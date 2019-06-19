ضبط المتهم الرئيسي في «مقتل بائع الفول» بشبرا الخيمة

تحرير:هيثم بطاح ١٩ يونيو ٢٠١٩ - ١١:٢٢ ص

صورة أرشيفية

تمكنت أجهزة الأمن بمحافظة القليوبية من إلقاء القبض على المتهم الرئيسي في واقعة إطلاق النار على بائع فول في شبرا الخيمة فلقي مصرعه في الحال، إذ تلقى اللواء رضا طبلية مدير أمن القليوبية، إخطارًا من المقدم محمد الشاذلى رئيس مباحث قسم ثان شبرا الخيمة، يفيد ضبط المتهم الهارب "نبيل.ا.م" 30 عامًا سايس بجراج السابق اتهامه فى 12 متنوعة، والمطلوب ضبطه وإحضاره فى واقعة قيامه بإطلاق أعيرة نارية صوب "هانى.ا.ح" 35 عامًا بائع فول متجول لخلافات بينهم وأحدث إصابته التي أودت بحياته.

بمواجهة المتهم، أقر بارتكاب الواقعة وأرشد عن السلاح الناري المستخدم عبارة عن فرد خرطوش محلي الصنع، وتحرر المحضر اللازم وتولت النيابة مباشرة التحقيقات. كان اللواء رضا طبلية مدير أمن القليوبية، وجه بشن حملات مكبرة بنطاق أقسام ومراكز المديرية لضبط الخارجين على القانون ومروجى المخدرات والعناصر المتورطة