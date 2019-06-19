عمرو دياب يخاطب «الأعلى للإعلام» لإغلاق هذه القنوات

تحرير:التحرير ١٩ يونيو ٢٠١٩ - ١١:٣٠ ص

الهضبة عمرو دياب

تقدم المحامي الخاص بالفنان عمرو دياب، بشكوى إلى المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، ضد 5 قنوات فضائية لقيامهم بالتعدى على حقوق الملكية الفكرية لـ«الهضبة»، واستغلال صوره وتسمية القنوات على اسمه، وينفى المحامي أشرف عبد العزيز، علاقة «الهضبة» بأى من هذه القنوات، وجاء نص الشكوى كالتالي: «قد فوجئ الفنان عمرو دياب بوجود العديد من القنوات التي تحمل اسم وصورة (الهضبة) تطلق على نفسها قناة عمرو دياب (الهضبة)، وأن الفنان ليس له علاقة من قريب أو بعيد بهذه القنوات».

وطلب عمرو دياب، من المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، ضرورة غلق هذه القنوات، ومحاسبتها على الخسائر الأدبية والمادية الضخمة التي ألمت به نتيجة استيلائها على منتجاته الفنية من أغانٍ وأفلام وحوارات بشكل يوحي أن عمرو هو المالك للقناة. وتأتي القنوات التي جاءت بمذكرة الشكاوى كالتالي: «الهضبة اليوم، الهضبة