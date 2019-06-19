تعرف على خريطة جهود المرور بالتزامن مع «كأس الأمم»

تحرير 3975 مخالفة مرورية متنوعة بالقاهرة الكبرى وضبط 27 سائقا يقودون تحت تأثير تعاطي المخدرات من أصل 200 سائق تم إخضاعهم للكشف المفاجئ على الطرق السريعة

تحرير:سماح عوض الله ١٩ يونيو ٢٠١٩ - ١١:١٣ ص

حملات مرورية- أرشيفية

تشن الإدارة العامة للمرور حملات متنوعة على مستوى القاهرة الكبرى، لرصد المخالفات المرورية، وتوقيع الجزاءات اللازمة عليها، والتصدي لحالات القيادة تحت تأثير المواد المخدرة، ورفع السيارات المتروكة كجزء من تأمين الطرق بالتزامن مع انطلاق فاعليات بطولة إفريقيا بمصر، هذا بخلاف التدخل السريع فى الحوادث التى يتم الإبلاغ عنها، للمساعدة فى نقل المصابين لإسعافهم بجانب رفع آثار الحوادث لتسيير الحركة المرورية، وتلقت غرفة عمليات الإدارة العامة للمرور بلاغين بوقوع حادثين مروريين صباح اليوم، أحدهما بمدينة 15 مايو والثاني فى المقطم، وتم نقل 4 مصابين لأقرب مستشفى.

الحادث الأول تلقت شرطة النجدة بالقاهرة استغاثة بوقوع تصادم على الطريق الرئيسي بمدينة 15 مايو، مما أدى إلى توقف حركة المرور، وتبين تصادم سيارتين على الطريق، مما تسبب فى إصابة قائديها، وعلى الفور وصلت سيارة إسعاف لنقل المصابين، وتم تحريك أوناش المرور لرفع حطام الحادث من عرض الطريق، وتسيير حركة السيارات. ومن