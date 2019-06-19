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الإيجار القديم للوحدات التجارية يهدد 20 ألف صيدلية

مشروع القانون يهدد صيدليات وعيادات ومكاتب محاماة.. عضو بالصيادلة: سلاسل الصيدليات هي المستفيد الأكبر.. وقانوني: مشروع القانون عادل وسيطبق على الوحدات السكنية
تحرير:أحمد صبحي ١٩ يونيو ٢٠١٩ - ١١:٠٤ ص
مجلس النواب
مجلس النواب
الأحد الماضي انتهت لجنة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية بمجلس النواب، من إعداد تقريرها الخاص بمشروع قانون الإيجارات القديمة للوحدات التجارية، المقدم من الحكومة، لعرضه على هيئة مكتب المجلس، ليتم إدراجه ضمن جدول أعمال النواب، تمهيدا لعرضه على الجلسة العامة للبرلمان لمناقشته. أعضاء لجنة الإسكان صوتوا بالموافقة على مواد القانون، على أن يطبق على الأشخاص العاديين والاعتباريين للأماكن التجارية أو كما تم تسميته من الحكومة "غير السكنية"، وليس على الأشخاص الاعتباريين فقط، كما جاء في نص المشروع الذي تقدمت به الحكومة، تفاديا لشبهة عدم الدستورية.
القانون يشمل العيادات والصيدليات والشركات مشروع القانون الذي تقدمت به الحكومة، شمل مكاتب المحاماة وعيادات الأطباء، ومكاتب الشركات، والمكاتب الاستشارية، والمحال المؤجرة لأفراد عاديين بما فيها الصيدليات، لتمتد عقود إيجارها لصالح المستأجر لمدة خمس سنوات من تاريخ العمل بالقانون، محددا العقود التى يسري عليها
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مصر ورومانيا.. 113 عاما من العلاقات الدبلوماسية

يرجع تاريخ العلاقات الدبلوماسية بين مصر ودولة رومانيا إلى 113 عاما، إذ شهدت تعاونًا خلال فترة حفر قناة السويس، كما شهدت الروابط الدينية في ما بين الكنيستين المصرية والرومانية صلات منذ قرون عديدة. وتتميز العلاقات السياسية بين مصر ورومانيا بقدر كبير من الثبات والاستقرار، كما تحظى بمستوى عالٍ من التنسيق، وتتسم بتقارب وجهات النظر في العديد من القضايا الإقليمية والدولية. ومؤخرا، في مارس 2019، زار الفريق أول بحري إيفانجلوس أبوستولاكس، وزير الدفاع اليوناني، مصر، مع وفد مرافق له، واستقبله الفريق أول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة.
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مكافحة الإرهاب تتصدر مباحثات السيسي ورئيس رومانيا

قال الرئيس عبد الفتاح السيسي، إن بحث مع نظيره الروماني كلاوس يوهانيس، سبل تعزيز العلاقات السياسية والاقتصادية، واستعراض أوجه التعاون والتنسيق المتبادل على الصعيدين الدولي والإقليمي، مشيرا إلى أن قضية مكافحة الإرهاب استحوذت على جزء مهم من جلسة المباحثات التي جمعتهما، اليوم الأربعاء، إذ أوضح خلال المؤتمر الصحفي الذي أعقب اللقاء، أنه تم تبادل الرؤى حول سبل تعزيز التعاون المشترك والتنسيق الأمني في مواجهة خطر الإرهاب، والتأكيد على أهمية تضافر الجهود الدولية في التصدي له والقضاء عليه من جذوره.
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«كاهن نيوجيرسي».. شخصية حقيقية أم مجرد توقيع؟

انتشرت خلال السنوات الأخيرة مواقع مسيحية تهاجم البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، وبالتزامن مع وجودها توجد صفحات عبر مواقع التواصل الاجتماعي، خصوصًا فيسبوك، تهاجم البابا أو أي أسقف محسوب على التيار المناصر لتجديد الكنيسة؛ مثل الراحل الأنبا إبيفانيوس، أسقف ورئيس دير الأنبا مقار بوادي النطرون، الذي تم اتهامه بتهم مثل «منحرف العقيدة»، قبل أن يلقى مصرعه قتلا، وحُكم على قاتليه، وهما راهبان بالدير، بالإعدام في أول درجة، ومن هذه المواقع، موقع «Copts of America»، ولعل أشهر ما يُكتب فيه مقالات موقعة باسم «كاهن نيوجيرسي».
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السيسي من رومانيا: لا استقرار دون حل عادل للقضية الفلسطينية

قال الرئيس عبد الفتاح السيسي، إن زيارته إلى رومانيا تؤكد عمق وقوة علاقات الصداقة التاريخية، وأن فرص التعاون بين البلدين واعدة وتوجد آفاق ممتدة لدفع العلاقات الثنائية، والتي انعكست الاقتصاد والسياحة في 2018، موضحا خلال مؤتمر صحفي مع الرئيس الروماني كلاوس يوهانيس، أن حجم التبادل التجاري قارب المليار دولار، وتضاعفت رحلات الطيران العارض لشرم الشيخ والغردقة، لافتا إلى أنه تم التأكيد خلال جلسة مباحثات مشتركة، على أهمية العمل على تعزيز الشراكة الاقتصادية، مع دفع العلاقات السياسية، والاستمرار في التنسيق والتشاور إزاء مجمل التطورات الإقليمية والدولية.
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"مشروع التأمين الصحي" أطاح بوزير ويهدد الآخر

في ديسمبر عام 2017، وافق مجلس النواب على مشروع قانون التأمين الصحي الشامل بشكل نهائي، على أن يطبق المشروع في كل محافظات الجمهورية على 6 مراحل، يتم الانتهاء من تنفيذه على مستوى الجمهورية بحلول عام 2032. في اليوم التالي لإقرار المشروع أعلنت وزارة الصحة خطتها لتنفيذ القانون ابتداء بمحافظات بورسعيد والإسماعيلية وجنوب سيناء والسويس وشمال سيناء فى الفترة من 2018 وحتى 2020، كمرحلة أولى، وفي الأقصر ومطروح والبحر الأحمر وقنا وأسوان فى الفترة من 2021 وحتى 2023، كمرحلة ثانية.
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زيادة دفعات الطب.. بين تأييد الحكومة ورفض الخبراء

أزمات متتالية تعصف بالقطاع الصحي على مدار السنوات القليلة الماضية، فلا تكاد تنتهي أزمة إلا وتظهر أخرى على السطح، فبعد ساعات قليلة من تفجير نقابة الأطباء قضية تقدم 4 آلاف طبيب باستقالاتهم من وزارة الصحة مؤخرًا، فى فترة قصيرة على الرغم العجز الكبير في عدد الأطباء، خرجت بعض الأصوات التى تطالب بضرورة زيادة عدد كليات الطب الحكومية والخاصة، وزيادة أعداد الطلبة المقبولين على اعتبار أن هذا هو الحل الأمثل لمشكلة نقص الأطباء وهجرتهم إلى الخارج، وهو ما اعتبره البعض أمرا يضر بمهنة الطب، ويضربها فى مقتل ولن يكون حلا مجديًا للأزمة.
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لا تطابق المواصفات| «حلوى بير السلم» بمرمى البرلمان

معركة جديدة يخوضها البرلمان ضد الأماكن التى تهدد صحة المصريين، فخلال الأيام القليلة الماضية سلط عدد من نواب المجلس الضوء على مصانع الحلوى المجهولة، التى تعمل فى الخفاء أسفل «بير السلم»، بعيدا عن أعين الدولة حتى أصبحت هذه الأماكن تشبه الأوكار، يُمنع دخولها لغير العاملين بها خوفا من الرقابة عليها من قبل وزارة التموين أو وزارة الصحة، لأن الغالبية العظمى منها تفتقر إلى أدنى مراعاة لمعايير الجودة والسلامة، وتكون منتجاتها غير مطابقة للمواصفات العالمية أو الصحية التى تضمن سلامة المواطنين، بالإضافة إلى أنها تعمل بدون أى تراخيص.
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الصحة: إسعاف 38 طالبا في رابع أيام امتحانات الثانوية

استقبلت الغرفة المركزية المنعقدة في مقر هيئة التأمين الصحي لمتابعة التأمين الطبي لامتحانات الثانوية العامة، اليوم السبت، 38 بلاغًا لحالات مرضية، خلال رابع أيام أداء امتحانات الثانوية العامة بجميع محافظات الجمهورية، إذ أوضح الدكتور خالد مجاهد مستشار وزيرة الصحة، والمتحدث الرسمي للوزارة، أن أغلب الحالات كانت تعاني من إغماء وهبوط عام وصدمة عصبية وصداع، مشيرًا إلى أن باقي الحالات بين ارتفاعٍ في ضغط الدم ومغص كلوي وكسور وتشنجات وهبوط في نسبة السكر بالدم.
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