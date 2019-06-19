إحالة سيدة وابنتها للجنايات لسرقة 2.5 مليون جنيه

تحرير:أحمد الزغبي ١٩ يونيو ٢٠١٩ - ١١:١٢ ص

صورة أرشيفية

قررت نيابة العطارين بالإسكندرية إحالة كل من "م.م.ع"، والدتها "ع.س.ال" ربة منزل، إلى محكمة جنايات الإسكندرية، برئاسة المستشار محمد صبري جاد، وبعضوية المستشارين محمد عاطف الميداني، ومحمد حسن منيع، وأمانة سر السيد إبراهيم البتانوني، لمحاكمتهما لاتهامهما بالاستيلاء على مبالغ مالية على غير الحقيقة في القضية رقم 26033 لسنة 2018 جنايات قسم شرطة العطارين، حيث بدأت الواقعة بتلقي مدير أمن الإسكندرية، إخطارًا من ضباط إدارة الأموال العامة بالقبض على فتاة ووالدتها لاستيلائهما على مبلغ مالي من حساب سيدة بأحد البنوك بدائرة القسم.

وكشفت تحريات ضباط الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة، قيام "م.م.ع" 34 عامًا، اشتركت مع والدتها "ع.س.ال" 63 عامًا، ربة منزل، بالقيام بالصرف من أحد البنوك باسم المجني عليها "س.م.ح" بالمعاش من حسابها بمبلغ مليونين وأربعمئة وتسعين ألف جنيه. وأضافت التحريات أنهما استخدما البطاقة الشخصية للمجني عليها التي