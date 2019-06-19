سياسة

مصر

عرب

أمريكا

عالم

اقتصاد

البحيرات ملوثة.. من ينقذ الثروة السمكية في مصر؟

يبلغ إجمالى إنتاج مصر من الأسماك مليونا و640 ألف طن، منها مليون و200 ألف طن استزراعا سمكيا، والاستهلاك 2.1 مليون طن، ونستورد ما يقرب من 300 ألف طن سنويًّا
تحرير:خالد وربي ١٩ يونيو ٢٠١٩ - ٠٥:٢٠ م
بحيرة المنزلة إحدى البحيرات المصرية التي تعاني من التعديات
بحيرة المنزلة إحدى البحيرات المصرية التي تعاني من التعديات
تعاني البحيرات المصرية من تدهور شديد نتيجة أسباب عديدة أهمها التلوث وضعف الإنتاج السمكي، وتحتاج كل بحيرة لما يصل إلى 2 مليار جنيه لكل بحيرة لرفع كفاءتها لتحسين أوضاع البحيرات المصرية والتي تعانى من تدهور في الحالة البيئية نتيجة عمليات التوسع في الأنشطة الزراعية والصناعية والمزارع السمكية. وتملك مصر 14 بحيرة وترتيبها من الغرب إلى الشرق "مريوط، إدكو، البرلس، المنزلة، البردويل، سيوة، البحيرات المرة، نبع الحمراء، بحيرة التمساح، بحيرة بورفؤاد، بحيرة قارون، ناصر، بحيرات توشكى، الريان".
يبلغ إجمالى إنتاج البحيرات المصرية من الأسماك 166 ألفا و334 طن أسماك؛ حيث يبلغ إجمالى إنتاج بحيرة البردويل 4 آلاف و500 طن، وإجمالى إنتاج بحيرة إدكو 6 آلاف و700 طن؛ بينما يبلغ إنتاج بحيرة مريوط 16 ألف طن، في حين أن إجمالى إنتاج بحيرة قارون يصل إلى 1100 طن من الأسماك؛ كما يبلغ إجمالى إنتاج بحيرة المنزلة
اقرأ المزيد
طارق-شوقي-وزير-التربية-والتعليم (3)

«التعليم» تحدد موعد إعلان نتيجة أولى ثانوي

أعلن الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، استعداد الوزارة لعقد مؤتمر صحفي لإعلان نتيجة نهاية العام للصف الأول الثانوي مطلع الأسبوع المقبل. وقال الوزير إنه تم دمج نتائج التصحيح الورقي والإلكتروني لتكون النتيجة لجميع الطلاب في آن واحد. وأضاف وزير التعليم، في تصريح لـ"التحرير"، أن النتيجة ستتضمن تقييمات وليست درجات كما كان متبع، على أن يخوض الحاصلون على أقل من 50% في المواد التي ستُقيم بتقديرات، مثل نتائج الكليات، اختبار الدور الثاني والمقرر له يوليو المقبل.
مترو الخط الثاني

عودة حركة المترو إلى طبيعتها بعد تعطل 18 دقيقة

أكد أحمد عبدالهادي، المتحدث باسم مترو الأنفاق، عودة الحركة على الخط الثاني "شبرا الخيمة-المنيب" إلى طبيعتها، بعد تعطل أحد القطارات ما بين محطتي البحوث وجامعة القاهرة بسبب عطل فني. وقال "عبدالهادي" في بيان رسمي لشركة مترو الأنفاق، إن الحركة تعطلت على الخط الثاني لمدة 18 دقيقة، وتم إرسال فرق صيانة لإصلاح العطل لكنه تطلب دقائق أكثر للإصلاح، ما دفع الشركة لإرسال قطار بديل، وسحب القطار المعطل إلى ورش الخط الثاني. وأوضح متحدث مترو الأنفاق أنه تم الدفع بقطارات إضافية على الخط الثاني لامتصاص الكثافات.
حوار-مكرم-محمد-احمد-رئيس-المجلس-الاعلى-لتنظيم-الاعلام-صورة-أرشيفية (1)

«الأعلى للإعلام» يصدر بيانا جديدا عن حادث العريش

أعلن المجلس الأعلى لتنظيم الاعلام، أن لجان المجلس رصدت إطلاق بعض وسائل الإعلام لفظ المسلحين على الإرهابيين القتلة، وبخاصة في حادث العريش الأخير. وشدد المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام في بيان له اليوم الأربعاء، على ضرورة التزام وسائل الإعلام المختلفة بعدم إطلاق لفظ مسلحين على هؤلاء القتلة واستخدام لفظ الإرهابيين عند وصفهم في أى موضع. واجتمعت لجنة الشكاوى بالمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام في 9 يونيو، لمناقشة المخالفات المتعلقة بالتغطية الإعلامية لحادث العريش الإرهابي.
الأثاث-المصري-في-عصر-الفراعنة

«المبتكرون الأوائل».. معرض أثاث فرعوني بالمتحف المصري غدا

تفتتح المبادرة الدنماركية المصرية للحوار معرض "المبتكرون الأوائل" بالمتحف المصري، غدًا الخميس في تمام الساعة 11 صباحًا، بحضور الدكتور خالد العناني، وزير الآثار، وتوماس أنكر كريستنين، سفير الدنمارك لدى القاهرة، على أن يستقبل المعرض الجمهور بداية من بعد غدٍ الجمعة. يضم "المبتكرون الأوائل" قطعًا من الأثاث مستوحاة من الأثاث المصري، قام بتصميمها وتنفيذها المعماري وصانع الخزائن الدنماركي دان س?ارت بداية من عام 1985. وصنع س?ارت ما يقرب من 100 نموذج مصغر بنسبة 1 إلى 5 من قطع الأثاث الأثرية، يستضيف منها المعرض 35 قطعة مصغرة.
اقرأ المزيد من الأخبار
دودة-الحشد-وممدوح-السباعي

الحشرة الجياشة تخترق الحدود وتهدد المحاصيل الزراعية

تعد «الحشرة الجياشة» واحدة من أخطر الآفات التي تسبب أضرارا بالغة في الزراعات، والتي تم اكتشافها في غرب أفريقيا للمرة الأولى، وبالتزامن مع انتشارها في عدد من الدول تواصل وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي بالتعاون مع منظمة الأغذية والزراعة «الفاو» رفع حالة الطوارئ لمواجهتها من خلال الإجراءات الاحترازية. وشدد عز الدين أبوستيت وزير الزراعة، على التنسيق بين خبراء منظمة «الفاو» والزراعة لاتخاذ كافة الإجراء الاحترازية للتصدي لـ«دودة الحشد الخريفية» والتي تهدد 8 محاصيل رئيسية معلنا رفع حالة الطوارئ لمواجهة «دودة الحشد الخريفية».
الشيخ-محمد-بن زايد-ولي-عهد-أبوظبي-مع-الفريق-أول-ركن-عبد-الفتاح-البرهان-رئيس-المجلس-العسكري-الانتقالي-السوداني

ولي عهد أبوظبي يستقبل البرهان: دعمنا الكامل للسودان

أعلن الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي، دعم دولة الإمارات العربية المتحدة الكامل لجمهورية السودان في ظل الظروف والمتغيرات الحالية التي تمر بها ووقوفها إلى جانبها في كل ما يحفظ أمنها واستقرارها ويحقق طموحات شعبها الشقيق إلى التنمية والتطور ويؤدي إلى الانتقال السياسي السلمي في إطار من التوافق والوحدة الوطنية، وفق ما ذكرت وكالة (وام) الرسمية. جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقده الشيخ محمد بن زايد آل نهيان الأحد في أبوظبي مع الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان رئيس المجلس العسكري الانتقالي في السودان الذي يزور الإمارات حاليا.
عقارات (1)

أسعار العقارات ترتفع 30% بعد العيد لهذه الأسباب

تسيطر حالة من الهدوء داخل سوق العقارات المصري، لكنه قد يكون الهدوء الذي يسبق عاصفة زيادة الأسعار، خلال الأشهر القليلة المقبلة، بناء على أسس وأسباب علمية ومنطقية، أهمها ارتفاع أسعار الحديد والأسمنت، والزيادات المرتقبة في سعر الوقود عقب رفع جزء من الدعم عنه، وصولاً إلى الحديث عن ارتفاع قيمة العائد على نسبة الـ50% التى سيتم توريقها أو تقسيطها للعملاء ضمن مبادرة البنك المركزى لتنشيط القطاع العقارى. وكانت أسعار الحديد قد شهدت ارتفاعًا خلال الأيام القليلة الماضية وصل لـ700 جنيه في الطن الواحد.
جراد -صحراوى (2)

رغم تحذيرات منظمة الفاو.. الجراد الصحراوي يغزو مصر

بعد أيام قليلة من إقالة الدكتور ممدوح السباعي رئيس الإدارة المركزية لمكافحة الآفات بوزارة الزراعة، غزا أمس الجراد الصحراوي جنوبي مصر. وتعرضت مصر لعدد من الهجمات من قبل أسراب الجراد، وكانت البداية عام 1954 نتيجة هجوم أعداد كبيرة جدا من الجراد الأحمر على المناطق السكنية والزراعية وخلفت وراءها خسائر كبيرة فى المساحات الزراعية. آخر الهجمات كانت عام 2013، حيث شن الجراد الأحمر هجومًا من الحدود الجنوبية للبلاد ووصل إلى عدد كبير من المحافظات المصرية، مثل البحر الأحمر والغردقة وأم غارب وحلايب وشلاتين، وترك وراءه خسائر تقدر بالملايين.
للإعلان على موقع التحرير: info@tahrirnews.org
عن مؤسسة التحرير

سياسة

إرهاب

جريمة

رياضة

فنون

حياة

صحة

رأي
إنضم لفريق التحرير: hr@tahrirnews.org