مدرب زيمبابوي عن لقاء مصر: لا مانع من مفاجأة الجميع

١٩ يونيو ٢٠١٩ - ١١:٣٥ ص

صنداي تشيزامبو - مدرب زيمبابوي

تحدث صنداي تشيزامبو، مدرب منتخب زيمبابوي عن غياب جورج شيجوفا حارس مرمى الفريق الأساسي للإيقاف، كما تحدث عن موقف خاما بيليات من خوض المباراة الافتتاحية أمام المنتخب الوطني، وتحدث مدرب زيمبابوي، خلال المؤتمر الصحفي الخاص بالمباراة، عن غياب حارسه الأساسي للإيقاف، وحالة نجم المنتخب خاما بيليات، قائلا: "أنا أمتلك قائمة من 3 حراس جميعهم في نفس المستوى ولا أقلق لغياب أحدهم، وفيما يخص حالة بيليات سيتم تحديد الموقف النهائي للاعب خلال تدريب الغد، وأعتقد أنه سيشارك معنا".

وعن لقاء الاقتتاح أمام الفراعنة، أكد مدرب زيمبابوي، أن فريقه سيواجه منتخبا قويا للغاية وحصل على لقب البطولة 7 مرات سابقة، وبالتالي يمتلك من الخبرة ما يؤهله ليكون منافسا على لقب البطولة بجانب أنه سيلعب على أرضه ووسط جماهيره، وأضاف قائلا: "نحن نمتلك عناصر أصحاب خبرة يمكنهم التعامل مع تلك الأجواء، ونبحث

وعن لقاء الاقتتاح أمام الفراعنة، أكد مدرب زيمبابوي، أن فريقه سيواجه منتخبا قويا للغاية وحصل على لقب البطولة 7 مرات سابقة، وبالتالي يمتلك من الخبرة ما يؤهله ليكون منافسا على لقب البطولة بجانب أنه سيلعب على أرضه ووسط جماهيره، وأضاف قائلا: "نحن نمتلك عناصر أصحاب خبرة يمكنهم التعامل مع تلك الأجواء، ونبحث عن الأفضل في مواجهة مصر".



كما أكد مدرب زيمبابوي أن وصول فريقه إنجاز كبير حققه بالتأهل لكأس أمم إفريقيا في النسخة الحالية، قائلا: "فريقنا تأهل وسط 24 منتخبا لنهائيات كأس أمم إفريقيا والتأهل يعني أننا سنبحث عن تحقيق نتائج رائعة في البطولة".



وأتم صنداي تشيزامبو: "نحن نوجد في مجموعة صعبة وأيضا خلال التصفيات كانت المحجموعة صعبة ولكننا تمكنا من التأهل، وبما أننا تأهلنا فلا مانع من مفاجأة الجميع".

