جريمة

إحالة سيدة وابنتها للجنايات لسرقة 2.5 مليون جنيه

تحرير:أحمد الزغبي ١٩ يونيو ٢٠١٩ - ١١:١٢ ص
صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
قررت نيابة العطارين بالإسكندرية إحالة كل من "م.م.ع"، والدتها "ع.س.ال" ربة منزل، إلى محكمة جنايات الإسكندرية، برئاسة المستشار محمد صبري جاد، وبعضوية المستشارين محمد عاطف الميداني، ومحمد حسن منيع، وأمانة سر السيد إبراهيم البتانوني، لمحاكمتهما لاتهامهما بالاستيلاء على مبالغ مالية على غير الحقيقة في القضية رقم 26033 لسنة 2018 جنايات قسم شرطة العطارين، حيث بدأت الواقعة بتلقي مدير أمن الإسكندرية، إخطارًا من ضباط إدارة الأموال العامة بالقبض على فتاة ووالدتها لاستيلائهما على مبلغ مالي من حساب سيدة بأحد البنوك بدائرة القسم.
وكشفت تحريات ضباط الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة، قيام "م.م.ع" 34 عامًا، اشتركت مع والدتها "ع.س.ال" 63 عامًا، ربة منزل، بالقيام بالصرف من أحد البنوك باسم المجني عليها "س.م.ح" بالمعاش من حسابها بمبلغ مليونين وأربعمئة وتسعين ألف جنيه. وأضافت التحريات أنهما استخدما البطاقة الشخصية للمجني عليها التي
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خلاف-على-بيع-قطع أثرية

خاطفو مزارع دمياط: «نصب علينا فى مليون و200 ألف»

هرولت ربة منزل وشقيق زوجها إلى مركز شرطة كفر سعد بمديرية أمن دمياط، يشكوان فيه من اختطاف زوجها، من قبل أصدقاء تجمعه تعاملات مالية بينهم، إذ استدرجه أصدقاؤه واحتجزوه بمكان مجهول، واتصلوا على شقيق المجني عليه يطالبونه بدفع مبلغ 2 مليون جنيه لتحرير شقيقه، وهددوا بقتله فى حال التخاذل عن رد المبلغ أو إبلاغ الشرطة، ونجحت الجهود الأمنية فى تتبع المتهمين والقبض عليهم وتحرير المجني عليه. وتبادل الطرفان الاتهامات، إذ نسب الخاطفون للمزارع المجني عليه تهمة النصب عليهم والاستيلاء منهم على مبلغ مليون و200 ألف جنيه.
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الحكم في رد محكمة «التلاعب بالبورصة».. غدا

قررت محكمة استئناف القاهرة، اليوم الأربعاء، حجز طلب الرد المقدم من المحامين المدعين بالحق المدني، ضد هيئة محكمة قضية "التلاعب بالبورصة"، المتهم فيها جمال وعلاء مبارك وآخرين، إلى جلسة غدٍ الخميس، للنطق بالحكم، وصممت النيابة العامة خلال جلسة اليوم على الانضمام على طلب امتناع المحكمة عن نظر الدعوى، لسابقة إصدارها قرارًا سابقًا لأحد المتهمين بالقضية، وهو أحمد محمد نعيم، في شأن منعه من التصرف في أمواله، ما يؤكد أن المحكمة طبقا لنص المادة 146 من قانون المرافعات غير صالحة لنظر الدعوى، حسب طلب الرد.
حملة-مرورية (2)

تعرف على خريطة جهود المرور بالتزامن مع «كأس الأمم»

تشن الإدارة العامة للمرور حملات متنوعة على مستوى القاهرة الكبرى، لرصد المخالفات المرورية، وتوقيع الجزاءات اللازمة عليها، والتصدي لحالات القيادة تحت تأثير المواد المخدرة، ورفع السيارات المتروكة كجزء من تأمين الطرق بالتزامن مع انطلاق فاعليات بطولة إفريقيا بمصر، هذا بخلاف التدخل السريع فى الحوادث التى يتم الإبلاغ عنها، للمساعدة فى نقل المصابين لإسعافهم بجانب رفع آثار الحوادث لتسيير الحركة المرورية، وتلقت غرفة عمليات الإدارة العامة للمرور بلاغين بوقوع حادثين مروريين صباح اليوم، أحدهما بمدينة 15 مايو والثاني فى المقطم، وتم نقل 4 مصابين لأقرب مستشفى.
محكمة

المشدد 3 سنوات لـ3 تجار «بانجو» في الشرقية

قضت محكمة جنايات الزقازيق، بمحافظة الشرقية، برئاسة المستشار إبراهيم عبد الحي محمد، رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين وليد أنور إبراهيم وعزت سمير عزت، وسكرتارية محمد فاروق، اليوم الأربعاء، بمعاقبة ثلاثة عاطلين، بالسجن المُشدد لمدة ثلاث سنوات لكل منهم؛ على خلفية اتهامهم جميعًا في القضية رقم 6090 جنايات منيا القمح لسنة 2019، بحيازة مجموعة من اللفافات تحتوي على كمية من نبات «البانجو» المُخدر، بقصد الاتجار فيها وترويجها على عملائهم بدائرة مركز شرطة منيا القمح.
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القبض-على-متهم

رسالة وأمر توريد..سقوط عصابة «مشتريات البترول» ببنها

البدايات الخاطئة مهما طالت تنتهي حتما إلى نهايات مأساوية وعبثية ومصير غامض أسود، وهو ما حدث، مع عصابة شركة البترول المزورة التى سقطت فى بنها بعد أن حاولت النصب والاستيلاء على بضاعة تقدر بمئات الآلاف من مجموعة صيدليات كبرى فى عملية ممنهجة ومرتبة، لكن القدر كان لهم بالمرصاد ونجح رجال الإدارة بالصيدليات فى عمل كمين لأفراد هذه العصابة وضبْط اثنين منهم قبل تسلم البضاعة وتسليمهم لرجال الشرطة بقسم ثاني بنها ومنه إلى النيابة العامة التى تولت مباشرة التحقيقات.
محكمة

المُشدد 6 سنوات لتاجر «بانجو» في الشرقية

قضت محكمة جنايات الزقازيق بمحافظة الشرقية، برئاسة المستشار إبراهيم عبد الحي محمد رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين وليد أنور إبراهيم وعزت سمير عزت، وسكرتارية محمد فاروق، اليوم الثلاثاء، بمعاقبة عاطل في العقد الثالث من العمر، بالسجن المُشدد لمدة ست سنوات؛ على خلفية اتهامه في القضية رقم 3180 جنايات منيا القمح لسنة 2019، بحيازة مجموعة من اللفافات تحتوي على كمية من نبات «البانجو» المُخدر، بقصد الإتجار فيها وترويجها على عملائه بدائرة مركز شرطة منيا القمح.
حبس-متهمين-ارشيفية

تجديد حبس قاتلي «ضحية المحمول» في الشرقية

أصدر قاضي المعارضات بمحكمة منيا القمح الجزئية، بمحافظة الشرقية، اليوم الإثنين، قرارًا بتجديد حبس عاطلين اثنين، شقيقين، لمدة خمسة عشر يومًا على ذمة التحقيقات؛ على خلفية اتهامهما بإزهاق روح شاب في منتصف العقد الثالث من العمر، في قضية ضحية «المحمول»، بعدما أصاباه إصابات بالغة بالرأس، لخلافات على تصليح هاتف محمول داخل محل المجني عليه بدائرة المركز، حيث تعديا عليه بـ«شومة»، ليسقط مضرجا بدمائه، قبل أن يفارق الحياة فور نقله إلى مستشفى «الزقازيق» الجامعي.
تزوير-أموال-عامة (2)

«كيدهن عظيم» كيف باعت «كوافيرة الجيزة» أراض لنفسها؟

نجح ضباط مباحث الأموال العامة بقطاع أمن الجيزة، اليوم الاثنين، فى القبض على كوافيرة، بعدما أكدت التحريات اتهامها بتزوير المستندات الرسمية المتمثلة في عدد من التوكيلات الخاصة بالأراضي والعقارات مملوكة لبعض الأشخاص المقيمين خارج البلاد، وضبط بحوزتها عدد من المستندات والأوراق والتوكيلات المزورة، قبل أن يتم إحالتها إلى النيابة العامة التي تولت التحقيق معها، وقررت حجزها احتياطيا على ذمة تحريات المباحث لبيان تفاصيل وكشف ملابسات الواقعة، وقررت النيابة تحريز عدد من المستندات المضبوطة بحوزتها.
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