«المحافظين» يطالب الحكومة بحل أزمة المحاصيل الزراعية

تحرير:أمين طه ١٩ يونيو ٢٠١٩ - ١٠:٥٦ ص

المهندس أكمل قرطام

تقدم النائب أكمل قرطام، رئيس حزب المحافظين وعضو مجلس النواب، بسؤال للدكتور علي عبد العال، رئيس البرلمان، موجه للدكتور عز الدين أبو ستيت وزير الزراعة، بشأن الأزمات التى تتعرض لها المحاصيل الزراعية وأثرها فى المواطنين. وقال قرطام إن الدولة المصرية كان يُضرَب بها المثل فى الزراعة منذ الحقب التاريخية المتعاقبة، إلى حد أن الله، تعالى، وصفها في كتابه الكريم بأنها خزائن الأرض، إلا أن السياسة الزراعية تعاني من التخبط والترهل في الآونة الأخيرة، الأمر الذي ترك آثارا سلبية فى أسعار الحاصلات الزراعية.

وأشار إلى أزمة الجراد الذى فتك بالزراعة في العديد من محافظات جنوب الوادي، الأمر الذي أدى لتأثر مزارع القمح بهذه الحشرة سريعة الانتشار والتكاثر، لافتا إلى الآثار السلبية التى تركتها السوسة الحمراء فى زراعات النخيل، خاصة في الواحات ذات الشهرة العالمية بنخيلها، فقد ارتفعت نسبة الإصابة إلى (30%) من حجم