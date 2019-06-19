يحيى: لقب كأس الأمم 2019 سينحصر بين 5 منتخبات

١٩ يونيو ٢٠١٩ - ١١:١٨ ص

قرعة كأس الأمم الإفريقية

قال طارق يحيى، لاعب نادي الزمالك والمنتخب الوطني السابق، والمُتوج بلقب أمم إفريقيا 1986، كما شارك في بطولتي 1988 و1990، إن المنطق سيفرض كلمته في بطولة أمم إفريقيا التي تستضيفها مصر خلال الفترة من 21 يونيو الجاري إلى 19 يوليو المقبل، علمًا بأن المنتخب الوطني وقع على رأس المجموعة الأولى باعتباره البلد المضيف، وضمت المجموعة الكونغو الديمقراطية وزيمبابوي وأوغندا. وأكد يحيى، في تصريحات صحفية، أن "بطولة أمم إفريقيا لن تخرج عن المألوف، والمنطق سيفرض كلمته، ولن تشهد أي مفاجآت، والمنتخبات التي ستتأهل إلى الأدوار الإقصائية والنهائية ستستحق ذلك".

ويتوقع طارق يحيى أن يكون دور المجموعات هو الأضعف في البطولة بعض الشيء، مؤكدا أن المواجهات القوية ستبدأ من المراحل الإقصائية، مشيرا إلى أن المجموعتين الثالثة والرابعة هما الأقوى في البطولة. وتضم المجموعة الثالثة السنغال والجزائر وكينيا وتنزانيا، بينما تضم المجموعة الرابعة المغرب وكوت ديفوار وجنوب إفريقيا