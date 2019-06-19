السعودية تحظر العمل تحت أشعة الشمس من 12 لـ3 ظهرا

١٩ يونيو ٢٠١٩ - ١١:٣٢ ص

السعودية

ذكرت وزارة القوى العاملة المصرية، إنها تلقت تقريرا عبر مكتب التمثيل العمالي التابع للوزارة بالقنصلية المصرية بالرياض، يفيد بإن وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بالمملكة العربية السعودية، بدأت تطبيق قرار حظر العمل تحت أشعة الشمس على جميع منشآت القطاع الخاص من الساعة 12 ظهرا إلى الساعة الثالثة مساء، ويستمر سريانه حتى 15 سبتمبر 2019، حرصا على سلامة وصحة العاملين، وتجنيبهم ما قد بسببه العمل فى هذه الفترة من التعرض لأشعة الشمس المباشرة وما قد ينتج عنها من تأثيرات سلبية على الصحة مثل التعرض لضربة الشمس أو الإجهاد الحرارى.

وقال الدكتور ياسر غازى الملحق العمالي، إن وزارة العمل السعودية دعت أصحاب العمل عند تنظيم ساعات العمل مراعاة ما نص عليه هذا القرار للمساهمة في حماية سلامة وصحة العاملين من المخاطر المصاحبة للتعرض لأشعة الشمس. ووفقا لنص القرار، فلا يجوز تشغيل العامل فى الأعمال المكشوف تحت أشعة الشمس من الساعة الثانية