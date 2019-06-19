البحيرات ملوثة.. من ينقذ الثروة السمكية في مصر؟

يبلغ إجمالى إنتاج مصر من الأسماك مليونا و640 ألف طن، منها مليون و200 ألف طن استزراعا سمكيا، والاستهلاك 2.1 مليون طن، ونستورد ما يقرب من 300 ألف طن سنويًّا

تحرير:خالد وربي ١٩ يونيو ٢٠١٩ - ٠٥:٢٠ م

تعاني البحيرات المصرية من تدهور شديد نتيجة أسباب عديدة أهمها التلوث وضعف الإنتاج السمكي، وتحتاج كل بحيرة لما يصل إلى 2 مليار جنيه لكل بحيرة لرفع كفاءتها لتحسين أوضاع البحيرات المصرية والتي تعانى من تدهور في الحالة البيئية نتيجة عمليات التوسع في الأنشطة الزراعية والصناعية والمزارع السمكية. وتملك مصر 14 بحيرة وترتيبها من الغرب إلى الشرق "مريوط، إدكو، البرلس، المنزلة، البردويل، سيوة، البحيرات المرة، نبع الحمراء، بحيرة التمساح، بحيرة بورفؤاد، بحيرة قارون، ناصر، بحيرات توشكى، الريان".

يبلغ إجمالى إنتاج البحيرات المصرية من الأسماك 166 ألفا و334 طن أسماك؛ حيث يبلغ إجمالى إنتاج بحيرة البردويل 4 آلاف و500 طن، وإجمالى إنتاج بحيرة إدكو 6 آلاف و700 طن؛ بينما يبلغ إنتاج بحيرة مريوط 16 ألف طن، في حين أن إجمالى إنتاج بحيرة قارون يصل إلى 1100 طن من الأسماك؛ كما يبلغ إجمالى إنتاج بحيرة المنزلة

يبلغ إجمالى إنتاج البحيرات المصرية من الأسماك 166 ألفا و334 طن أسماك؛ حيث يبلغ إجمالى إنتاج بحيرة البردويل 4 آلاف و500 طن، وإجمالى إنتاج بحيرة إدكو 6 آلاف و700 طن؛ بينما يبلغ إنتاج بحيرة مريوط 16 ألف طن، في حين أن إجمالى إنتاج بحيرة قارون يصل إلى 1100 طن من الأسماك؛ كما يبلغ إجمالى إنتاج بحيرة المنزلة 53 ألفا و34 طن أسماك، بينما يبلغ إجمالي إنتاج بحيرة البرلس 63 ألف طن، ويصل إجمالى إنتاج بحيرة ناصر فى أسوان 22 ألف طن.

وتمثل هذه البحيرات أهمية اقتصادية بالغة، حيث يبلغ إنتاجها من الأسماك أكثر من 75 % من إجمالي الإنتاج في مصر.

وتستهدف الدولة إنتاج 2.2 مليون طن من الأسماك، من خلال مصادر الإنتاج، بما فيها البحيرات المصرية؛ وذلك ضمن خطة التوسع فى الإنتاج السمكى لمواجهة زيادة الطلب على الأسماك، بسبب الزيادة السكانية وارتفاع أسعار اللحوم الحمراء.

وتتعرض بحيرة مريوط للتلوث بجميع المخلفات والنفايات الصلبة نتيجة إلقاء الصرف الصحي والصناعي والقمامة فيها، فضلا عن ردم أجزاء كبيرة منها؛ مما أدى إلى تشريد آلاف الصيادين، كما أدى تلوث البحيرة إلى تناقص الاسماك فيها واختلال التوازن الأيكولوجي للأحياء المائية والنباتية، إضافة إلى تأثير ذلك على الصحة العامة والبيئة.

ويبلغ إجمالي إنتاج بحيرة المنزلة 53 ألفا و34 طنا، بينما يبلغ إجمالي إنتاج بحيرة البرلس 63 ألف طن، في حين يصل إجمالى إنتاج بحيرة ناصر في أسوان 22 ألف طن.

كما تعاني بحيرة ناصر تدهورًا حادًّا في إنتاجها السمكي بسبب الاستنزاف المستمر لمواردها وما تتعرض له من صيد جائر باستخدام شباك مخالفة أو الصعق بالكهرباء أو رش المبيدات التي تصيب الأسماك بالاختناق حتى تطفو على السطح.



وكان الدكتور عبدالمنعم البنا وزير الزرراعة الأسبق قد أصدر قرارا وزاريا بتشكيل اللجنة القومية لحماية وتطوير البحيرات المائية، برئاسة الدكتورة «منى محرز» نائب وزير الزراعة لشئون الثروة السمكية والإنتاج الحيوانى وعضوية 8 من خبراء الزراعة، وتختص اللجنة بإعداد دراسة تفصيلية باحتياجات كل بحيرة من المشروعات اللازمة لتطويرها تشمل التكلفة المالية التقديرية.



وتمثل التعديات على البحيرات أحد أهم معوقات التنمية في هذه البحيرات، حيث كشف تقرير حديث صادر عن هيئة الثروة السمكية التابعة لوزارة الزراعة عن إجمالى التعديات التى لم تتم إزالتها على 4 بحيرات «المنزلة والبرلس وإدكو ومريوط»، بلغت 28 ألفا و400 فدان، وأن نسبة إزالة التعديات خلال 3 شهور بلغت 67.2% من حجم التعديات على جميع البحيرات.

ويعاني صيادو بلطيم وبرج البرلس، من كثرة التعديات على بحيرة البرلس التي تعد أحد أهم مصادر الثروة السمكية في مصر، وتزداد معاناة الصيادين يومًا بعد الآخر بسبب غياب الرقابة من شرطة المسطحات المائية وعمل سدود وتحاويط وتجفيف مساحات شاسعة داخل مياه البحيرة؛ مما يؤثر سلبا في مستقبل الثروة السمكية بالبحيرة.



وأوضح التقرير أن الفترة المقبلة ستشهد افتتاح عدد من المشروعات السمكية، منها مزرعة سمكية فى آبار جنوب سيناء على مساحة 5 أفدنة، بتقنيات حديثة، وإقامة 5 أقفاص سمكية على مستوى عالمى على طول بحيرة البردويل، وافتتاح محطة أبوشنب فى الفيوم بعد التطوير.



وأكد التقرير أن إجمالى إنتاج مصر من الأسماك يبلغ مليونا و640 ألف طن، منها مليون و200 ألف طن استزراعا سمكيا، والاستهلاك 2.1 مليون طن، ونستورد ما يقرب من 300 ألف طن سنويًّا أكثرها من أسماك المياه الباردة مثل «الماكريل والرنجة والتونة المعلبة»، ونصدر 19 ألف طن، موضحًا أن إجمالى إنتاج نهر النيل والترع والمصارف من الأسماك يصل إلى 400 ألف طن، وخطة الدولة تستهدف إنتاج مليونين، و200 ألف طن أسماك ضمن خطة التوسع فى الإنتاج السمكى العام المقبل، لمواجهة زيادة الطلب على الأسماك بسبب الزيادة السكانية وارتفاع أسعار اللحوم الحمراء، كما تواصل الحكومة مراجعة تطوير المنظومة الرقابية وجودة تداول الأسماك، وسحب عينات من مختلف المزارع السمكية والبحيرات الشمالية، للتأكد من صلاحيتها للتداول والاستخدام، تهدف لنقل مصر من الاستهلاك المحلى لمرحلة التصدير، خاصة للأنواع المصرية من الإنتاج البحرى فى بحيرة البردويل التي تعد من أنقى البحيرات المائية في مصر".

وقال الدكتور محمد فتحى عثمان، نائب رئيس اللجنة القومية لحماية وتطوير البحيرات، إن هناك حملات مستمرة على «البرلس والمنزلة»، بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية، للحد من التعديات، ورفع كفاءتها الإنتاجية من الأسماك، وأخذ عينات من مياه البحيرات وتحليلها بمعهد بحوث صحة الحيوان كإجراء دورى للتأكد من صلاحية المياه، موضحًا أن البحيرات ثروة قومية كبرى تمثل دخلا قوميا وتوفر فرص عمل؛ فلابد من الاهتمام بها بشكل أمثل فى إطار خطة الدولة للنهوض بالإنتاج السمكى.



ويبلغ إجمالى إنتاج 9 بحيرات مصرية من الأسماك 170 ألفا و334 طنا سنويا، منها بحيرة البردويل 4 آلاف و500 طن، وإنتاج بحيرة إدكو 6 آلاف و700 طن، وإنتاج بحيرة مريوط 12 ألفا و600 طن، وإجمالى إنتاج بحيرة قارون 1100 طن، وإجمالى بحيرات التمساح والمرة تبلغ 5 آلاف و400 طن، وإجمالى إنتاج بحيرة المنزلة يبلغ 53 ألفا و34 طنًا، وإنتاج بحيرة البرلس 63 ألف طن، فى حين يصل إجمالى إنتاج بحيرة ناصر فى أسوان 22 ألف طن، وإجمالى إنتاج أسماك البحر الأحمر 49 ألفًا و642 طنا، وأن إنتاج أسماك البحر المتوسط يصل إلى 58 ألفًا و700 طن.



ويبلغ إنتاج مصر من الأسماك مليونا و800 ألف طن، منها مليون و200 ألف طن من إنتاج الاستزراع السمكي، وتصل احتياجات السوق المحلي من الأسماك إلى مليون و940 ألف طن.



وقالت الدكتورة منى محرز نائبة وزير الزراعة للثروة السمكية والحيوانية إنه رغم أن مصر تستورد كميات من الأسماك تصل إلى 250 ألف طن سنويًّا، تشكل 18% من الاحتياجات الاستهلاكية، إلا أنها ستنخفض إلى 13% من الاحتياجات بعد استكمال مخطط الإنتاج السمكي لمشروع بركة غليون.