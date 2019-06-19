مدرب أوغندا.. قهر الزمالك وقاد طفرة الإسماعيلي

١٩ يونيو ٢٠١٩ - ١٠:٥٣ ص

سيباستيان ديسابر

يبحث المدرب الفرنسي سيباستيان ديسابر عن ترك بصمة له مع منتخب أوغندا، عندما يشارك في كأس الأمم الإفريقية التي تحتضنها مصر بين يومي 21 يونيو و19 يوليو، وتتواجد أوغندا في المجموعة الأولى إلى جانب الكونغو الديمقراطية وزيمبابوي والمنتخب الوطني، وبدأ ديسابر مسيرته التدريبة في عام 2004 في دوري الهواة الفرنسي، والذي استمر به حتى موسم 2010- 2011 عندما قرر بدء مغامرته الإفريقية بتدريب أسيك أبيدجان الإيفواري، والذي قاده للوصول إلى ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا ولقب الكأس، ولقب السوبر الإيفواري والوصول إلى ربع نهائي الكونفدرالية.

ودرب ديسابر القطن الكاميروني في عام 2013 وتوج معه بلقب الدوري، ووصل إلى نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا قبل الخسارة أمام الأهلي بركلات الترجيح، وبعدها درب الترجي التونسي وتوج معه بلقب الدوري، ورحل بعدها إلى الخليج عبر فريق دبي، ولكنه سرعان ما عاد إلى إفريقيا عبر بوابة ريكرياتيفو الأنجولي والذي توج معه