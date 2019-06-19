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السعودية تحظر العمل تحت أشعة الشمس من 12 لـ3 ظهرا

١٩ يونيو ٢٠١٩ - ١١:٣٢ ص
السعودية
السعودية
ذكرت وزارة القوى العاملة المصرية، إنها تلقت تقريرا عبر مكتب التمثيل العمالي التابع للوزارة بالقنصلية المصرية بالرياض، يفيد بإن وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بالمملكة العربية السعودية، بدأت تطبيق قرار حظر العمل تحت أشعة الشمس على جميع منشآت القطاع الخاص من الساعة 12 ظهرا إلى الساعة الثالثة مساء، ويستمر سريانه حتى 15 سبتمبر 2019، حرصا على سلامة وصحة العاملين، وتجنيبهم ما قد بسببه العمل فى هذه الفترة من التعرض لأشعة الشمس المباشرة وما قد ينتج عنها من تأثيرات سلبية على الصحة مثل التعرض لضربة الشمس أو الإجهاد الحرارى.
وقال الدكتور ياسر غازى الملحق العمالي، إن وزارة العمل السعودية دعت أصحاب العمل عند تنظيم ساعات العمل مراعاة ما نص عليه هذا القرار للمساهمة في حماية سلامة وصحة العاملين من المخاطر المصاحبة للتعرض لأشعة الشمس. ووفقا لنص القرار، فلا يجوز تشغيل العامل فى الأعمال المكشوف تحت أشعة الشمس من الساعة الثانية
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غارة-لتحالف-دعم-الشرعية-في-اليمن

تحالف دعم اليمن يُسقط طائرة مُفخخة باتجاه السعودية

أكد تحالف دعم الشرعية في اليمن، اليوم الأربعاء، أنه تم تدمير طائرة مسيرة تحمل متفجرات، ودمرها. وأضاف أن الطائرة المسيرة كانت تتجه للشمال الشرقي فوق حجة، منطلقة من محافظة الحديدة، باتجاه السعودية، مؤكدًا أنه مستمر في تحييد القدرات الحوثية العدائية، بحسب موقع "العربية". وكان المتحدث الرسمي باسم قوات تحالف دعم الشرعية، العقيد الركن تركي المالكي قد أعلن أن قوات التحالف الجوية تمكنت صباح اليوم من اعتراض وإسقاط طائرة بدون طيار "كانت مسيّرة باتجاه المملكة.
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استشهاد فلسطيني إثر اعتداء قوات الاحتلال عليه

شهد مخيم (شعفاط) بمدينة القدس المحتلة، اليوم الأربعاء، استشهاد فلسطيني مقدسي، متأثرًا بإصابته إثر الاعتداء عليه من قبل عناصر من الوحدات الخاصة التابعة لقوات الاحتلال الإسرائيلي "مستعربين" قبل نحو أسبوعين. والمستعربون هم وحدة أمنية سرية وخاصة، تابعة للاحتلال الإسرائيلي، وتطلق عليها ألقاب كثيرة، منها فرق الموت، ويزرع أعضاؤها بملامح تشبه الملامح العربية وسط الفلسطينيين، حيث يلبسون لباسهم وكوفيتهم ويتحدثون بلسانهم، وسرعان ما ينقلبون ضدهم عنفا واعتقالا لصالح قوات الاحتلال.
صحف-سعودية1

صحف سعودية: إيران تهدد.. ورسالة تهدئة من دمشق لأنقرة

أطلعتنا الصحف السعودية الصادرة صباح اليوم الأربعاء، على آخر تطورات الصراع في الشرق الأوسط، وتناولت العديد من القضايا والموضوعات التي تنوعت بين استعراض الشأن المحلي والعربي والإقليمي والدولي. في افتتاحيتها تحت عنوان "تعزيزات أمريكية.. وطهران تهدد باستهداف الأساطيل" ذكرت صحيفة "الشرق الأوسط" أنه بينما أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية اعتزامها إرسال تعزيزات إلى منطقة الشرق الأوسط تشمل ألف جندي إضافي من أجل التصدي للتهديدات الجوية والبحرية والبرية، هدد قائد "الحرس الثوري" الإيراني حسين سلامي، أمس، باستهداف الأساطيل المنتشرة.
صباح-الاحمد-الصباح-امير-الكويت-07

لأول مرة منذ 7 سنوات.. أمير الكويت يصل العراق

وصل أمير دولة الكويت الشيخ صباح الأحمد، إلى جمهورية العراق، صباح اليوم الأربعاء، على رأس وفد رفيع المستوى، في الزيارة الأولى له منذ سبع سنوات، يبحث خلالها العلاقات الثنائية بين البلدين وأبرز القضايا والمستجدات على الساحة الإقليمية. ومن المقرر أن يبحث أمير الكويت مع كبار المسئولين في الحكومة والبرلمان، العديد من الملفات العالقة بين البلدين، وتأمين الخطوط الملاحية من أي حرب وشيكة قد تندلع بين الولايات المتحدة الأمريكية وإيران.
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سامح-شكرى (1)

مصر تدين استهداف مليشيات الحوثي لمطار أبها السعودي

أصدرت وزارة الخارجية، بيانا أكدت فيه إدانة مصر -بأشد العبارات- استهداف مليشيات الحوثي في اليمن لمطار أبها الدولي جنوب المملكة العربية السعودية بمقذوف صباح اليوم، ما أسفر عن إصابة 26 شخصا من جنسيات مختلفة. وجاء في بيان الخارجية، أن مصر تقف حكومةً وشعباً مع حكومة وشعب المملكة العربية السعودية الشقيقة في مواجهة أي محاولة لاستهداف أمنها واستقرارها، مشددةً على ضرورة الوقف الفوري لأي استهداف للأراضي السعودية. وأعرب البيان عن تمنيات مصر بسرعة الشفاء للمصابين.
هلال-رمضان

الحسابات الفلكية تعلن أول أيام عيد الفطر

أصدرت الحسابات الفلكية، اليوم الإثنين، بيانا، أكدت فيه أن هلال شهر شوال ولد اليوم في الساعة الثانية عشر ودقيقتين ظهرا، بالتوقيت المحلي لمدينة القاهرة، وذلك بعد حدوث الاقتران، وبحسب البيان فإن الهلال سيظل في سماء مدينتي مكة المكرمة والقاهرة لمدة 6 دقائق بعد غروب شمس اليوم، بينما يظل الهلال في باق محافظات الجمهورية لمدة ما بين 5 إلى 7 دقائق، وبالنسبة للعواصوم العربية والإسلامية فإن الهلال سيظل في سمائها لمدة ما بين 1 إلى 17 دقيقة، وبالتالي فإن عيد الفطر فلكيا، يكون غدا الثلاثاء، وتكون الصلاة في الساعة الخامسة و19 دقيقة صباحا، بالقاهرة.
شوقى-علام

مفتي مصر: قوى الشر وراء الهجوم على السعودية

قال مفتي الديار المصرية شوقي علام، إن ما تتعرض له المملكة العربية السعودية قيادة وشعبا بل والمنطقة بأسرها من حملات إرهابية إجرامية وهجمات مغرضة شرسة على الصعيدين الداخلي والإقليمي، تقف وراءها قوى شر متآمرة ترفع راية الدمار والإرهاب، وتدعم الجماعات الإرهابية بالمال والسلاح، مضيفا أن الوقوف إلى جانب الحق والخير والوسطية الذي ترفع رايته السعودية بجانب مصر ودول المنطقة التي لم تتورط في دعم الإرهاب لهو فرض عين وواجب على كل مسلم، وهو واجب أخلاقي ومبدأ إنساني تدعمه دول المجتمع الدولي بموجب المواثيق والعهود الدولية الداعمة والمؤيدة للخير والسلام.
بصل

رسميا.. السعودية ترفع الحظر عن البصل المصري

أعلن الدكتور عز الدين أبو ستيت، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، رفع الحظر السعودي عن البصل المصري، وذلك بعد مفاوضات متميزة قام بها الحجر الزراعي المصري مع نظيره السعودي. جاء ذلك بعد الزيارة الأخيرة التى أجراها وزير الزراعة واستصلاح الأراضي إلى المملكة العربية السعودية، الشهر الماضي، على رأس وفد رسمي، لحل هذه الأزمة. وجاءت نتيجة الزيارة بثمارها في القرار الذي أصدره وزير الزراعة والبيئة والمياه السعودي برفع الحظر عن صادرات مصر من البصل، كما جاء القرار السعودي في إطار العلاقات الطيبة والمتميزة بين البلدين الشقيقين.
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