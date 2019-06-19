الشناوي الأقرب لحراسة مرمى الفراعنة في كأس الأمم

١٩ يونيو ٢٠١٩ - ١٠:٥٣ ص

المنتخب الوطني

كشف أحمد شوبير، نائب رئيس اتحاد الكرة، عن الحارس الأول للمنتخب الوطني في بطولة الأمم الإفريقية، التي تنطلق على أرض الفراعنة يوم الجمعة المقبل وتستمر حتى 19 يوليو المقبل، وأوقعت القرعة الفراعنة في مجموعة تضم كلًا من زيمبابوي والكونغو وأوغندا ويصطدم الفراعنة بمنتخب زيمبابوي، الجمعة المقبل في أولى مباريات المجموعة الأولى، وقال شوبير، في تصريحات تليفزيونية إن محمد الشناوي حارس مرمى النادي الأهلي هو الأقرب لحراسة مرمى الفراعنة في المباراة الافتتاحية أمام زيمبابوي، بمستهل مشوار المنتخبين في البطولة.

وأشار شوبير إلى أن الثنائي، أحمد الشناوي ومحمود عبد الرحيم "جنش"، حصل كل منهما على شوط في مباراة تنزانيا بينما حصل محمد الشناوي على مباراة كاملة أمام غينيا ليتم تجهيزه للبطولة. كما توقع شوبير تألق الحراس في البطولة مثل محمد الشناوي، التونسي فاروق بن مصطفي، الجزائري ريس مبولحي، المغربي ياسين بونو وأندريه