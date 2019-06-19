المشدد 3 سنوات لـ3 تجار «بانجو» في الشرقية

تحرير:إسلام عبد الخالق ١٩ يونيو ٢٠١٩ - ١٠:٥٥ ص

صورة أرشيفية

قضت محكمة جنايات الزقازيق، بمحافظة الشرقية، برئاسة المستشار إبراهيم عبد الحي محمد، رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين وليد أنور إبراهيم وعزت سمير عزت، وسكرتارية محمد فاروق، اليوم الأربعاء، بمعاقبة ثلاثة عاطلين، بالسجن المُشدد لمدة ثلاث سنوات لكل منهم؛ على خلفية اتهامهم جميعًا في القضية رقم 6090 جنايات منيا القمح لسنة 2019، بحيازة مجموعة من اللفافات تحتوي على كمية من نبات «البانجو» المُخدر، بقصد الاتجار فيها وترويجها على عملائهم بدائرة مركز شرطة منيا القمح.

تعود تفاصيل القضية لمطلع العام الجاري، عندما تلقى اللواء جرير مصطفى، مدير أمن الشرقية، إخطارًا من اللواء محمد والي، مدير المباحث الجنائية، يفيد ضبط كلا من: «أيمن.م.ت»، و«أحمد.ع.ع»، و«علاء.م.ع» عاطلين، مُقيمين بدائرة مركز شرطة منيا القمح؛ بحوزتهم كمية من نبات «البانجو»