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عمرو دياب يخاطب «الأعلى للإعلام» لإغلاق هذه القنوات

تحرير:التحرير ١٩ يونيو ٢٠١٩ - ١١:٣٠ ص
الهضبة عمرو دياب
الهضبة عمرو دياب
تقدم المحامي الخاص بالفنان عمرو دياب، بشكوى إلى المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، ضد 5 قنوات فضائية لقيامهم بالتعدى على حقوق الملكية الفكرية لـ«الهضبة»، واستغلال صوره وتسمية القنوات على اسمه، وينفى المحامي أشرف عبد العزيز، علاقة «الهضبة» بأى من هذه القنوات، وجاء نص الشكوى كالتالي: «قد فوجئ الفنان عمرو دياب بوجود العديد من القنوات التي تحمل اسم وصورة (الهضبة) تطلق على نفسها قناة عمرو دياب (الهضبة)، وأن الفنان ليس له علاقة من قريب أو بعيد بهذه القنوات».
وطلب عمرو دياب، من المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، ضرورة غلق هذه القنوات، ومحاسبتها على الخسائر الأدبية والمادية الضخمة التي ألمت به نتيجة استيلائها على منتجاته الفنية من أغانٍ وأفلام وحوارات بشكل يوحي أن عمرو هو المالك للقناة. وتأتي القنوات التي جاءت بمذكرة الشكاوى كالتالي: «الهضبة اليوم، الهضبة
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محمد-فؤاد

عودة نجوم الطرب في صيف 2019.. محمد فؤاد سجل 60 أغنية

يستعد عدد كبير من النجوم فى مصر والوطن العربي لطرح ألبوماتهم خلال موسم الصيف لعام 2019، ودائما ما يحظى هذا الموسم بالنصيب الأكبر من الإنتاج الغنائي؛ إذ ينتظره الملايين للاستمتاع بأغاني نجومهم المفضلين، بعد انتهاء السنة الدراسية وضغوطات الامتحانات، ولذا يحرص عدد كبير من المطربين وفرق الأندرجراوند على الانتهاء من ألبوماتهم قبل انطلاق الموعد الرسمي لإجازة نهاية العام،؛ ما يشعل المنافسة، على عكس موسم الشتاء الذي لا يحظى بنفس الإقبال.. وخلال الأيام الماضية ظهرت ملامح موسم الصيف الغنائي بعد كشف النجوم عن موعد طرح ألبوماتهم.
حكيم (3)

حكيم.. والده حاول قتله ومبارك منعه من الظهور إعلاميا

بعد أن وضعت اللجنة المنظمة لبطولة أمم إفريقيا اللمسات الأخيرة على حفل افتتاح البطولة المقرر لها الانطلاق مساء الجمعة المقبل باستاد القاهرة الدولي؛ أعلنت اللجنة عن اختيارها الفنان الشعبي الكبير حكيم، ومعه كل من النيجيري فيمي كوتيه، والإيفواريه دوبيه، لإحياء حفل الافتتاح، وتقديم أغنية "كاف 2019"، على أن يُغني حكيم بالعربية، وكوتيه بالإنجليزية، ودوبيه بالفرنسية. وتم اختيار حكيم نظرًا لشعبيته الكبيرة لدى كثير من الشعوب لتقديمه دويتوهات غنائية مع كبار المطربين وحفلاته الغنائية المستمرة في كل القارات.
محمد رمضان

روتانا تطرح«بابا» أول تعاون لها مع محمد رمضان(فيديو)

طرحت شركة "روتانا"، مساء اليوم الثلاثاء، أول أعمالها مع النجم محمد رمضان، فيديو كليب أغنيته الجديدة "بابا" عبر حسابها على موقع الفيديوهات "يوتيوب"، وذلك بعد الترويج لها على مدار الأيام الماضية، والأغنية من ألحان وتوزيع رامي المصري وإخراج أحمد عبدالواحد، وتقول كلماتها التي كتبها خالد بدران: "بابا بابا مين يا بني، بابا بابا إيه يا بني، اللي جاي هيوجع أكتر، دي حقيقة ومش بتكبر، عاوزك تقعد تتفرج، زلزال وبمليون ريختر، زلزال بيهز جبال، شاغلك متشغلنيش، كلام وفعل مفيش، مليش أنا في التهويش، بطير زي الخفافيش".
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عمرو دياب

«بالحب اتجمعنا».. نصف مليون مشاهدة للهضبة ومحمد صلاح

اقتربت أغنية «بالحب اتجمعنا» التي تجمع كلا من الفنان عمرو دياب ونجم ليفربول محمد صلاح، استعدادا لبطولة أمم إفريقيا لعام 2019، من نصف المليون الأول فى أقل من 12 ساعة، وهذه الأغنية سبق أن غناها «الهضبة» في افتتاح بطولة كأس الأمم الإفريقية التي أقيمت بمصر عام 1991، وأعاد غناءها مرة أخرى بتوزيع جديد، مع محمد صلاح لصالح إحدى شركات المحمول، حملت الأغنية اسم «بالحب اتجمعنا ورا فريقنا»، وتنطلق الأغنية برسالة يوجهها نجم ليفربول للجمهور: «طول ما انتو ورانا إن شاء الله هنفرحكم كلكم»، بعد استماعه إلى رسائل دعمهم وتشجيعهم له.
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الهضبة ودينا الشربيني يحتفلان بمدير مهرجان الجونة

ظهر المطرب عمرو دياب مع الفنانة دينا الشربيني فى أثناء احتفال عمرو منسي، المدير التنفيذي والمؤسس المشارك في مهرجان الجونة السينمائي، بعيد ميلاده برفقة مجموعة من أصدقائه، وانتشرت لهما العديد من الصور على مواقع التواصل الاجتماعي من داخل الحفل، وكان هناك عدد آخر من النجوم يحتفلون كذلك بعيد ميلاد "منسي"، من بينهم الكاتب تامر حبيب. دينا تحدثت عن علاقتها بالفنان عمرو دياب لأول مرة بعد سنوات من ظهورهما معًا، وذلك خلال حلولها ضيفة على برنامج "الحكاية" من تقديم عمرو أديب، والمعروض عبر قناة MBC مصر.
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أهم تصريحات دينا الشربيني| رأيها في نهاية «زي الشمس»

حلت الفنانة دينا الشربيني ضيفة في برنامج "الحكاية" الذي يقدمه الإعلامي عمرو أديب على فضائية MBC مصر، وتحدثت خلال البرنامج لأول مرة عن علاقتها بالفنان عمرو دياب، وأيضا كواليس تصوير مسلسل "زي الشمس"، وأصعب المشاهد التى تعرضت لها خلال تصوير المسلسل، وشرحت للجمهور نهاية العمل بعد الجدل الكبير الذي أثير بعد الحلقة الأخيرة، إذ كان هناك عدد كبير من الجمهور لم يفهم نهاية العمل، وأوضحت حقيقة تقديم جزء ثان للعمل، ولماذا كان سينسحب الفنان أحمد السعدني من تصوير الحلقة الأخيرة قبلها بساعات. وإليك أبرز تصريحاتها:
حميد الشاعرى

حميد الشاعري: تركت ليبيا بسبب حرق الآلات الموسيقية

حل المطرب الكبير حميد الشاعري ضيفا على الإعلامية عايشة عثمان فى برنامجها «عايشة شو» المذاع عبر فضائية القاهرة والناس، وتحدث من خلال البرنامج عن حياته، ومن الممثل الذي يريده أن يجسد سيرته الذاتيه، وهل بالفعل لديه نية لفعل هذا أم لا، كما أبدى رأيه فى الفنان محمد رمضان، ووصفه بالفنان الكبير، وكشف عن الأسباب التى دفعته ليترك ليبيا ويأتي إلى مصر، ومن المطرب الذي يراه أنه متربعا على عرش الأغنية الشعبية حاليا، كما ذكر أفضل أغنية بالنسبة له وزعها فى حياته، ورد على من يقول أنه تدخل من أجل تلحين ابنه نديم أغنية للهضبة، وهذه تصريحاته.
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