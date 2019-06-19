رياضة

يحيى: لقب كأس الأمم 2019 سينحصر بين 5 منتخبات

١٩ يونيو ٢٠١٩ - ١١:١٨ ص
قرعة كأس الأمم الإفريقية
قرعة كأس الأمم الإفريقية
قال طارق يحيى، لاعب نادي الزمالك والمنتخب الوطني السابق، والمُتوج بلقب أمم إفريقيا 1986، كما شارك في بطولتي 1988 و1990، إن المنطق سيفرض كلمته في بطولة أمم إفريقيا التي تستضيفها مصر خلال الفترة من 21 يونيو الجاري إلى 19 يوليو المقبل، علمًا بأن المنتخب الوطني وقع على رأس المجموعة الأولى باعتباره البلد المضيف، وضمت المجموعة الكونغو الديمقراطية وزيمبابوي وأوغندا. وأكد يحيى، في تصريحات صحفية، أن "بطولة أمم إفريقيا لن تخرج عن المألوف، والمنطق سيفرض كلمته، ولن تشهد أي مفاجآت، والمنتخبات التي ستتأهل إلى الأدوار الإقصائية والنهائية ستستحق ذلك".
ويتوقع طارق يحيى أن يكون دور المجموعات هو الأضعف في البطولة بعض الشيء، مؤكدا أن المواجهات القوية ستبدأ من المراحل الإقصائية، مشيرا إلى أن المجموعتين الثالثة والرابعة هما الأقوى في البطولة. وتضم المجموعة الثالثة السنغال والجزائر وكينيا وتنزانيا، بينما تضم المجموعة الرابعة المغرب وكوت ديفوار وجنوب إفريقيا
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مصر-والكونغو

مصر VS أوغندا.. الفراعنة يكتسحون في القيمة السوقية

يلتقي المنتخب الوطني مع نظيره الأوغندي في ختام دور المجموعات من كأس الأمم الإفريقية التي تحتضنها مصر في الفترة ما بين يومي 21 يونيو و19 يوليو، وستأتي المواجهة يوم 30 يونيو المقبل على استاد القاهرة في ختام مباريات المجموعة الأولى التي تضم إلى جانبهما كل من الكونغو الديمقراطية وزيمبابوي، وتكتسح مصر نظيرتها أوغندا في القيمة السوقية، حيث تبلغ قيمة الفراعنة 196,2 مليون يورو، بينما تبلغ قيمة منتخب الرافعات 6,18 مليون يورو، ولا يتواجد في قائمة أوغندا المشاركة في الكان سوى لاعب واحد فقط تتخطى قيمته حاجز المليون يورو.
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قائد زيمبابوي: منتخب مصر ليس محمد صلاح فقط

كشف نوليدج ماسونا، قائد منتخب زيمبابوي، أنه وزملاءه متشوقون للمشاركة في بطولة كأس الأمم الإفريقية، واللعب في مصر، قائلًا خلال المؤتمر الصحفي الخاص بمباراة الافتتاح أمام نظيره المنتخب الوطني، المقرر لها الجمعة المقبلة، إن المنتخب الوطني ليس محمد صلاح فقط، وتابع: «اللعب في مجموعة صاحب الأرض صعب، نعم لديهم أفضلية بدعم الجماهير، ولكن في كل الأحوال نحن لن ننظر إلى الجماهير ولا الملعب، نعم لتحقيق نتيجة جيدة»، وتابع: «ليس هناك أي تخوف من اللعب في درجات الحرارة المرتفعة في مصر».
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مدرب زيمبابوي عن لقاء مصر: لا مانع من مفاجأة الجميع

تحدث صنداي تشيزامبو، مدرب منتخب زيمبابوي عن غياب جورج شيجوفا حارس مرمى الفريق الأساسي للإيقاف، كما تحدث عن موقف خاما بيليات من خوض المباراة الافتتاحية أمام المنتخب الوطني، وتحدث مدرب زيمبابوي، خلال المؤتمر الصحفي الخاص بالمباراة، عن غياب حارسه الأساسي للإيقاف، وحالة نجم المنتخب خاما بيليات، قائلا: "أنا أمتلك قائمة من 3 حراس جميعهم في نفس المستوى ولا أقلق لغياب أحدهم، وفيما يخص حالة بيليات سيتم تحديد الموقف النهائي للاعب خلال تدريب الغد، وأعتقد أنه سيشارك معنا".
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الشناوي الأقرب لحراسة مرمى الفراعنة في كأس الأمم

كشف أحمد شوبير، نائب رئيس اتحاد الكرة، عن الحارس الأول للمنتخب الوطني في بطولة الأمم الإفريقية، التي تنطلق على أرض الفراعنة يوم الجمعة المقبل وتستمر حتى 19 يوليو المقبل، وأوقعت القرعة الفراعنة في مجموعة تضم كلًا من زيمبابوي والكونغو وأوغندا ويصطدم الفراعنة بمنتخب زيمبابوي، الجمعة المقبل في أولى مباريات المجموعة الأولى، وقال شوبير، في تصريحات تليفزيونية إن محمد الشناوي حارس مرمى النادي الأهلي هو الأقرب لحراسة مرمى الفراعنة في المباراة الافتتاحية أمام زيمبابوي، بمستهل مشوار المنتخبين في البطولة.
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مدرب الفراعنة يستبعد التدريب على استاد القاهرة

استبعد أحمد ناجي، مدرب حراس مرمى المنتخب الوطني، فكرة خوض الفراعنة تدريباتهم على ملعب ستاد القاهرة الدولي قبل كأس الأمم الإفريقية 2019، التي تستضيفها مصر في الفترة من 21 يونيو إلى 19 يوليو المقبل، ويلعب منتخب مصر، صاحب الرقم القياسي في عدد مرات الفوز باللقب القاري، ضمن المجموعة الأولى مع منتخبات جمهورية الكونغو وأوغندا زيمبابوي، ونالت مصر شرف تنظيم البطولة الإفريقية من قبل في 4 مناسبات، وتنظم مصر نسخة 2019، التي ستقام بمشاركة 24 منتخبًا، لأول مرة بدءًا من هذه النسخة، بعد أن كان يقام العرس القاري في السابق بمشاركة 16 منتخبًا.
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أجيري يتعهد بمعالجة الأخطاء قبل انطلاق كأس الأمم

أبدى المكسيكي خافيير أجيري المدير الفني للمنتخب الوطني، رضاه عن أداء لاعبيه خلال المباراة الودية التي جرت مساء أمس الخميس، بين الفراعنة وضيفه المنتخب التنزاني، استعدادا لبطولة كأس الأمم الإفريقية، وقال أجيري: "المباراة كانت متكافئة، فالفريقان قدما مواجهة جيدة للغاية، وحاولنا الوصول إلى مرمى الفريق المنافس أكثر من مرة، ولكن أهدرنا العديد من الفرص، وهذا يعود إلى تألق حارس مرمى تنزانيا، الذي نجح في التصدي لأكثر من كرة خطيرة، وكنا نرغب في الفوز بأكثر من هدف، ولكن التوفيق لم يكن حليفنا، تنزانيا منتخب جيد وليس من السهل أن نسجل في مرماه أكثر من هدف".
عصام الحضري

أرقام.. 15 حارسا دافعوا عن عرين الفراعنة بكأس الأمم

استعرض الحساب الرسمي لاتحاد الكرة أرقام حراس المنتخب الوطني على مدار مشاركاتهم في بطولة كأس الأمم الإفريقية، وذلك قبل أيام من خوض الفراعنة منافسات كان 2019، التي تستضيفها مصر في الفترة من 21 يونيو إلى 19 يوليو المقبل، والمقامة للمرة الأولى بمشاركة 24 منتخبًا بعد أن كان العرس القاري يقام في السابق بمشاركة 16 منتخبًا، وذلك بعد أن نالت مصر شرف تنظيم البطولة الإفريقية من قبل في 4 مناسبات، في نسخ (1959- 1974- 1986- 2006)، علمًا بأن المنتخب الوطني وقع على رأس المجموعة الأولى باعتباره البلد المضيف، وضمت المجموعة الكونغو الديمقراطية وزيمبابوي وأوغندا.
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