل طه ياسين الخنيسى ونعيم سليتى هدفي تونس، بينما أحرز سيدريك أميسى هدف بوروندى، وهذه هي المواجهة الودية الثالثة لتونس بعد أن واجه كلا من العراق والتى فاز بها بهدفين مقابل لا شيء وكرواتيا التى فاز بها النسور أيضا بهدفين لهدف.
كأس-الأمم-الأفريقية

تفوق تاريخي للفراعنة على زيمبابوي وذكرى سيئة

يستهل المنتخب الوطني مشواره في كأس الأمم الإفريقية بمواجهة منتخب زيمبابوي في المباراة الافتتاحية للبطولة، يوم الجمعة المقبل على ستاد القاهرة في تمام الساعة العاشرة مساء، ضمن مباريات المجموعة الأولى التي تضم إلى جانبهما كل من الكونغو الديمقراطية وأوغندا، وسبق وأن تواجه المنتخبان في 14 مواجهة سابقة، حققت خلالها مصر الانتصار في 8 مباريات وتعادلا في 4 لقاءات، وفازت زيمبابوي بمواجهتين، ولم يتواجه المنتخبان في نهائيات كأس الأمم الإفريقية سوى مرة واحدة فقط، وكان ذلك في دور المجموعات في نسخة تونس عام 2004.
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سيباستيان ديسابر: نستطيع تخطي الفراعنة

كشف سيباستيان ديسابر المدير الفني لمنتخب أوغندا عن تطلعه لتحقيق نتائج إيجابية خلال مشوار بطولة كأس الأمم الإفريقية، حيث قال ديسابر في تصريحات صحفية اليوم السبت للموقع الرسمي للاتحاد الإفريقي لكرة القدم إن منتخب أوغندا جاهز لمواجهة المنتخب الوطني ضمن مباريات المجموعة الأولى، مؤكدًا أن فريقه يستطيع تخطي الفراعنة المتوج بسبعة ألقاب. وأكد ديسابر أن مواجهة مصر دائمًا ما تكون مواجهة ممتعة، لقد تمت المواجهة من قبل في كأس الأمم الإفريقية الماضية بالجابون وفازوا علينا بالإضافة إلى مواجهتنا خلال تصفيات كأس العالم بروسيا 2018 وفزنا عليهم.
منتخب السنغال‎

نجم السنغال السابق: قادرون على التتويج بأمم إفريقيا

يرى السنغالي حبيب بييه لاعب باريس سان جيرمان الفرنسي السابق، أنّ منتخب بلاده، لديه القدرة على الفوز بلقب كأس الأمم الإفريقية 2019، حيث قال في تصريحات صحفية فرنسية: "أظن أننا من أبرز المرشحين، أعتقد أنّ السنغال لديها القدرة على الفوز بكأس الأمم الإفريقية". وأضاف حبيب بييه خلال تصريحاته أنه كان يعتقد أن منتخب بلاده يفتقر إلى الشخصية بعدما فشل في التأهل إلى دور الستة عشر في كأس العالم 2018 الذي أقيم في روسيا، ولكنه يعترف أنه كان مخطئًا في هذا الاعتقاد، لأنهم يفتقرون لبعض الأشياء الصغيرة فقط.
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