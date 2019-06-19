استشهاد فلسطيني إثر اعتداء قوات الاحتلال عليه

تحرير:أ.ش.أ ١٩ يونيو ٢٠١٩ - ١١:٢٤ ص

فلسطين

شهد مخيم (شعفاط) بمدينة القدس المحتلة، اليوم الأربعاء، استشهاد فلسطيني مقدسي، متأثرًا بإصابته إثر الاعتداء عليه من قبل عناصر من الوحدات الخاصة التابعة لقوات الاحتلال الإسرائيلي "مستعربين" قبل نحو أسبوعين. والمستعربون هم وحدة أمنية سرية وخاصة، تابعة للاحتلال الإسرائيلي، وتطلق عليها ألقاب كثيرة، منها فرق الموت، ويزرع أعضاؤها بملامح تشبه الملامح العربية وسط الفلسطينيين، حيث يلبسون لباسهم وكوفيتهم ويتحدثون بلسانهم، وسرعان ما ينقلبون ضدهم عنفا واعتقالا لصالح قوات الاحتلال.

وكان مستعربون قد اعتدوا على المواطن أبو ميالة،60 عاما، بالضرب أمام بيته في المخيم، وتم نقله إلى المستشفى وبقي فيها حتى ارتقى شهيدا صباح اليوم.من جانبها، نعت مؤسسات وقوى مخيم شعفاط الشهيد أبو ميالة، وأكدت استشهاده متأثرا بإصابته بالقفص الصدري بعد الاعتداء عليه من "المستعربين" بصورة وحشية مطلع الشهر الجاري.وكان