تعرف على خريطة جهود المرور بالتزامن مع «كأس الأمم»

تحرير 3975 مخالفة مرورية متنوعة بالقاهرة الكبرى وضبط 27 سائقا يقودون تحت تأثير تعاطي المخدرات من أصل 200 سائق تم إخضاعهم للكشف المفاجئ على الطرق السريعة
تشن الإدارة العامة للمرور حملات متنوعة على مستوى القاهرة الكبرى، لرصد المخالفات المرورية، وتوقيع الجزاءات اللازمة عليها، والتصدي لحالات القيادة تحت تأثير المواد المخدرة، ورفع السيارات المتروكة كجزء من تأمين الطرق بالتزامن مع انطلاق فاعليات بطولة إفريقيا بمصر، هذا بخلاف التدخل السريع فى الحوادث التى يتم الإبلاغ عنها، للمساعدة فى نقل المصابين لإسعافهم بجانب رفع آثار الحوادث لتسيير الحركة المرورية، وتلقت غرفة عمليات الإدارة العامة للمرور بلاغين بوقوع حادثين مروريين صباح اليوم، أحدهما بمدينة 15 مايو والثاني فى المقطم، وتم نقل 4 مصابين لأقرب مستشفى.
الحادث الأول
تلقت شرطة النجدة بالقاهرة استغاثة بوقوع تصادم على الطريق الرئيسي بمدينة 15 مايو، مما أدى إلى توقف حركة المرور، وتبين تصادم سيارتين على الطريق، مما تسبب فى إصابة قائديها، وعلى الفور وصلت سيارة إسعاف لنقل المصابين، وتم تحريك أوناش المرور لرفع حطام الحادث من عرض الطريق، وتسيير حركة السيارات.
ومن
الحادث الأول
تلقت شرطة النجدة بالقاهرة استغاثة بوقوع تصادم على الطريق الرئيسي بمدينة 15 مايو، مما أدى إلى توقف حركة المرور، وتبين تصادم سيارتين على الطريق، مما تسبب فى إصابة قائديها، وعلى الفور وصلت سيارة إسعاف لنقل المصابين، وتم تحريك أوناش المرور لرفع حطام الحادث من عرض الطريق، وتسيير حركة السيارات.
ومن منطقة المقطم تلقت غرفة عمليات الإدارة العامة لمرور القاهرة، بلاغا من الخدمات المعينة للمتابعة الأمنية إخطارا بوقوع حادث مرورى، شهد انقلاب سيارة ملاكي بسبب السرعة الزائدة وانفجار فى إطار السيارة تسبب فى خلل بعجلة القيادة بيد السائق، وعلى الفور انتقلت سيارة إسعاف لنقل المصاب إلى المستشفى، وتولى رجال المرور رفع السيارة الملاكي من عرض الطريق، وتسيير حركة السيارات.
تعاطي المخدرات
شنت القوات حملات على الطرق السريعة، للكشف عن متعاطى المواد المخدرة، وضبط السائقين المتورطين بالقيادة تحت تأثير المواد المخدرة، وعلى مدار 24 ساعة ماضية أسفرت جهود الحملة عن إجراء تحليل طبى لـ 200 سائق تم استيقافهم عشوائيا على الطرق السريعة، وكشف الفحص عن سلبية تعاطي الغالبية العظمى لمن خضعوا للفحص، بواقع 173 سائقا لا يتعاطون المخدرات، بينما أثبت الفحص تعاطى 27 سائقا للمواد المخدرة أثناء القيادة.
انتشار قوات تأمين فعاليات كأس الأمم الإفريقية (صور)
وبعد الكشف عن حالات التعاطي بمعرفة مختصين مرافقين لقوات الحملة من رجال المرور، تم تحرير محاضر بوقائع التعاطي المضبوطة، وإحالة السائقين المضبوطين إلى النيابات المختصة لاتخاذ شئونها بالتحقيق معهم بتهمة قيادة سيارة تحت تأثير المواد المخدرة، وأكدت مصادر أمنية اعتماد خطط لتكرار تلك الحملات بصفة دورية، للحد من تعاطي المخدرات بين السائقين، منعًا لتكرار حوادث الطرق المفجعة.
مخالفات المرور
فى الجيزة شنت إدارة مرور الجيزة حملات موازية، لضبط حركة المرور فى الشوارع والميادين الرئيسية، خاصة تلك القريبة من مواقع الإشغالات وانشار أنفاق ومحطات لخط مترو الأنفاق الجديد، وعكف رجال الحملة على التحقق من عدم ارتكاب مخالفات مرورية، وفرض قواعد المرور منعًا لأى حوادث مرورية، بجانب تكثيف الحملات على سيارات النقل، ومنع تحميلها الركاب بالصندوق الخلفى، نظرًا لاقتصار تراخيصها فى المرور على تحميل البضائع والماشية، تجنبًا للوفيات فى حوادث تلك السيارات.
وبناء على تعليمات اللواء مصطفى شحاتة مدير أمن الجيزة، تم تكثيف حملات الرادار والكشف عن الإطارات، هذا بجانب تفعيل تركيب اللاصق الإلكتروني للسيارات لتفعيل منظومة قواعد المعلومات الجديدة، واعتماد وتعميم تطبيقها.
وتمكنت الإدارة العامة لمرور الجيزة خلال 24 ساعة الماضية، من ضبط 3975 مخالفة مرورية متنوعة، تضمنت الوقائع المضبوطة والمحرر بها مخالفات 78 مخالفة تجاوز سرعات و1449 مخالفة نموذج 125 ترخيصا مروريا.
وتضمنت الحملة رصد 60 مخالفة تعطيل مرور وتحميل ركاب بمطالع ومنازل الكبارى "موقف عشوائى"، و58 مخالفة سير بدون رخص قيادة أو تسيير، وتم حجز 22 "توك توك" مخالفة لقواعد وآداب المرور، و70 دراجة بخارية وسيارة متروكة بالشوارع، و35 مخالفة صلاحية فنية للسيارة.
السيارات المتروكة
وفى ذات السياق بالقاهرة أسفرت الحملات عن رصد 14 سيارة متروكة ودراجة بخارية، خشية استخدامها فى العمليات الإرهابية، منها 4 سيارات تم تسليمها لمالكيها و4 سيارات تم حجزها بالأقسام والمراكز، وتم رصد 6 دراجات بخارية بدون تراخيص ولوحات وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المخالفين.