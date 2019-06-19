جريمة

خاطفو مزارع دمياط: «نصب علينا فى مليون و200 ألف»

تحرير:سماح عوض الله ١٩ يونيو ٢٠١٩ - ١١:٣٥ ص
المتهمون
المتهمون
هرولت ربة منزل وشقيق زوجها إلى مركز شرطة كفر سعد بمديرية أمن دمياط، يشكوان فيه من اختطاف زوجها، من قبل أصدقاء تجمعه تعاملات مالية بينهم، إذ استدرجه أصدقاؤه واحتجزوه بمكان مجهول، واتصلوا على شقيق المجني عليه يطالبونه بدفع مبلغ 2 مليون جنيه لتحرير شقيقه، وهددوا بقتله فى حال التخاذل عن رد المبلغ أو إبلاغ الشرطة، ونجحت الجهود الأمنية فى تتبع المتهمين والقبض عليهم وتحرير المجني عليه. وتبادل الطرفان الاتهامات، إذ نسب الخاطفون للمزارع المجني عليه تهمة النصب عليهم والاستيلاء منهم على مبلغ مليون و200 ألف جنيه.
الجهود الأمنية أسفرت عن أن الخاطفين هم صاحب كافيتريا له معلومات جنائية، وشقيقه، ومعاون لهما وأنهم قاموا باستدراج المجني عليه ويعمل مزارعا، إذ نزل من منزله لمقابلتهم فاصطحبوه بسيارة ميكروباص وتوجهوا به لجهة غير معلومة. «رجعت برجليها».. حبس سيدة خطفت رضيعا خوفا من الطلاق عقب تقنين الإجراءات
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محاكمة-جمال-وعلاء-مبارك-فى-قضية-التلاعب-بالبورصة-تصوير-سامح-ابو-حسن

الحكم في رد محكمة «التلاعب بالبورصة».. غدا

قررت محكمة استئناف القاهرة، اليوم الأربعاء، حجز طلب الرد المقدم من المحامين المدعين بالحق المدني، ضد هيئة محكمة قضية "التلاعب بالبورصة"، المتهم فيها جمال وعلاء مبارك وآخرين، إلى جلسة غدٍ الخميس، للنطق بالحكم، وصممت النيابة العامة خلال جلسة اليوم على الانضمام على طلب امتناع المحكمة عن نظر الدعوى، لسابقة إصدارها قرارًا سابقًا لأحد المتهمين بالقضية، وهو أحمد محمد نعيم، في شأن منعه من التصرف في أمواله، ما يؤكد أن المحكمة طبقا لنص المادة 146 من قانون المرافعات غير صالحة لنظر الدعوى، حسب طلب الرد.
حملة-مرورية (2)

تعرف على خريطة جهود المرور بالتزامن مع «كأس الأمم»

تشن الإدارة العامة للمرور حملات متنوعة على مستوى القاهرة الكبرى، لرصد المخالفات المرورية، وتوقيع الجزاءات اللازمة عليها، والتصدي لحالات القيادة تحت تأثير المواد المخدرة، ورفع السيارات المتروكة كجزء من تأمين الطرق بالتزامن مع انطلاق فاعليات بطولة إفريقيا بمصر، هذا بخلاف التدخل السريع فى الحوادث التى يتم الإبلاغ عنها، للمساعدة فى نقل المصابين لإسعافهم بجانب رفع آثار الحوادث لتسيير الحركة المرورية، وتلقت غرفة عمليات الإدارة العامة للمرور بلاغين بوقوع حادثين مروريين صباح اليوم، أحدهما بمدينة 15 مايو والثاني فى المقطم، وتم نقل 4 مصابين لأقرب مستشفى.
حبس-متهمه

إحالة سيدة وابنتها للجنايات لسرقة 2.5 مليون جنيه

قررت نيابة العطارين بالإسكندرية إحالة كل من "م.م.ع"، والدتها "ع.س.ال" ربة منزل، إلى محكمة جنايات الإسكندرية، برئاسة المستشار محمد صبري جاد، وبعضوية المستشارين محمد عاطف الميداني، ومحمد حسن منيع، وأمانة سر السيد إبراهيم البتانوني، لمحاكمتهما لاتهامهما بالاستيلاء على مبالغ مالية على غير الحقيقة في القضية رقم 26033 لسنة 2018 جنايات قسم شرطة العطارين، حيث بدأت الواقعة بتلقي مدير أمن الإسكندرية، إخطارًا من ضباط إدارة الأموال العامة بالقبض على فتاة ووالدتها لاستيلائهما على مبلغ مالي من حساب سيدة بأحد البنوك بدائرة القسم.
محكمة

المشدد 3 سنوات لـ3 تجار «بانجو» في الشرقية

قضت محكمة جنايات الزقازيق، بمحافظة الشرقية، برئاسة المستشار إبراهيم عبد الحي محمد، رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين وليد أنور إبراهيم وعزت سمير عزت، وسكرتارية محمد فاروق، اليوم الأربعاء، بمعاقبة ثلاثة عاطلين، بالسجن المُشدد لمدة ثلاث سنوات لكل منهم؛ على خلفية اتهامهم جميعًا في القضية رقم 6090 جنايات منيا القمح لسنة 2019، بحيازة مجموعة من اللفافات تحتوي على كمية من نبات «البانجو» المُخدر، بقصد الاتجار فيها وترويجها على عملائهم بدائرة مركز شرطة منيا القمح.
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تهريب-مخدرات-فى-اقفاص-تفاح (5)

حشيش بالتفاح.. رحلة رصد وضبط مخدرات بـ115 مليونا

جهود ضخمة تبذلها أجهزة وزارة الدخلية، لضبط الحدود ومنع تهريب أي مواد ضارة بالمواطنين، ونجحت أمس، في إحباط محاولة تهريب كمية ضخمة من المواد المخدرة عبر ميناء دمياط، عقب معلوماتٍ سريةٍ باشتمال شحنة تفاح سوري قادمة للميناء على مواد وحبوب مخدرة شديدة الخطورة، تقدر بأكثر من 2 طن. ونجحت الأجهزة في تتبعها ورصدها عبر البحار حتى وصلت للميناء قبل أن ينقض عليها رجال الأمن ويلقوا القبض على المرافقين للشحنة، وكذا القبض على رجل أعمال، وأحد المتهمين بجلب الشحنة.
أم تعذب نجلها بقسوة-1

صراخ الضحية يكشف جريمة داخل شقة أكتوبر

خلاف مالي حول 8 ألاف جنيه دفع صاحب مخزن خردة لاستدراج عامل مغسلة وتعذيبه وتصويره على هاتفه عددا من مقاطع الفيديو تمهيدا لإرسالها لأسرة المجني عليه ولكن صوت صريخ تعذيب العامل من داخل الشقة، تسبب فى فشل المهمة بعدما أبلغ سكان المنطقة الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة، والذين انتقلوا لمكان الشقة وألقوا القبض على المتهم وحرروا المجني عليه، بداية الأحداث تعود عندما وردت معلومات لرئيس مباحث قطاع أكتوبر بالجيزة، تفيد قيام شخص يدعى "أشرف دينامو" باحتجاز شخص بمسكنه بعماره 4 الحي السادس مجاورة 10 بمنطقة أكتوبر ثان.
قطارات (3)

مصرع طالب أسفل عجلات القطار بكفر الشيخ

لقي طالب مصرعه، اليوم الجمعة، إثر سقوطه من أحد القطارات بمحطة قطاى قرية ابشان التابعة لمركز بيلا بمحافظة كفر الشيخ، وتم نقل الجثة لمشرحة مستشفى بيلا المركزي، وجار انتداب فريق من النيابة العامة لمعاينة الجثة، والطب الشرعي لتحديد سبب الوفاة وتم تحرير المحضر اللازم للعرض على النيابة العامة لتتولى التحقيقات. تلقى اللواء فريد مصطفى، مدير أمن كفر الشيخ، إخطارًا من نقطة شرطة مستشفى بيلا المركزي، بوصول طالب سقط من أحد القطارات بمحطة قطار قرية ابشان بدائرة المركز.
حادث-تصادم سيارات

بسبب الزحام.. سائق يدهس ثلاثة أشقاء بالفيوم

تسبب الزحام والتكدس المروري الشديد بسبب الاحتفال بعيد الفطر المبارك، في دهس سائق ثلاثة أشقاء بسيارته في أثناء وقوفهم على جانب الطريق، بقرية "حلفا" على طريق أبو عش التابع لمركز إطسا بمحافظة الفيوم. تلقى اللواء خالد شلبي، مدير أمن الفيوم، إخطارًا يفيد اصطدام السيارة رقم (ف.ب د 4837) قيادة "عبد الرحمن.س.ع"، 42 عامًا، سائق، مقيم بمطول، دائرة المركز بكل من "محمد.ح.ص"، 30 عامًا، فلاح ومصاب باشتباه كسر بالقدم اليمنى، وشقيقه عرفة، 29 عامًا، عامل مصابا بكسر في الضلوع، وشقيقهما الثالث أحمد، 26 عامًا، مصاب بكسور متعددة بالجسم واشتباه نزيف داخلي.
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