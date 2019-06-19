خاطفو مزارع دمياط: «نصب علينا فى مليون و200 ألف»

تحرير:سماح عوض الله ١٩ يونيو ٢٠١٩ - ١١:٣٥ ص

المتهمون

هرولت ربة منزل وشقيق زوجها إلى مركز شرطة كفر سعد بمديرية أمن دمياط، يشكوان فيه من اختطاف زوجها، من قبل أصدقاء تجمعه تعاملات مالية بينهم، إذ استدرجه أصدقاؤه واحتجزوه بمكان مجهول، واتصلوا على شقيق المجني عليه يطالبونه بدفع مبلغ 2 مليون جنيه لتحرير شقيقه، وهددوا بقتله فى حال التخاذل عن رد المبلغ أو إبلاغ الشرطة، ونجحت الجهود الأمنية فى تتبع المتهمين والقبض عليهم وتحرير المجني عليه. وتبادل الطرفان الاتهامات، إذ نسب الخاطفون للمزارع المجني عليه تهمة النصب عليهم والاستيلاء منهم على مبلغ مليون و200 ألف جنيه.

الجهود الأمنية أسفرت عن أن الخاطفين هم صاحب كافيتريا له معلومات جنائية، وشقيقه، ومعاون لهما وأنهم قاموا باستدراج المجني عليه ويعمل مزارعا، إذ نزل من منزله لمقابلتهم فاصطحبوه بسيارة ميكروباص وتوجهوا به لجهة غير معلومة. «رجعت برجليها».. حبس سيدة خطفت رضيعا خوفا من الطلاق عقب تقنين الإجراءات